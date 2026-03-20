'தமிழ்நாட்டையும் டெல்லியிடம் அடகு வைக்க தயங்காத அடிமைக் கூட்டம்': இபிஎஸ் டெல்லி விசிட்டை விமர்சித்த ஸ்டாலின்

தேர்தல் களத்தை சந்திப்பதற்கே டெல்லியின் சம்மதம் வேண்டும் என நினைப்பவர்களின் கைகளில் தமிழ்நாடு சிக்கிக்கொண்டால் ஒவ்வொரு நாளும் என்ன பாடுபட வேண்டியிருக்கும் என சாடியுள்ளார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

Published : March 20, 2026 at 12:30 PM IST

சென்னை: அதிமுக பொதுச்செயலாளரின் டெல்லி பயணத்தை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார் தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின்.

தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்ற தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அனைத்துக் கட்சிகளும் தொகுதி பங்கீடுகள், வேட்பாளர் நேர்காணல் உள்ளிட்ட பணிகளில் தீவிரம் காட்டி வருகின்றன. இந்நிலையில் திமுகவின் கடந்த 5 ஆண்டுகால ஆட்சியின் சாதனைகள் குறித்தும், கூட்டணி கட்சிகளுடனான தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை மற்றும் வேட்பாளர் நேர்காணல் குறித்தும் முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.

அந்த அறிக்கையில், “தமிழ்நாடு-2030 எனும் தொலைநோக்குத் திட்டத்தின் அடிப்படையில், கூடுதல் அம்சங்களுடன் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் களத்திற்கான திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் தேர்தல் அறிக்கை வெகு விரைவில் வெளியாக இருக்கிறது. எந்த தேர்தல் களமாக இருந்தாலும், நமது கழகத்தின் அறிக்கை மக்களின் நம்பிக்கையை பெறக்கூடிய அறிக்கையாக இருக்கும்.

2021 முதல் 2026 வரையிலான 5 ஆண்டுகால ஆட்சியில், இந்தியாவில் எந்த மாநிலமும் செய்யமுடியாத சாதனைகளையும், திட்டங்களையும், முன்னேற்றங்களையும் திராவிட மாடல் அரசு செய்திருப்பதை பரப்புரை செய்யும் கழகத்தினர் அனைவரும் எடுத்துரைக்க வேண்டும். கழகத் தகவல் தொழில்நுட்ப அணியினர் ஒவ்வொரு நாளும் சமூக வலைதளங்களில் கழக அரசின் சாதனைகளைப் பதிவிட்டு, அனைத்துத் தரப்பு மக்களிடமும் அதனைக் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும்.

கடந்த ஐந்தாண்டு காலத்தில் சிறப்பான ஆட்சி நடத்துவது நமக்கு எளிதாக இல்லை. தமிழ்நாட்டைத் தொடர்ந்து வஞ்சித்து வரும் ஒன்றிய பாஜக அரசின் தமிழர் விரோத - பழிவாங்கும் போக்கினால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளை எதிர்கொண்டு எண்ணிக்கையில் அடங்காத சாதனைத் திட்டங்களை நிறைவேற்றியிருக்கிறோம். அதனால்தான், 2026 தேர்தல் களத்தைத் தமிழ்நாடு அணிக்கும் டெல்லி அணிக்குமான தேர்தல் என்று தொடர்ந்து சொல்லிவருகிறேன்.

அதை நிரூபிப்பது போலவே, டெல்லியில் இருந்துதான் எல்லாம் முடிவு செய்யப்படுகிறது. எதிர்க்கட்சித் தலைவரும் அவரது சகாக்களும் டெல்லியில் இருப்பது எதற்காக? தமிழ்நாட்டிற்கு வழங்கப்படாமல் வஞ்சிக்கப்படும் நிதியை வாங்கித் தருவதற்காகவா? தமிழ்நாட்டில் நிறைவேற்றப்படாமல் முடக்கப்பட்டிருக்கும் திட்டங்களை நிறைவேற்ற வேண்டும் என வலியுறுத்துவதற்காகவா? மாநில உரிமைகளைக் காப்பாற்றுவதற்காகவா? சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டைப் போக்குவதற்காகவா? இல்லை.. இல்லை.. இல்லவே இல்லை.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள வீடுகளில் அடுப்பு எரிந்தால் என்ன, எரியாவிட்டால் எங்களுக்கென்ன என்ற மனநிலையுடன்தான் எதிர்க்கட்சியினர் தங்களது கூட்டணிப் பேச்சுவார்த்தையை நடத்திக் கொண்டிருக்கிறனர். தேர்தல் களத்தைச் சந்திப்பதற்கே டெல்லியின் சம்மதம் வேண்டும் என்ற நிலையில் உள்ளவர்களின் கைகளில் தமிழ்நாடு சிக்கிக்கொண்டால் ஒவ்வொரு நாளும் என்ன பாடுபட வேண்டியிருக்கும் என்பதை உணர்ந்துள்ள தமிழ் மக்கள் ஒருபோதும் டெல்லியின் ஆதிக்கத்தையும், அதன் அடிமைக் கூட்டத்தையும் அனுமதிக்க மாட்டார்கள்.

தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளைக் காப்பதற்கும், தமிழ்நாட்டை வளர்ச்சிப் பாதையில் கொண்டு செல்வதற்குமான வலிமை திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணிக்கே உண்டு என்பதே மக்களின் உறுதியான நம்பிக்கை. அந்த நம்பிக்கையை உருவாக்கியது திராவிட மாடல் ஆட்சி” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

