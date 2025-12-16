ETV Bharat / state

பல்லடத்தில் டிசம்பர் 29-ல் "வெல்லும் தமிழ்ப் பெண்கள்" நிகழ்ச்சி - திமுக அறிவிப்பு

முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்ற உள்ளார். நிகழ்ச்சிக்கு திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளர் கனிமொழி கருணாநிதி எம்.பி., தலைமை வகிக்க உள்ளார்.

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் - கோப்புப்படம்
முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 16, 2025 at 4:03 PM IST

சென்னை: திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடத்தில் வரும் 29-ந் தேதி வெல்லும் தமிழ்ப் பெண்கள் நிகழ்ச்சி மற்றும் திமுக மேற்கு மண்டல மகளிர் மாநாடு நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது தொடர்பாக திமுக தலைமை விடுத்துள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

1.31 கோடி மகளிருக்கு ‘கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை’, ‘விடியல் கட்டணமில்லா பேருந்துப் பயணம்’, கல்வி கற்கும் மாணவிகளுக்கு ‘புதுமைப் பெண் திட்டம்’, வேலைக்குச் செல்லும் மகளிருக்கு பாதுகாப்பான ‘தோழி விடுதி’, இந்தியாவிலேயே அதிக அளவாக 43 சதவீதம் வேலைக்குப் போகும் பெண்களைக் கொண்ட மாநிலமாகத் தமிழ்நாடு திகழ்வதற்கான சூழல் என மகளிர் மேம்பாட்டுக்காக தொடர்ச்சியான திட்டங்களை தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும் திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் செயல்படுத்தி வருகிறார்.

இந்த நிலையில், திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடத்தில் வரும் 29-ந் தேதி “வெல்லும் தமிழ்ப் பெண்கள்” திமுக மேற்கு மண்டல மகளிர் மாநாடு நடைபெற உள்ளது. இதில் முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்ற உள்ளார். நிகழ்ச்சிக்கு திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளர் கனிமொழி கருணாநிதி எம்.பி., தலைமை வகிக்க உள்ளார்.

இதில், பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகன், பொருளாளர் டி.ஆர்.பாலு, எம்.பி., முதன்மைச் செயலாளர் கே.என்.நேரு, துணைப் பொதுச் செயலாளர்கள் ஐ.பெரியசாமி, க.பொன்முடி, திருச்சி சிவா, எம்.பி., ஆ.ராசா, எம்.பி., அந்தியூர் ப.செல்வராஜ், எம்.பி., மு.பெ.சாமிநாதன், அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி, திமுக மகளிர் அணிச் செயலாளர் ஹெலன் டேவிட்சன், மகளிர் தொண்டர் அணிச் செயலாளர் நாமக்கல் ப.இராணி ஆகியோர் முன்னிலை வகிக்கின்றனர்.

கரூர் மாவட்டச் செயலாளர் வி.செந்தில்பாலாஜி, எம்.எல்.ஏ., வரவேற்புரை ஆற்றவுள்ளார்.

நிறைவாக, திருப்பூர் மத்திய மாவட்டச் செயலாளர் திருப்பூர் க.செல்வராஜ் எம்.எல்.ஏ., நன்றியுரை கூறவுள்ளார்.

இவ்வாறு அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முன்னதாக கடந்த வாரம் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டத்தின் 2-ம் கட்ட விரிவாக்கம் தொடர்பாக வெல்லும் தமிழ்ப் பெண்கள் நிகழ்ச்சி சென்னையில் நடைபெற்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

