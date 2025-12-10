ETV Bharat / state

திமுகவின் "என் வாக்குச்சாவடி வெற்றி வாக்குச்சாவடி" பரப்புரையின் 2-ம் கட்டம் தொடக்கம்

இன்று முதல் ஜனவரி 10 வரை, 68,463 பேருக்கு வாக்குச்சாவடிகளுக்குச் சென்று 2026 சட்டப் பேரவை தேர்தல் வெற்றிக்கான உத்திகளை வகுக்க பயிற்சி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் - கோப்புப்படம்
திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 10, 2025 at 10:15 AM IST

சென்னை: "என் வாக்குச்சாவடி வெற்றி வாக்குச்சாவடி" என்ற திமுகவின் பரப்புரையின் 2-ம் கட்டம் இன்று தொடங்கியது.

தமிழ்நாட்டில் இன்னும் சில மாதங்களில் சட்டப் பேரவைத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. இதற்காக அனைத்துக் கட்சிகளும் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றன. சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் 200 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற இலக்கை நிர்ணயித்து வியூகம் வகுத்து ஆளும் கட்சியான திமுக செயல்பட்டு வருகிறது.

இதன்படி, அனைத்து வாக்குச் சாவடிகளிலும் திமுகவினரை உற்சாகத்துடன் ஈடுபடுத்துவதற்காக "என் வாக்குச்சாவடி வெற்றி வாக்குச்சாவடி" என்ற பிரச்சாரத்தை திமுக தலைவரும், முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்திருந்தார். அதன் முதற்கட்ட பிரச்சாரம் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் நடந்து முடிந்துள்ளது.

இந்த நிலையில், திமுகவின் "என் வாக்குச்சாவடி வெற்றி வாக்குச்சாவடி" பிரச்சாரம் 2-ம் கட்டமாக இன்று தொடங்கியது. இந்த 2-ம் கட்டப் பரப்புரையில் திமுக மேற்கொள்ளவிருக்கும் பணிகள் பின்வருமாறு:

  • தமிழ்நாடு முழுவதும் இன்று முதல் அடுத்த 30 நாட்களுக்கு மாநிலம் தழுவிய தீவிர பிரச்சாரத்தில் திமுகவினர் ஈடுபடவுள்ளனர்
  • இன்று முதல் ஜனவரி 10 ஆம் தேதி வரை, பகுதி/ ஒன்றியம்/ நகரம்/ பேரூர் கட்சி செயலாளர்கள் 68,463 பேருக்கு அந்தந்த வாக்குச் சாவடிகளுக்குச் சென்று 2026-ம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள சட்டப் பேரவை தேர்தல் வெற்றிக்கான உத்திகளை வகுக்க பயிற்சி
  • திமுகவின் 78 மாவட்டச் செயலாளர்கள், 33 எம்.பி.க்கள், 124 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் மாநில, மாவட்டக் குழு உறுப்பினர்கள் அடங்கிய குழு வரும் 30 நாட்களில் 68,463 வாக்குச்சாவடிகளையும் நேரடியாக பார்வையிடும் வகையில் திட்டம் வகுக்கப்பட்டுள்ளது.
  • தமிழ்நாடு முழுவதும் 6.8 லட்சம் திமுக பூத் கமிட்டி உறுப்பினர்களை உற்சாகப்படுத்தவும், அணி திரட்டும் வகையில் இந்த பரப்புரை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
  • ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளிலும் தெருமுனை கூட்டங்கள், வீடு வீடாகச் சென்று கலந்துரையாடல்கள் மற்றும் வாக்காளர் சரிபார்ப்பு இயக்கங்கள் மூலம் அடித்தட்டு அளவில் திமுகவினரை ஈடுபடுத்த திட்டம்
  • ️முன்னோடி தலைவர்கள் உட்பட அனைத்து திமுக நிர்வாகிகளும் 2021 சட்டப் பேரவை தேர்தலை விட கூடுதல் வாக்குகளை தங்கள் வாக்குச்சாவடியில் பெறும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

