200-க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று திமுக தனித்து ஆட்சியமைக்கும்- வைகோ
பலரின் தியாகத்தால் வளர்க்கப்பட்ட திராவிட இயக்கத்தை யாராலும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்று வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.
Published : April 18, 2026 at 10:39 AM IST
மயிலாடுதுறை: 200-க்கும் மேற்பட்ட சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று திமுக தனித்து ஆட்சியமைக்கும் என்று மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான பிரச்சாரம் வரும் ஏப்ரல் 21-ம் தேதி மாலை 5 மணியுடன் நிறைவடையவுள்ள நிலையில் தேர்தல் பிரச்சாரம் சூடுபிடித்துள்ளது.
அந்த வகையில், மயிலாடுதுறை மாவட்டம், சீர்காழி (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் மதிமுக சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் செந்தில்செல்வனை ஆதரித்து சீர்காழி பழைய பேருந்து நிலையம் அருகே தேர்தல் பிரச்சார பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது.
திமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ குத்தாலம் கல்யாணம் தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ கலந்து கொண்டு உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடும் செந்தில்செல்வனுக்கு ஆதரவாக வாக்கு கேட்டு உரையாற்றினார்.
அப்போது வைகோ, "திமுக அரசு பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தியுள்ளது. ஏழை, எளிய குடும்பங்களில் இருக்கக் கூடிய அன்பு தாய்மார்கள் பள்ளிகளுக்கு குழந்தைகளை அனுப்புவதற்கு காலையிலே நல்ல சிற்றுண்டி வழங்க முடியாமல் தவித்தனர். மூன்று வேளை சாப்பாட்டுக்கு கடுமையாக உழைக்க வேண்டியிருந்தது. சில சமயங்களில் பசியும் பட்டினியுமாக கூட குழந்தைகளை பள்ளிக்கு அனுப்ப வேண்டிய நிலை நிலவியது. தற்போது அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் பள்ளிகளில் காலை சிற்றுண்டி வழங்கப்படுகிறது. இந்த திட்டம் இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்திலும் கிடையாது.
அப்படிப்பட்ட திட்டங்களை நிறைவேற்றியதோடு 1 கோடியே 31 லட்சம் பெண்களுக்கு மூன்று மாத கால உரிமைத் தொகையாக தலா ரூபாய் 3,000, கோடைகால சிறப்புத் தொகையாக தலா ரூபாய் 2,000 உடன் சேர்த்து 5,000 ரூபாயை இல்லத்தரசிகளின் வங்கி கணக்கில் செலுத்திய முதலமைச்சரின் சார்பில் தான் செந்தில்செல்வத்திற்கு வாக்கு கேட்டு நான் வந்திருக்கிறேன்.
நாட்டின் கோடான கோடி மக்களுடைய நல்லாசியை பெற்றிருக்க கூடிய நம்முடைய முதலமைச்சர், இனி வருங்காலத்தில் என்னென்ன திட்டங்களை எல்லாம் நாங்கள் செயல்படுத்துவோம் என்பதை அறிவித்திருக்கின்றார்.
மேகதாதுவில் அணை கட்ட ரூபாய் 5,900 கோடியை கர்நாடகா அரசு தற்போது ஒதுக்கியுள்ளது. அந்த அணை கட்டப்பட்டால் காவிரிக்கு தண்ணியே வராது. தமிழ்நாட்டின் எதிர்காலத்தைப் பாதுகாக்க நான் பாடுபடுவேன்.
திராவிட இயக்கத்தை அழிப்பேன் என அண்ணாமலை கூறி வருகிறார். பல பேரின் தியாகத்தில் வளர்க்கப்பட்ட இந்த திராவிட இயக்கத்தை யாராலும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. சட்டமன்றத் தேர்தலில் 200-க்கும் அதிகமான தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று திமுக தனித்து ஆட்சி அமைக்கும்" என பேசினார்.