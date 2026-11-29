திமுக எம்பிக்கள் கூட்டம் முதல் சோனியா சந்திப்பு வரை... தொகுதி மறுவரையறை மசோதா விவகாரத்தில் நடந்தது என்ன?
தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை ஆதரிப்பது என்ற முடிவின் மூலம் கடந்த 48 மணி நேர பரபரப்புக்கு திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார்.
Published : November 29, 2026 at 7:50 PM IST
தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவு வெளியான மே-4 ஆம் தேதிக்கு பிறகு, ஒட்டுமொத்த இந்தியாவின் பார்வையும் கடந்த 48 மணி நேரமாக தமிழ்நாட்டை நோக்கியே இருந்து வருகிறது. குறிப்பாக தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுக்கு திமுக ஆதரவு என்ற செய்தி வெளியானது முதல் தேசிய அளவில் இந்த பரபரப்பு தொற்றிக்கொண்டது.
தொகுதி மறுவரையறைக்கு எதிராக பிள்ளையார் சுழி போட்ட திமுக
கடந்த ஆண்டு மக்கள் தொகை அடிப்படையில் தொகுதி மறுவரையறை செய்யப்படவுள்ளது என்ற பேச்சு முதல்முறையாக மத்திய அரசு தரப்பில் இருந்து எழுந்த உடனேயே, அதற்கு எதிராக திமுக தனது எதிர்ப்பை பதிவு செய்தது. மத்திய அரசின் அரசியல் எதிர்காலத்துக்கு தென் மாநிலங்களை பலிகடாவாக்கும் இந்த மசோதாவை ஒருபோதும் ஏற்க மாட்டோம்.
மக்கள் தொகையை அடிப்படையில் தொகுதி மறுவரையறை என்பது தென்மாநில மக்களின் அரசியல் உரிமையை நீர்த்துப்போக செய்யும் தந்திரம் என திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் கடுமையாக எதிர்த்தார்.
அதன் ஒருபகுதியாக கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை எதிர்த்து திமுக எம்பிக்கள் வாக்களித்தனர். இதனால் மத்திய அரசின் தொகுதி மறுவரையறை மசோதா மூன்றில் இரண்டு பங்கு பெரும்பான்மை கிடைக்காமல் தோல்வி அடைந்தது.
தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலால் மாறிய அரசியல் களம்
பாஜக கூட்டணிக்கு சிம்ம சொப்பனமாக இருந்த இந்தியா கூட்டணியில், தமிழக தேர்தல் முடிவு பெரிய அளவில் விரிசலை ஏற்படுத்திது. குறிப்பாக தேர்தல் முடிவு வெளியான அடுத்த நாளே காங்கிரஸ் கட்சி தவெகவுக்கு ஆதரவு கடிதம் கொடுத்தது திமுக தரப்பை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது. சுமார் இரண்டு தசாப்தங்களுக்கு மேலாக திமுக-காங்கிரஸ் கூட்டணி நீடித்து வந்த நிலையில், காங்கிரஸுன் திடீர் தவெக ஆதரவு தேசிய அளவிலும் முக்கியத்துவம் பெற்றது. இதனிடையே திமுக-காங்கிரஸ் தலைவர்கள் சமூக வலைதளங்களிலும், பேட்டிகளிலும் ஒருவருக்கொருவர் கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்தன.
மீண்டும் தூசி தட்டப்பட்ட தொகுதி மறுவரையறை மசோதா
தமிழக தேர்தல் முடிவுக்கு பிறகு இந்தியா கூட்டணி கூட்டங்களில் திமுக கலந்துகொள்ளாமல் புறக்கணித்தது. இதனிடையே இந்தியா கூட்டணியில் உள்ள சமாஜ்வாடி, திரிணாமுல் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் திமுகவை மீண்டும் கூட்டணியில் சேர காங்கிரஸ் கட்சி முன்னெடுப்புகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனக் வலியுறுத்தியதாகவும் செய்திகள் வெளியாகின. ஆனால், காங்கிரஸ் கட்சி கலந்துகொள்ளும் எந்த கூட்டத்திலும் திமுக கலந்துகொள்ளாது என அக்கட்சி தலைமை அறிவித்தது.
இந்த சூழ்நிலையில், தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை மீண்டும் கொண்டுவர மத்திய அரசு முயற்சி மேற்கொண்டது. இதற்காக இந்தியா கூட்டணியில் ஏற்கனவே பயணித்த திமுக உள்ளிட்ட சில கட்சிகளிலும் பேசி வருவதாக மத்திய அரசு சார்பில் அமைச்சர்கள் தொடர்ந்து தெரிவித்து வந்தனர்.
ஆனால் இது குறித்து திமுக பெரிய அளவில் அலட்டிக்கொள்ளாத நிலையில், கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த ராகுல் காந்தி தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை ஆதரிப்பவர்கள் எட்டப்பர்கள் என கூற, இது திமுகவினரை மேலும் சூடாக்கியது.
தொகுதி மறுவரையறை சிறப்பு கூட்டத்தொடர்
காங்கிரஸ்-திமுக மோதல் நீடித்து வந்த நிலையில், தொகுதி மறுவரையறை மசோதா தொடர்பாக சிறப்பு நாடாளுமன்ற கூட்டம் நடைபெறவுள்ளதாக மத்திய அரசு தரப்பில் அறிவிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், மசோதாவுக்கு திமுக ஆதரவு தெரிவிக்க வேண்டும் என்ற மத்திய அரசு தரப்பில் அமைச்சர்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்த நிலையில், இது தொடர்பாக எம்பிக்கள் கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்படும் என இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு திமுக தலைமை அறிவித்தது.
அதன்படி நேற்று நடைபெற்ற திமுக எம்பிக்கள் கூட்டத்தில் தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை ஆதரிப்பது என்ற முடிவு எடுக்கப்பட்டது.
இது தொடர்பாக பதிவிட்ட திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், "#FairDelimitation கோரிக்கைகளை ஏற்ற சட்டமுன்வரைவிற்குத் தி.மு.க. ஆதரவு. கடந்த ஏப்ரல் மாதம் எந்தக் காரணங்களுக்காக #Delimitation சட்டமுன்வரைவை எதிர்த்தோமோ, அந்த இரண்டு கோரிக்கைகளும் எழுத்துப்பூர்வமாகப் புதிய சட்டமுன்வரைவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
இது, 2024-ஆம் ஆண்டுமுதல் தி.மு.கழகம் மேற்கொண்ட தொடர் போராட்டங்களுக்கான வெற்றி! தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட தென்மாநிலங்கள் அனைத்துக்குமான வெற்றி!
1971 மக்கள்தொகையின் அடிப்படையிலேயே அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் 50% தொகுதிகள் உயர்வு எனும் இந்த #DelimitationBill-ஐத் தவறவிட்டால் என்ன நடக்கும் என உணர்ச்சிவயப்படாமல் சற்று சிந்தித்துப் பார்க்க வேண்டும்.
அதையெல்லாம் தீர ஆராய்ந்துதான், நடைமுறைக்குச் சாத்தியமானதில் நமக்கு சாதகமான இந்த வடிவிலேயே #Delimitation நடந்திடத் தி.மு.கழகம் ஆதரவளிக்கும் என்ற நிலைப்பாடு இன்றைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்டுள்ளது" எனப் பதிவிட்டிருந்தார்.
#FairDelimitation கோரிக்கைகளை ஏற்ற சட்டமுன்வரைவிற்குத் தி.மு.க. ஆதரவு கடந்த ஏப்ரல் மாதம் எந்தக் காரணங்களுக்காக #Delimitation சட்டமுன்வரைவை எதிர்த்தோமோ, அந்த இரண்டு கோரிக்கைகளும் எழுத்துப்பூர்வமாகப் புதிய சட்டமுன்வரைவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. இது, 2024-ஆம் ஆண்டுமுதல் தி.மு.கழகம் மேற்கொண்ட தொடர் போராட்டங்களுக்கான வெற்றி! தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட தென்மாநிலங்கள் அனைத்துக்குமான வெற்றி! 1971 மக்கள்தொகையின் அடிப்படையிலேயே அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் 50% தொகுதிகள் உயர்வு எனும் இந்த #DelimitationBill-ஐத் தவறவிட்டால் என்ன நடக்கும் என உணர்ச்சிவயப்படாமல் சற்று சிந்தித்துப் பார்க்க வேண்டும். அதையெல்லாம் தீர ஆராய்ந்துதான், நடைமுறைக்குச் சாத்தியமானதில் நமக்குச் சாதகமான இந்த வடிவிலேயே #Delimitation நடந்திடத் தி.மு.கழகம் ஆதரவளிக்கும் என்ற நிலைப்பாடு இன்றைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.— M.K.Stalin (@mkstalin) November 28, 2026
சமாதான முயற்சியில் காங்கிரஸ்
திமுகவின் இந்த முடிவை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என விசிக, சிபிஎம், சிபிஐ உள்ளிட்ட தலைவர்கள் வலியுறுத்தினர். இதனிடையே திமுகவின் இந்த முடிவால் அதிர்ச்சியான காங்கிரஸ் கட்சி, திமுகவை சமாதானப்படுத்தும் முயற்சியில் ஈடுபட்டது.
இதன் ஒருபகுதியாக திமுக தலைவர் ஸ்டாலினை சோனியா காந்தி, கார்கே, ராகுல், மம்தா உள்ளிட்ட இந்தியா கூட்டணி தலைவர்கள் நேரில் சந்தித்து தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவில் திமுகவின் நிலைப்பாட்டை ஆதரிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தனர்.
"திமுகவுக்கு தமிழ்நாடு தான் முக்கியம்"
ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக இந்த சந்திப்பு நடைபெற்ற நிலையில், செய்தியாளர்களை சந்தித்த திமுக தலைவர் ஸ்டாலின், "இந்தியா கூட்டணி தலைவர்கள் தொகுதி மறுவரையறை மசோதா தொடர்பாக என்னை சந்தித்து பேசினர். அப்பொழுது, நேற்று நடைபெற்ற திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்தையும், தொடக்கத்தில் இருந்து நாங்கள் முன்வைத்த கோரிக்கைகளை புதிய மசோதாவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதையும் நாங்கள் தெளிவாக எடுத்துக் கூறினோம்.
அவர்கள் அதை ஏற்றுக் கொண்டாலும், வேறு சில பிரச்சனைகளை பற்றி பேசினார்கள். நாங்களும் அதை கேட்டுக் கொண்டோம்.
'குறைந்தபட்ச பாதுகாப்பையும் இழப்போம்'
இப்பொழுது கொண்டுவரப்பட உள்ள மசோதா தோற்கடிக்கப்பட்டால் தமிழ்நாட்டிற்கான குறைந்தபட்ச பாதுகாப்பை கூட இழந்து விடுவோம் என்பதுதான் திமுகவின் கவலையாக உள்ளது.
ஜனவரி மாதம் அமைய உள்ள தொகுதி மறுவரையறை ஆணையத்தில் தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட தென் மாநிலங்கள் தண்டிக்கப்படும். இதை யார் நினைத்தாலும் தடுக்க முடியாது.
அதை மாற்றுவதற்கான அரசியல் வலிமையோ, நாடாளுமன்றத்தில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு பலமோ நம்மிடம் இல்லை.
'வாழ்வா - சாவா போராட்டம்'
அதுமட்டுமல்லாமல், 1971 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புக்கு பதிலாக, அதன் பிறகு மேற்கொள்ளப்பட்ட மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புகளின் அடிப்படையில் தொகுதி மறுவரையறை செய்யப்பட்டால் தமிழ்நாடு நிச்சயமாக பாதிக்கப்படும். தமிழ்நாட்டின் எம்.பி.க்களின் எண்ணிக்கையும் வெகுவாக குறையும். தமிழ்நாட்டுக்கான அரசியல் முக்கியத்துவமும் குறையும். நாட்டில் உள்ள மாநில கட்சிகள், குறிப்பாக தென் மாநிலங்களில் உள்ள கட்சிகளுக்கு இது வாழ்வா சாவா என்ற போராட்டம் தான்.
'ஆதரிப்பதை தவிர வேறு வழியில்லை'
அதை தடுக்க, இப்பொழுது கொண்டு வரக்கூடிய மசோதாவை ஆதரிப்பதை தவிர நமக்கு வேறு வழியே இல்லை. இப்போது நம்மை சந்தித்த கட்சித் தலைவர்களிடமும் இதற்கான மாற்றுத்திட்டம் ஏதும் இல்லை.
#TamilNaduFirst - அன்றைக்கும், இன்றைக்கும், என்றைக்கும்! அன்னை சோனியா காந்தி, திரு. கார்கே, திரு. ராகுல் காந்தி, சகோதரி மமதா பானர்ஜி, தோழர் எம்.ஏ. பேபி, மூன்று மாநில முதலமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் என்னைச் சந்தித்து, தொகுதி மறுவரையறை மசோதா தொடர்பான கோரிக்கைகளைத் தெரிவித்தனர். தொடக்கத்திலிருந்தே தி.மு.க. முன்வைத்த கோரிக்கைகள் புதிய #DelimitationBill-இல் இடம்பெற்றுள்ளதை எடுத்துரைத்தேன். அதனை ஏற்றுக்கொண்ட அவர்கள், வேறு சில பிரச்சினைகளையும் தெரிவித்தனர். இம்மசோதா தோற்கடிக்கப்பட்டால், தமிழ்நாட்டுக்கான குறைந்தபட்சப் பாதுகாப்பையும் இழந்துவிடுவோம். 2027 ஜனவரியில் அமையவுள்ள தொகுதி மறுவரையறை ஆணையத்தில் தென் மாநிலங்கள் வஞ்சிக்கப்படுவதைத் தடுக்கும் நாடாளுமன்ற வலிமை நம்மிடம் இல்லை. 1971-க்குப் பிந்தைய எந்த மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையில் #Delimitation நடந்தாலும் தமிழ்நாட்டின் பிரதிநிதித்துவமும் அரசியல் வலிமையும் குறையும்! தென் மாநிலக் கட்சிகளுக்கு இது வாழ்வா, சாவா போராட்டம்! இம்மசோதாவை ஆதரிப்பதைத் தவிர வேறு வழியில்லை. என்னைச் சந்தித்த கட்சிகளிடமும் மாற்றுத் திட்டம் இல்லை. நாடாளுமன்றத்தில் நமக்குள்ள வலிமையைக் கொண்டு, அடுத்த 25 ஆண்டுகளுக்குத் தமிழ்நாட்டின் அரசியல் வலிமையைப் பாதுகாத்திருக்கிறோம். இதில் Risk எடுக்கவோ, உணர்ச்சிவசப்பட்டு முடிவெடுக்கவோ இடமில்லை! பேரறிஞர் அண்ணா தொடங்கி, தலைவர் கலைஞர், இந்த முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் வரை எங்களுக்கு ஒரே நிலைப்பாடுதான்! தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளுக்காகப் போராடுவோம்! வெற்றி பெறுவோம்! Then, Now and Always: Tamil Nadu First!— M.K.Stalin (@mkstalin) November 29, 2026
நாடாளுமன்றத்தில் திமுகவுக்கு இருக்கும் பலத்தால் அடுத்த 25 ஆண்டுகளுக்கான தமிழ்நாட்டின் அரசியல் வலிமையை காப்பாற்றி இருக்கிறோம். இதில் ரிஸ்க் எடுக்கவும், உணர்ச்சி வசப்பட்டு முடிவெடுக்கவும் எந்த வாய்ப்பும் இல்லை.
'தொடர்ந்து போராடுவோம்'
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் அண்ணாவால் தொடங்கப்பட்ட கட்சி. அண்ணாவுக்கு பிறகு கருணாநிதி, இந்த முத்துவேல் ஸ்டாலின் வரை தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளுக்காக பல்வேறு போராட்டங்களை சந்தித்துள்ளோம். இன்னும் போராடுவோம்" என மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, திமுகவின் கூட்டணி நிலைப்பாட்டில் ஏதாவது மாற்றம் இருக்குமா? என நிருபர்கள் கேள்வியெழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்த மு.க. ஸ்டாலின், "அன்றைக்கும், இன்றைக்கும், என்றைக்கும் எங்களுக்கு தமிழ்நாடுதான் முக்கியம்" எனத் தெரிவித்தார்
தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை ஆதரிப்பது என்ற முடிவின் மூலம் கடந்த 48 மணி நேர பரபரப்புக்கு திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார்.