அதிமுகவின் தேர்தல் அறிக்கையை திமுக காப்பி அடித்துள்ளது - எடப்பாடி பழனிசாமி

ஸ்டாலின் மாடல் அரசு ஒரு பெயிலியர் மாடல் அரசு என எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சித்தார்.

எடப்பாடி பழனிசாமி- கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : March 29, 2026 at 10:58 PM IST

நெல்லை: அதிமுகவை பார்த்து காப்பி அடித்து திமுக தேர்தல் அறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளதாக அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி விமர்சித்துள்ளார்.

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு திருநெல்வேலி டவுன் வாகையடி சந்திப்பு பகுதியில், அதிமுக வேட்பாளர்களை ஆதரித்து, எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். திருநெல்வேலி அதிமுக வேட்பாளர் தச்சை கணேசராஜா, அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளர் இசக்கி சுப்பையா, பாளையங்கோட்டை அதிமுக வேட்பாளர் செய்யது சுல்தான் சம்சுதீன், நாங்குநேரி அமமுக வேட்பாளர் இசக்கிமுத்து ஆகியோரை ஆதரித்து அவர் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.

தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி (ETV Bharat Tamil Nadu)

தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி பேசுகையில், "திமுக, ஒரு கார்ப்பரேட் கம்பெனி. குடும்பத்தில் இருப்பவர்கள்தான் ஆட்சி அதிகாரத்திற்கு வர முடியும். ஆனால், அதிமுகவில் சாதாரண தொண்டன் கூட கட்சிக்கு பொதுச் செயலாளராக ஆக முடியும். அதிமுகவில் விசுவாசமாக உழைத்தால் கண்டிப்பாக உயர்ந்த பதவி கிடைக்கும் அதற்கு நானே உதாரணம். அதிமுகவை பொறுத்தவரை ஜனநாயகம் உள்ள கட்சி. மக்கள் விருப்பப்படி ஆட்சி புரியும் கட்சி அதிமுக. அதிமுக ஆட்சியில் தான் இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாடு உயர்ந்த அளவில் இருந்தது. எனவே, மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பை அதிமுகவுக்கு வழங்குங்கள் என கைகூப்பி கேட்கிறேன்" என தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "முதல்வர் ஸ்டாலின் வெளியிட்ட தேர்தல் அறிக்கை, அதிமுகவை பார்த்து காப்பி அடித்துள்ளார்கள். மக்கள் ஒருமுறை ஏமாந்து விட்டார்கள் மறுமுறையும் ஏமாந்து விடமாட்டார்கள். 2021-ல் 525 வாக்குறுதிகள் தந்தார்கள். நான்கில் ஒரு பங்கை கூட அவர்கள் நிறைவேற்றவில்லை. டீசல், பெட்ரோல் விலை குறைப்பு செய்தார்களா? சென்னை நகரில் கழிப்பறைகளை பராமரிப்பதிலும் ஊழல். இதுபோன்ற ஒரு மோசமான ஆட்சி இந்தியாவில் எங்கும் பார்த்ததில்லை. கனிமவள கொள்ளைக்கு அரசு அதிகாரிகளே தூண்டுதலாக இருக்கிறார்கள். தென்காசி மாவட்டத்திலும், திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலும் தான் கனிமவளக் கொள்ளை அதிகமாக நடந்துள்ளது.

அதிமுக ஆட்சி வந்த உடன் கனிமவள கொள்ளை மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். தமிழகத்தில் போதைப்பொருள் அதிகரித்துவிட்டது. கஞ்சா தாரளமாக கிடைக்கிறது. அதிமுக ஆட்சி வந்தவுடன் மூன்றே மாதத்தில் போதை நடமாட்டம் முற்றிலுமாக ஒழிக்கப்படும். போதைப் பொருள் இல்லாத மாநிலமாக மாற்றப்படும்.

அதிமுக வேட்பாளர்கள் அறிமுக நிகழ்ச்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

திமுக ஆட்சியில் மின் கட்டணம் 67% உயர்ந்துள்ளது. அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்தால், வேலைக்குச் செல்லும் பெண்களுக்கு மீண்டும் அம்மா இருசக்கர வாகனம் வாங்க 25 ஆயிரம் ரூபாய் மானியம் வழங்கப்படும். நகரப் பேருந்துகளில் பெண்களைப் போல் ஆண்களும் கட்டணமில்லா பயணம் கொண்டுவரப்படும். ஸ்டாலின் மாடல் அரசு, பெயிலியர் மாடல் அரசு" என்றார்.

