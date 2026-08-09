திமுக செய்த தவறுகளால் பாஜகவின் பிடியில் விழ வேண்டிய நிலை- அமைச்சர் அருண்ராஜ் பகிரங்க குற்றச்சாட்டு
"கொள்கையை விட்டுக் கொடுத்து சுயநலத்திற்காகவும், குடும்ப உறுப்பினர்களை காப்பாற்றுவதற்காகவும்தான் பாஜகவிடம் திமுக செல்கிறது" என்று அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்தார்.
Published : August 9, 2026 at 5:16 PM IST
சென்னை: கடந்த ஆட்சி காலத்தில் திமுக செய்த தவறுகளால் பாஜகவின் பிடியில் போக வேண்டிய நிலை உள்ளது என்று மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
சென்னை அண்ணா சாலையில் உள்ள தனியார் விடுதியில், தென்னிந்திய மகப்பேறு மற்றும் மகளிர் நல அமைப்பு (OGSSI) சார்பில் நடைபெற்ற மாநாட்டில், சிறப்பு விருந்தினராக அவர் கலந்து கொண்டு பேசினார்.
அப்போது, "பெண்கள் இல்லை என்றால் இந்த அரசே இல்லை; உங்கள் அன்பால்தான் இந்த அரசு அமைந்துள்ளது. அமைச்சரவையில் நான்கு பெண் அமைச்சர்கள் உள்ளனர். பெண்களால் எதையும் சாதிக்க முடியும் என்பதை நாம் நிகழ்த்தி காட்டுகிறோம்.
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குடும்பக் கட்டுப்பாடு மிக தீவிரமாக தமிழ்நாட்டில் செய்வதால் நமது மக்கள் தொகை எண்ணிக்கை மிகவும் குறைவாக உள்ளது. தமிழ்நாட்டில் மூத்த குடிமக்கள் வாழும் மாநிலமாக மாறி உள்ளது. 40 முதல் 60 வயதிற்கு மேற்பட்டோர் தான் அதிகமாக உள்ளனர்.
புதுமண தம்பதியினருக்கு குழந்தை பெற்றுக் கொள்வதற்கு பணியிலிருந்து விடுமுறை அளிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தாலும் ஆச்சரியப்பட வேண்டியது இல்லை.
தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம் அறிவித்தபோது அரசு மருத்துவமனைகளில் மகப்பேறு சிகிச்சை வசதியை மேம்படுத்த பயன்படுத்தலாமே என சிந்தனை வந்தது. இருப்பினும் பல கோணங்களில் ஆய்வு செய்து, இந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்துள்ளோம்.
தமிழ்நாட்டில் மருத்துவமனைகளில் தான் 99 சதவீதம் குழந்தைகள் பிறக்கின்றன. தமிழ்நாட்டில் 2017-இல் 66 சதவீதம் அரசு மருத்துவமனையில் தான் பிரசவம் நடந்தது. தற்போது 51 சதவீதமாக குறைந்துள்ளது. அரசு மருத்துவமனையில் பிரசவங்களை அதிகரிப்பதற்காகத் தான் தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டத்தில், எத்தனை குழந்தைகள் வரை பயன்பெறலாம் என இதுவரை வரம்பு வைக்கவில்லை. இந்தியாவில் பிரசவத்தில் சிறந்த மாநிலமாக தமிழ்நாடு திகழ்கிறது" என்று தெரிவித்தார்.
அதைத் தொடர்ந்து, செய்தியாளர்களிடம் அமைச்சர் அருண்ராஜ் பேசுகையில், "தமிழ்நாட்டில் 99 சதவீத பிரசவங்கள் மருத்துவமனையில் தான் நடக்கின்றன. யூடியூப் வீடியோக்களை பார்த்து தம்பதியினர் வீடுகளிலேயே பிரசவங்கள் பார்ப்பது தமிழ்நாட்டில் குறைந்துள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.
அரசு மருத்துவமனைகளில் பிரசவங்கள் அதிகரிப்பதாக முன்னாள் அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் கடந்த ஆட்சியில் கூறியது குறித்த கேள்விக்கு , "தமிழ்நாட்டில் அரசு மருத்துவமனைகளில் மகப்பேறு சதவீதம் குறைவாக உள்ளது. விவரங்களை பார்த்துவிட்டு தான் சொல்கிறேன்" என்றார்.
அமைச்சர் மேலும் பேசுகையில், "காமராஜர் கொண்டு வந்த மதிய உணவு திட்டத்தைத் தான் அனைத்து அரசுகளும் ஸ்டிக்கர் ஒட்டி செயல்படுத்தி வருகின்றன. கடந்த ஆட்சியில் கொண்டு வந்தார்கள் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக நல்ல திட்டமாக இருந்தாலும் அதை நிறுத்த வேண்டும் என்று அவசியம் இல்லை. திட்டத்தின் பெயர் என்ன என்பதை விட அவை எந்த அளவிற்கு மக்களிடம் முழுமையாக சென்றடைகிறது என்பதுதான் முக்கியம். அரிசி, உணவு தானியங்கள் கொடுத்தால் போதாது. அவற்றை தரமானதாக கொடுக்க வேண்டும்" என்று தெரிவித்தார்.
அரசு பணியில் உள்ளவர்கள் மூன்றாவது குழந்தை பெற்றுக் கொண்டால் விடுப்பு அளிப்பதில்லை என்ற கேள்விக்கு, "தமிழ்நாட்டில் பிறப்பு விகிதம் குறைவாக இருக்கிறது, இதை கொள்கை ரீதியாக முடிவெடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை உள்ளது" என்று அமைசசர் பதில் அளித்தார்.
அமைச்சர் அருண் ராஜ் மேலும் பேசுகையி்ல்,"அரசியலில் நிரந்தர எதிரியும் இல்லை, நண்பரும் இல்லை என்று இருக்கலாம். ஆனால் கொள்கைப் பிடிப்பு, நிரந்தரமானதாக இருக்க வேண்டும். திமுகவினர் கொள்கை, சமூக நீதி பற்றி பேசினார்கள். ஆனால் அவர்கள் செய்த தவறுகள் மற்றும் ஊழல்களால் பாஜகவின் பிடியில் போக வேண்டிய சூழல் உள்ளது. அதனால் தான் நாங்கள் எதிர்க்கிறோம். கொள்கையை விட்டுக் கொடுத்து சுயநலத்திற்காகவும், குடும்ப உறுப்பினர்களை காப்பாற்றுவதற்காகவும்தான் பாஜகவிடம் திமுக செல்கிறது" என்று தெரிவித்தார்.
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காங்கிரஸ் அழுத்தம் கொடுத்த காரணமாகவே தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பான கூட்டம் கூட்டப்பட்டது என்ற எதிர்க்கட்சிகளின் விமர்சனத்திற்குப் பதில் அளித்த அமைச்சர், "தேர்தலுக்கு முன்பும் சரி, இப்போதும் சரி, எந்த அழுத்தம் இருந்தாலும் அதற்கு முதலமைச்சரும் அரசும் பயந்தது கிடையாது.
காவிரி விவகாரம் முக்கியமானது தான். அது ஏற்கனவே சட்டமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்காக தொகுதி மறுவரையறை பற்றி பேசக்கூடாது என்று இல்லை. காவிரிக்காக அனைத்து கட்சி கூட்டம், கூட்டவில்லை என்பதற்காக இதை எப்படி புறக்கணிக்க முடியும்?
தொகுதி மறு வரையறை தொடர்பான கூட்டத்திற்கு முறையாக அழைப்பு இல்லாவிட்டாலும் பிரச்சனையின் முக்கியத்துவம் கருதி அவர்கள் பங்கெடுத்திருக்கலாம். டெல்லியில் நாடாளுமன்ற கூட்டம் நடந்து கொண்டுள்ளது. அவர்கள்தான் நேரடியாக அங்கு சென்று பேசப் போகிறார்கள்.
நலம் AI திட்டத்தின் மூலம் வீட்டில் இருந்தபடியே OP சீட்டு பெற முடியும். ஆதார் கார்டு இருந்தால் தான் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற முடியும் என்பது கிடையாது. ஆதார் இல்லை என்பதற்காக எந்த மருத்துவமனையிலும் சிகிச்சை தரமறுக்க முடியாது" என்றும் அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்தார்.