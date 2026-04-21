தொடர்ந்து 2வது முறையாக திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததில்லை என்பதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்போம்; இறுதிக்கட்ட பிரச்சாரத்தில் ஸ்டாலின் சபதம்
சென்னை வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் இன்று பரப்புரை மேற்கொண்டார்.
Published : April 21, 2026 at 5:31 PM IST
சென்னை: திமுக தொடர்ந்து 2வது முறையாக ஆட்சிக்கு வந்ததில்லை என்ற பேச்சை உடைத்து, இரண்டாவது முறையாக ஆட்சி அமைப்போம் என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
சட்டமன்றத் தேர்தல் பிரச்சாரம் இன்று மாலை 6 மணியுடன் முடிவடையும் நிலையில், சென்னை வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளர் கார்த்திக் மோகனை ஆதரித்து முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் பரப்புரை மேற்கொண்டார்.
அப்போது பேசிய அவர், "ஏற்கெனவே ஒரு மாத காலமாக பிரச்சாரத்தில் மக்களை சந்தித்து வருகிறேன். மீண்டும் 2 வது முறையாக திமுக ஆட்சி 2.O-வை கொண்டு வருவோம் என்று அவர்கள் உறுதிமொழி கொடுத்துள்ளார்கள். சென்னையில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டேன். இறுதி நாளான இன்று வில்லிவாக்கம் வந்துள்ளேன். பக்கத்து தொகுதியில்தான் நான் நிற்கிறேன் என்று உங்களுக்கு தெரியும். ஏன் சொல்கிறேன் என்றால் வேட்புமனு தாக்கல் செய்துவிட்டுப்போனது தான், அதன் பின்னர் தொகுதியை பார்க்கவில்லை. இப்போது தான் தொகுதிக்கு போக போகிறேன். ஊரார் பிள்ளையை ஊட்டிவிட்டால் தன் பிள்ளை தானே வளரும் என்ற நம்பிக்கைதான்" என்று நகைச்சுவையாக பேசினார்.
மேலும், “திராவிட மாடல் ஆட்சி அமைந்த பிறகு 90 சதவீதத்திற்கு மேல் தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றியுள்ளோம். மிச்சம் உள்ள உறுதிமொழிக்கூட மத்திய அரசு நிதி தராததால் தடைப்பட்டது. மகளிர் உரிமைத் தொகையை எப்படி தர முடியும் என்றெல்லாம் கேட்டார்கள். ஆட்சிக்கு வந்த உடனே சிரமமாகதான் இருந்தது. நிதிபற்றாக்குறைக்கு மத்தியில் அந்த திட்டத்தை சிறப்பாக நிறைவேற்றியுள்ளோம். மகளிர் உரிமைத்தொகையை 2 ஆயிரமாக உயர்த்த உள்ளோம், புதுமை பெண் திட்டம், தமிழ் புதல்வன் திட்டம், காலை உணவுத் திட்டம் உள்ளிட்ட சிறப்பான திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறோம்.
ஆட்சிக்கு வந்த உடன் இல்லத்தரசி திட்டம் மூலம் 8 ஆயிரம் ரூபாய் கூப்பன் தருவோம். அதில் பிடித்தப் பொருளை பயனாளிகள் வாங்கி கொள்ளலாம். பெண்கள் முன்னேற்றத்திற்காக பல திட்டங்களை செயல்படுத்துகிறோம். உங்கள் முன்னேற்றம்தான் நாட்டின் முன்னேற்றம்” என பேசினார்.
தொடர்ந்து, “முதலில் ஸ்டாலினுக்கு கட்டம் சரியில்லை, ஆட்சிக்கு வர முடியாது என்றார்கள். ஆனால் வந்தோம். இப்போது திமுக தொடர்ந்து 2வது முறையாக ஆட்சிக்கு வந்ததில்லை என கூறுகிறார்கள், இந்த விமர்சனத்தை உடைத்து மீண்டும் ஆட்சி அமைப்போம். பதவிக்காக இல்லை ஒட்டுமொத்த தமிழகத்திற்காக தான் கூறுகிறேன். எனவே, இரண்டாவது முறையாக என் தலைமையில் திமுக ஆட்சி அமைய வாக்களிக்க வேண்டும்” என்று வாக்காளர்களிடம் ஸ்டாலின் கேட்டுக்கொண்டார்.
ஏப்ரல் 23 – தமிழ்நாட்டு வாக்காளப் பெருமக்கள் உங்கள் ஜனநாயகக் கடமையை ஆற்றிடுங்கள்!— M.K.Stalin - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@mkstalin) April 21, 2026
5 ஆண்டுகள் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட கடமையை நான் சரியாகச் செய்திருக்கிறேன்; தமிழ்நாட்டை அனைத்துத் துறைகளிலும் முதன்மை மாநிலமாக உயர்த்தியிருக்கிறேன்.
எது அடிமைத்தனம், எது தைரியம்? எது நடிப்பு, எது… pic.twitter.com/nVuuJaFrMI
வாக்காளர்களுக்கு ஸ்டாலின் வேண்டுகோள்: இதனிடையே, தேர்தல் பரப்புரைக்கான கால அவகாசம் நிறைவடைவதற்கு சில நிமிடங்களுக்கு முன் முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் தமது எக்ஸ் வலைதள பக்கத்தில் வீடியோ பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். 1.32 நிமிடங்கள் கொண்ட அந்த வீடியோவில், ஏப்ரல் 23 – தமிழ்நாட்டு வாக்காளப் பெருமக்கள் உங்கள் ஜனநாயகக் கடமையை ஆற்றிடுங்கள்! என்று வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
அத்துடன், 5 ஆண்டுகள் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட கடமையை நான் சரியாகச் செய்திருக்கிறேன்; தமிழ்நாட்டை அனைத்துத் துறைகளிலும் முதன்மை மாநிலமாக உயர்த்தியிருக்கிறேன் என்று அவர் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் எது அடிமைத்தனம், எது தைரியம்? எது நடிப்பு, எது உழைப்பு? என்று சிந்தித்து வாக்களிப்பீர்! ஆதரிப்பீர் மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணி வேட்பாளர்களை! என்றும் அவர் கேட்டு கொண்டுள்ளார்.