ETV Bharat / state

'வெல்லும் தமிழ் பெண்கள்' என்ற பெயரில் திமுக மேற்கு மண்டல மகளிர் அணி மாநாடு: 1.5 லட்சம் பெண்கள் பங்கேற்பு

திமுக தலைவர் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சிறப்புரையாற்ற இருப்பதால் மகளிருக்கான திட்டங்கள் குறித்து முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இறுதி கட்டத்தில் மாநாடு ஏற்பாடுகள்
இறுதி கட்டத்தில் மாநாடு ஏற்பாடுகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 29, 2025 at 10:52 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திருப்பூர்: திமுகவின் மேற்கு மண்டல மகளிர் அணி மாநாடு 'வெல்லும் தமிழ் பெண்கள்' என்ற பெயரில் இன்று மாலை பல்லடத்தில் நடைபெறுகிறது.

திமுக மகளிர் அணி சார்பில் 'வெல்லும் தமிழ் பெண்கள்' என்ற தலைப்பில் 1.5 லட்சம் பெண்கள் பங்கேற்க கூடிய மகளிர் அணி மாநாடு திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடத்தில் இன்று மாலை நடைபெறுகிறது. திமுகவின் 13 மாவட்டங்களை சார்ந்த 39 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் இருந்து 1.5 லட்சம் மகளிர் இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்கிறார்கள்.

மாநாட்டில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்று சிறப்புரையாற்றுகிறார். துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் உள்பட பல்வேறு துறைகளின் அமைச்சர்கள், கட்சி நிர்வாகிகள் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்கவுள்ளனர். முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தலைமையில் நடைபெற்று வரும் இந்த மாநாட்டு ஏற்பாடுகள் தற்போது இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளது.

இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ள மாநாட்டு பணிகள்
இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ள மாநாட்டு பணிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மாநாட்டின் சிறப்பு அம்சங்கள்

  1. நான்கு ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வாகனங்களை நிறுத்தும் வகையில் 120 ஏக்கர் பரப்பளவில் 31 இடங்களில் வாகன நிறுத்துமிடம் அமைக்கப்பட்டு உள்ளது.
  2. நிகழ்ச்சி நடைபெறும் திடலில் ஒன்றரை லட்சம் பேர் அமரக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கைகள் போடப்பட்டு வருகிறது.
  3. மாநாட்டுக்கு வரும் 1.5 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மகளிர் மற்றும் நிர்வாகிகளுக்கு மாவட்டம் வாரியாக தனித்தனி வண்ணங்களுடன் கூடிய அடையாள அட்டைகள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன.
  4. ஒவ்வொரு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகளும் அமர்வதற்கு என்று தனித்தனியாக இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இதை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு மேற்கு மண்டலத்தை சார்ந்த நிர்வாகிகள் தன்னார்வலர்களாக நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றனர்.
  5. மாநாட்டு திடல் முழுவதும் திமுக ஆட்சியில் மகளிர் நலனை முன்னிறுத்தி செய்த சாதனைகள், நலத்திட்டங்களை விளக்கும் பதாகைகள் வைக்கப்பட்டிருந்தன.
  6. மாநாட்டில் கலந்து கொள்ளும் பெண்களுக்கு தன்னார்வலர்கள் மூலம் நாப்கின் வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
  7. மாநாட்டில் கலந்துகொள்ளும் தாய்மார்களுக்கு பாலூட்டும் அறை வசதி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. வருகை தரும் அனைவருக்கும் சிற்றுண்டிகள் அடங்கிய தொகுப்பு வழங்கப்படுகிறது.
  8. மாநாட்டில் கலந்து கொள்ளும் அனைவருக்கும் மதியம்/இரவு உணவு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
  9. மாநாடு நடைபெறும் இடத்தில் 350 மொபைல் கழிவறைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
  10. மருத்துவ வசதிக்காக மருத்துவர்கள் மற்றும் செவிலியர்கள் அடங்கிய மினி கிளினிக் மற்றும் தீயணைப்பு வாகனம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
  11. மாநாட்டில் மகளிர் மட்டும் பங்கேற்கும் பறையிசை நிகழ்ச்சி மற்றும் சிலம்பம் நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
  12. திமுக தலைவர், தமிழ்நாடு முதலமைச்சரை நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட இருசக்கர வாகனங்களின் அணிவகுப்புடன் விழா மேடைக்கு அழைத்துச்செல்ல ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
  13. திமுக துணைப் பொதுச்செயலாளர் கனிமொழி கருணாநிதி மாநாட்டில் தலைமை வகித்து உரையாற்றவுள்ளார்.
  14. திமுக தலைவர் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சிறப்புரையாற்ற இருப்பதால் மகளிருக்கான திட்டங்கள் குறித்து முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

TAGGED:

WOMEN WING CONFERENCE
PALLADAM
DMK
வெல்லும் தமிழ் பெண்கள்
WOMEN WING CONFERENCE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.