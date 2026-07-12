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ஸ்ரீவைகுண்டம் தொகுதியில் இனி திமுக தான் போட்டியிடும் - முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் உறுதி

உள்ளாட்சித் தேர்தலில் அனைத்து இடங்களிலும் திமுக கூட்டணியே வெற்றி பெறும் என்று முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார்.

முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் பேச்சு
முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் பேச்சு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 12, 2026 at 2:10 PM IST

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தூத்துக்குடி: ஸ்ரீவைகுண்டம் தொகுதியில் இனி திமுக தான் போட்டியிடும் என்று முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார்.

மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் கலைஞர் கருணாநிதியின் 103- வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு தூத்துக்குடி தெற்கு மாவட்ட திமுக சார்பில் சாத்தான்குளத்தில் மாபெரும் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. முன்னாள் அமைச்சரும், திருச்செந்தூர் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் தலைமையில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் சிறப்பு அழைப்பாளராக திமுகவின் துணைப் பொதுச்செயலாளர் திருச்சி சிவா எம்.பி. கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினார்.

பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன், "ஸ்ரீவைகுண்டம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் கடந்த காலங்களில் தொடர்ந்து காங்கிரஸ் கட்சி வெற்றி பெற்று வந்துள்ளது. அதற்கு முக்கிய காரணமே, நமது திராவிட முன்னேற்றக் கழக நிர்வாகிகள் தான். நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் போட்டியிட்ட காங்கிரஸ் கட்சி வேட்பாளர் பல குழப்பங்களை ஏற்படுத்தினார். இதனால் தனது தலையில் தானே மண்ணை வாரி போட்டது போல் தோல்வியைத் தழுவினார்.

சாத்தான்குளம் தொகுதியில் வெற்றி பெற்றுள்ள நபர் மிகப்பெரிய லாட்டரி வியாபாரி. கஞ்சா வியாபாரமும் உண்டு. (ஸ்ரீவைகுண்டம் சட்டமன்ற தொகுதி என்பதற்கு பதிலாக சாத்தான்குளம் தொகுதி) என்று பேசினார். இரவில் நன்றாக நடந்துக் கொண்டிருந்த சந்தை வியாபாரத்தை கெடுத்தார். குளத்தில் வண்டல் மண் எடுக்க அரசு அனுமதி கொடுத்தபோது, வண்டல் மண் எடுக்க எனக்கு லாரிக்கு 300 ரூபாய் வேண்டும் என்று கேட்டவர் தான் ஸ்ரீவைகுண்டம் சட்டமன்ற உறுப்பினர்.

இனி ஸ்ரீவைகுண்டம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுக கட்சி தான் போட்டியிடும். நமக்கு துரோகம் செய்தது யார் என்று சொன்னால் காங்கிரஸ் கட்சிக்காரர்கள் தான். அதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் நாம் செயல்பட வேண்டும். இனி வரும் காலங்களில் ஸ்ரீவைகுண்டம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுக வெற்றி பெற்றது என்ற வரலாறு படைக்கும். தேர்தல் ஐந்து ஆண்டுகள் கழித்து வராது. இன்னும் ஆறு அல்லது ஏழு மாதங்களில் வரும். அதற்கு நாம் தயாராவோம்.

தற்போதுள்ள உங்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை பார்த்தால் அதில் எத்தனை பேர் லாட்டரி சீட்டு விற்பனை செய்கிறார்கள், கஞ்சா விற்பனை செய்கிறார்கள் என்பது தெரியவரும். பல வியூகங்களை வகுத்து வீழ்த்தியுள்ளனர். அதனால் தான் நமது தலைவரே தோற்கடிக்கப்பட்டார். தமிழ்நாட்டில் என்ன நடக்கிறது என்றே தெரியாமல் இருந்து வருகிறார். சினிமாவில் நடிப்பதுபோல் நடிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார். இந்த வேஷம் எல்லாம் எடுபடாது" என்று முதலமைச்சர் விஜய்யை மீண்டும் சீண்டினார்.

"வருகின்ற உள்ளாட்சி மன்றத் தேர்தலில் அனைத்துத் தொகுதிகளிலும் அனைத்து இடங்களிலும் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் கூட்டணியே வெற்றி பெறும் என்கிற வரலாற்றை உருவாக்குவோம். காங்கிரஸ் கட்சிக்காரர்கள் எங்காவது ஜெயித்து விடட்டும் பார்ப்போம். எங்காவது தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி பெற்று விடட்டும் பார்ப்போம்.

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வருகின்ற இடைத்தேர்தலில் மு.க.ஸ்டாலின் யாரை கை காண்பிக்கிறாரோ, அவர்தான் வெற்றி பெறப் போகிறார் என்ற வரலாற்றை நாம் உருவாக்கப் போகிறோம். ஒரு மாதம் அல்ல, ஐந்து ஆண்டுகள் நான் உள்ளே இருந்தாலும், இந்த இயக்கத்தை எந்தவொரு கொம்பனாலும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது" என்றும் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் குறிப்பிட்டார்.

TAGGED:

அனிதா ராதாகிருஷ்ணன்
ஸ்ரீவைகுண்டம் தொகுதி
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