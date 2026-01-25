ETV Bharat / state

திமுகவுக்கு இதுதான் இறுதி தேர்தல் - எடப்பாடி பழனிசாமி திட்டவட்டம்

கடந்த தேர்தலின்போது திமுக கொடுத்த வாக்குறுதிகளில் நான்கில் ஒரு பங்கு கூட நிறைவேற்றவில்லை என்று எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சித்தார்.

எடப்பாடி பழனிசாமி
எடப்பாடி பழனிசாமி (ETV Bharat Tamil Nadu)
January 25, 2026

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இனி எப்போதும் திமுக ஆட்சிக்கு வராது. அந்த கட்சிக்கு இதுதான் இறுதி தேர்தல் என்று அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திட்டவட்டமாக கூறினார்.

தமிழ்நாட்டில் இன்னும் சில மாதங்களில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. ஆளுங்கட்சியான திமுக மீண்டும் ஆட்சி கட்டிலில் அமர முழு வீச்சில் தேர்தல் யுக்திகளை கையாண்டு வருகிறது. மறுபுறம் பாராளுமன்ற, சட்டமன்ற தேர்தல்களில் தொடர் வீழ்ச்சியை சந்தித்த அதிமுக, அந்த சரிவில் இருந்து மீள்வதற்கு இத்தேர்தல் மிக முக்கியமானதாக உள்ளது. தவிர, நாம் தமிழர் கட்சியை தொடர்ந்து விஜயின் தவெகவும் தேர்தல் ரேஸில் களமிறங்குகிறது. இதனால் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் கடும் போட்டியாக இருக்க போகிறது. அதிமுகவை பொறுத்தவரை தொடர் தோல்விகளுக்கு பிறகு எப்படியாவது இந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்றாக வேண்டிய கட்டத்தில் உள்ளது.

இதன் காரணமாக கூட்டணி விஷயங்களில் எதிர்பாரா ட்விஸ்டுகளையும் பார்க்க முடிகிறது. முதலில் வெற்றி; மற்ற விவகாரங்களை பின்னர் பார்த்துக்கொள்ளலாம், என்ற ஒற்றை கருத்துடன் எடப்பாடி பழனிசாமி மட்டுமல்ல, தே.ஜ., கூட்டணியில் உள்ள பாஜக, அமமுக உள்ளிட்ட கட்சிகளும் நிலைப்பாட்டை எடுத்துள்ளன.

இந்நிலையில், தமிழ்நாட்டில் இனி எப்போதும் திமுக ஆட்சிக்கு வராது என்று அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அதிரடியாக பேசி உள்ளார்.

சென்னை சூளை பகுதியில் நடைபெற்ற ஜெயின் சமூகத்தினருடைய திருமண நிச்சயதார்த்த நிகழ்ச்சியில் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்பி வேலுமணி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். அப்போது, ஜெயின் சமூக பாரம்பரிய படி எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தலையில் சாபா கட்டப்பட்டது. அதனை தொடர்ந்து மணமக்கள் எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னிலையில் மோதிரம் மாற்றிக்கொண்டார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி, "தமிழ்நாட்டில் இனி எப்போதும் திமுக ஆட்சிக்கு வராது. திமுகவுக்கு இதுதான் இறுதி தேர்தல். கடந்த தேர்தலின்போது திமுக கொடுத்த வாக்குறுதிகளில் நான்கில் ஒரு பங்கு கூட நிறைவேற்றவில்லை. எல்லாத் தரப்பு மக்களும் போராட்டத்தில் இறங்கி உள்ளனர். மருத்துவர்கள், இடைநிலை ஆசிரியர்கள், பகுதி நேர ஆசிரியர்கள், செவிலியர்கள் என தமிழகம் முழுவதும் எங்கு பார்த்தாலும் போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. தமிழகமே போராட்ட களமாக மாறிவிட்டது. திமுக, மக்கள் வெறுப்பை சம்பாதித்துள்ளது. இந்த தேர்தலுடன் மக்கள் திமுகவுக்கு விடை கொடுத்துவிடுவார்கள்.'' என தெரிவித்தார்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

