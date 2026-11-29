அன்று தமிழ்நாட்டின் நலனைப் புறக்கணித்து யார்? - காங்கிரஸுக்கு திமுக முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி கேள்வி
"31 வேண்டுமா?, 59 வேண்டுமா? என்பதை தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை எதிர்க்கும் கட்சிகள் சிந்திக்க வேண்டும்" என்று திமுக முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி கூறியுள்ளார்.
Published : November 29, 2026 at 5:47 PM IST
புதுக்கோட்டை: "தமிழ்நாட்டின் நலனை திமுக விட்டுக்கொடுக்காது; அன்றைக்கு தமிழ்நாட்டின் நலனைப் புறக்கணித்து யார்?" என தொகுதி மறுவரையறை மசோதா குறித்து காங்கிரஸுக்கு திமுக முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.
புதுக்கோட்டையில் இன்று (நவ.29) செய்தியாளர்களைசந்தித்த திமுக முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி, "தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பாக நியாயமான முடிவை திமுக எடுத்துள்ளது. எங்களுடைய நிலைப்பாடு, தொடக்கத்தில் இருந்து மறுவரையறை கூடாது என்பதல்ல; மறுவரையறை முறையாக நடத்த வேண்டும்; அனைவருக்கும் சமமான பிரதிநிதித்துவம் கிடைக்க வேண்டும் என்பதுதான்.
தமிழ்நாட்டின் விகிதாச்சாரம் 7.18% குறையக்கூடாது எனக் கூறினோம். தற்போது கொண்டுவரப்படும் சட்ட மசோதாவில் இந்த எண்ணிக்கை குறையவில்லை; தமிழ்நாட்டின் நலன் பாதிக்கப்படவில்லை; நமக்கு 39 நாடாளுமன்றத் தொகுதியில் இருந்து 59 நாடாளுமன்றத் தொகுதிக்கு மேல் கிடைக்கவுள்ளது.
அன்று எங்களோடு கூட்டணியில் இருந்தவர்கள், அனைவரும் இதை ஆதரித்தவர்கள் தான்; இன்று சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை மற்றும் கூட்டணி மாறுபாடு காரணமாக அதை எதிர்க்கின்றனர்.
தமிழ்நாட்டின் நலனை ஒருபோதும் திமுக விட்டுக்கொடுக்காது. இந்தியாவில் வரும் டிசம்பர் 31- க்கு பிறகு தொகுதி மறுவரையறை கண்டிப்பாக நடந்தே தீரும். இந்த நிலை மீண்டும் தொடர்ந்தால் தமிழ்நாட்டில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை 39- லிருந்து 31 ஆக குறையும்.
ஆனால், திமுக தற்போது ஆதரவுத் தெரிவித்துள்ள தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவால் அந்த எண்ணிக்கை 59 ஆக உயரும். 31 வேண்டுமா?, 59 வேண்டுமா? என்பதை மக்கள் மட்டுமல்லாது, இதை எதிர்ப்பவர்கள் சிந்திக்க வேண்டும்.
திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், தமிழ்நாட்டின் நலனை பாதுகாக்கக் கூடிய தலைவராக இருப்பாரே தவிர, என்றைக்கும் தமிழ்நாட்டிற்கு துரோகம் விளைவிக்கமாட்டார்.
1967- ஆம் ஆண்டிற்கு பிறகு தமிழ்நாட்டில் 42 நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இருந்தனர். ஆனால் அதன்பிறகு கொண்டு வரப்பட்ட மறுவரையறையால் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை 39 ஆகக் குறைந்தது, அன்றைக்கு ஆட்சியில் இருந்தது காங்கிரஸ்.
அன்றைக்கு தமிழ்நாட்டின் நலனைப் புறக்கணித்து யார்? தமிழ்நாட்டில் 42 ஆக இருந்த நாடாளுமன்ற மக்களவை உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை 39 ஆக குறைத்த காங்கிரஸ் இன்றைக்கு கூச்சலிடுவது எந்த விதத்தில் நியாயம்? ஒரே இரவில் அந்தர் பல்டி அடித்தது யார்?, எட்டப்பன் போன்று எங்களை விட்டு ஓடியது யார்?
கடந்த தேர்தலில் எங்களுடைய கூட்டணியில் நின்று நாங்கள் அளித்த வாக்குகளால் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற்றனர். மற்றவர்களும் வெற்றி பெற்றனர். அவர்கள் எல்லாம் எங்களிடம் சொல்லிவிட்டு சென்றனர்; ஆனால் எங்களிடம் சொல்லாமல் இரவோடு இரவாக கூட்டணியை விட்டு ஓடி அந்தர் பல்டி அடுத்தது யார்?, அவர்கள் எல்லாம் எங்களைப் பார்த்து பேசுவதற்கு எந்த தகுதியும் இல்லை.
மறுவரையறையை ஆதரித்ததன் விளைவாக, இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து மக்களின் நலனை பாதுகாப்பதற்கு திமுக முடிவு செய்துள்ளது. இதை ஆதரித்தவுடன் பாஜகவோடு கூட்டணியா? என்று சிலர் கூறுகின்றனர். பாஜகவோடு எங்களுக்கு கூட்டணி கிடையாது.
எங்களுடைய மனசாட்சிபடி நாங்கள் சொன்ன கோரிக்கைகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதால் தான் மறுவரையறையை நாங்கள் ஆதரித்துள்ளோம்; இதற்கும் கூட்டணிக்கும், எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. தொகுதி மறுவரையறை சட்ட மசோதா உள்ளிட்ட மூன்று மசோதாக்களுக்கு மட்டுமே நாங்கள் ஆதரவு அளித்துள்ளோம்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
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