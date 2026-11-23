அமைச்சர் ராஜ்மோகன் மீது வழக்கு தொடர அனுமதி கேட்டு ஆளுநர், தலைமைச் செயலாளருக்கு திமுக கடிதம்
"ரூ.5 கோடி வழங்க முன்வந்ததாக கூறப்படும் நபரின் அடையாளம், அந்த முன்மொழிவின் துல்லியத் தன்மை, இடைத்தரகரின் பங்கு ஆகியவற்றை சுதந்திரமான புலனாய்வு மூலமாக மட்டுமே நிறுவ முடியும்" என்று பரந்தாமன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 23, 2026 at 3:33 PM IST
சென்னை: 5 கோடி ரூபாய் லஞ்சம் கொடுக்க முன் வந்ததாக தெரிவித்தது தொடர்பாக, பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் மீது வழக்குத் தொடர அனுமதி கேட்டு தமிழ்நாடு ஆளுநர் மற்றும் தலைமைச் செயலாளர் ஆகியோருக்கு திமுக கடிதம் எழுதியுள்ளது.
பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன், கடந்த நவம்பர் 1 ஆம் தேதி, தமிழ்நாடு நாளை முன்னிட்டு, எழும்பூர் அருங்காட்சியகத்தில் நடைபெற்ற அரசு விழாவில் கலந்து கொண்டு பேசினார். அப்போது, தமிழ்நாடு இயல் இசை நாடக மன்ற தலைவர் பதவியை பெறுவதற்கு ஒருவர் ரூ. 5 கோடியை கொடுக்க முன்வந்ததாகவும், அவரை தன்னிடம் தமிழ்நாடு பாடநூல் நிறுவனத்தின் தலைவர் லயோலா மணி அழைத்து வந்ததாகவும் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பேசியிருந்தார்.
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இதனைத் தொடர்ந்து திமுக சார்பில் சட்டத் துறை இணைச் செயலாளரும், முன்னாள் எம்எல்ஏவுமான பரந்தாமன், நவம்பர் 2-ஆம் தேதி, லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை இயக்குநருக்கு புகார் மனு அளித்திருந்தார்.
அந்த புகாரின் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க ஏதுவாக, லஞ்ச ஒழிப்பு சட்டம் 1988-ன் படி வழக்குத் தொடர அனுமதி வேண்டி, தமிழ்நாடு ஆளுநருக்கும், தமிழ்நாடு அரசின் தலைமைச் செயலாளருக்கும் பரந்தாமன் தனித்தனியே கடிதம் எழுதியுள்ளார்.
அந்த கடிதத்தில், "கடந்த நவம்பர் 1-ஆம் தேதி, சென்னை எழும்பூர் அரசு அருங்காட்சியக அரங்கில் நடைபெற்ற தமிழ்நாடு நாள் கொண்டாட்டங்களின் போது, அமைச்சர் ராஜ்மோகன், தமிழ்நாடு இயல் இசை நாடக மன்றத்தின் தலைவர் பதவியைப் பெறுவதற்காக ஒரு நபர் தனக்கு ரூ.5 கோடி தொகை வழங்க முன்வந்ததாகப் பகிரங்கமாகத் தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாடு பாடநூல் கழகத்தின் தலைவர் லயோலா மணி மூலம் இந்த முன்மொழிவு தெரிவிக்கப்பட்டதாகவும், தனது பதிலையும் அவர் மூலமாகவே தெரிவித்ததாகவும் அமைச்சர் கூறினார். இந்த விஷயம் லயோலா மணிக்கு மட்டுமே தெரியும் என்றும், அதுவரை வேறு யாரிடமும் இந்த விவகாரத்தைத் தாம் வெளியிடவில்லை என்றும் அவர் கூறினார். இருப்பினும், அந்த முன்மொழிவைச் செய்ததாகக் கூறப்படும் நபரின் அடையாளத்தை வெளியிடுவதை அவர் வேண்டுமென்றே தவிர்த்தார்.
அதற்கு முன்பு, தமிழ்நாடு இயல் இசை நாடக மன்றத்தின் தலைவர் பதவி வேறொரு நபருக்கு வழங்கப்பட்டது என்பதை சுட்டிக் காட்டுகிறேன்.
அமைச்சரின் கருத்துகள் காணொலியாகப் பதிவு செய்யப்பட்டு, ஊடகங்களில் பரவலாகப் பகிரப்பட்டுச் செய்தியாக வெளியிடப்பட்டன. மேலும் அன்றே பொதுவெளியிலும் கிடைக்கச் செய்யப்பட்டன. இந்த முன்மொழிவில் சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள், அந்த முன்மொழிவு தெரிவிக்கப்பட்ட இடைத்தரகர் மற்றும் அந்த நியமனத்தை சூழ்ந்திருந்த சூழ்நிலைகள் குறித்துச் சுதந்திரமான புலனாய்வு நடத்துவதற்கு அவசியமான முக்கிய ஆவணமாக மற்றும் சான்றாக அக்கருத்துகள் அமைந்துள்ளன.
இந்த பகிரங்கக் கருத்துகள், ஓர் அரசு ஊழியருக்கு முறையற்ற பலனை வழங்குவதாகவோ அல்லது வாக்குறுதி அளிப்பதாகவோ உள்ள குற்றங்கள் நடந்திருப்பதை முதல் பார்வையிலேயே வெளிப்படுத்துகின்றன. இது ஊழல் தடுப்புச் சட்டத்தின் பிரிவு 8-ஐ ஈர்க்கிறது.
அந்த முன்மொழிவையும் அமைச்சரின் பதிலையும் தெரிவித்ததாகக் கூறப்படும் இடைத்தரகரான லயோலா மணியின் பங்கை ஊழல் தடுப்புச் சட்டத்தின் பிரிவு 12 மற்றும் பிஎன்எஸ் சட்டத்தின் தொடர்புடைய விதிகளின் அடிப்படையில் புலனாய்வு செய்யப்பட வேண்டும்.
ரூ.5 கோடி வழங்க முன்வந்ததாகக் கூறப்படும் நபரின் அடையாளம், அந்த முன்மொழிவின் துல்லியமான தன்மை, பரிமாறப்பட்ட தகவல்கள், இடைத்தரகரின் பங்கு மற்றும் வேறு எந்த நபர்களின் ஈடுபாடு ஆகியவற்றை நேர்மையான, சுதந்திரமான மற்றும் விரிவான புலனாய்வு மூலமாக மட்டுமே நிறுவ முடியும்.
குற்றச்சாட்டுகளின் தீவிரத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, இது தொடர்பாக முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்து தகுந்த புலனாய்வு நடத்துமாறு கோரி, எழுத்துப்பூர்வப் புகாரை சென்னை லஞ்ச ஒழிப்பு மற்றும் ஊழல் தடுப்பு இயக்குநரிடம் நான் சமர்ப்பித்தேன். இருப்பினும், எனக்குத் தெரிந்த வரையில், எந்தவொரு முதல் தகவல் அறிக்கையும் பதிவு செய்யப்படவில்லை. மேலும் புகார் மீது எடுக்கப்பட்ட எந்த நடவடிக்கையும் எனக்குத் தெரிவிக்கப்படவில்லை.
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எனவே, உரிய சட்ட நடவடிக்கை கோரி, ஊழல் தடுப்புச் சட்டம் வழக்குகளுக்கான சிறப்பு நீதிமன்றம், சென்னையை அணுக உத்தேசித்து, ஒரு புகாரையும் நான் தயார் செய்துள்ளேன். குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டுள்ள நபர், தமிழ்நாடு அரசில் பதவி வகிக்கும் அமைச்சராக உள்ளார் என்பதைக் கருத்தில் கொண்டு, அவர் மீதும், இதில் தொடர்புடையதாகக் கண்டறியப்படக் கூடிய பிற நபர்கள் மீதும் தகுந்த விசாரணை மற்றும் புலனாய்வு நடத்துவதற்கு, சட்டப்படி தேவைப்படக்கூடிய வகையில் ஊழல் தடுப்புச் சட்டத்தின் பிரிவு 17A-ன் கீழ் முன் அனுமதியை பரிசீலித்து வழங்குமாறு, ஆளுநரிடம் கேட்டுக் கொள்கிறேன்" என்று அந்த கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.