த.வெ.க ஆட்சி அமைக்க தி.மு.க தடையாக இருக்காது - மு.க. ஸ்டாலின் உறுதி
ஒரு அரசியலமைப்பு மாற்றமோ அல்லது மற்றொரு தேர்தலோ விரைவில் நடைபெறுவதை திமுக விரும்பவில்லை என்பதை திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் தெளிவுபடுத்தி உள்ளார்.
Published : May 7, 2026 at 8:07 AM IST|
Updated : May 7, 2026 at 8:38 AM IST
சென்னை: புதிதாக ஆட்சி பொறுப்பேற்கவுள்ள விஜய்யை 6 மாதங்களுக்கு இடையூறு செய்யமாட்டோம் என்று தி.மு.க தலைவர் மு.க ஸ்டாலின் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.
2026-ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலானது தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு திருப்புமுனையாக அமைந்திருக்கிறது. கடந்த 7 தசாப்தங்களாக தமிழ்நாட்டை ஆட்சி செய்த திராவிட கட்சிகளை வீழ்த்தி, தனி பெரும்பான்மை கட்சியாக தவெக உருவெடுத்திருக்கிறது.
தமிழ்நாட்டில் தனிப் பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சியமைக்க 118 இடங்கள் தேவைப்படும் நிலையில், தவெகவிடம் 108 இடங்கள் மட்டுமே உள்ளன. அதிலும், விஜய் 2 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்ற நிலையில், ஒரு இடத்தில் ராஜிநாமா செய்யவேண்டி இருப்பதால், தவெகவிடம் 107 இடங்கள் மட்டுமே தற்போது இருக்கின்றன. இதனால் 11 இடங்களுக்காக மற்ற கட்சிகளுடன் கூட்டணி குறித்த பேச்சுவார்த்தையில் தவெக ஈடுபட்டு வருகிறது.
ஏற்கனவே 5 தொகுதிகளை தன் வசம் வைத்துள்ள காங்கிரஸ், திமுக கூட்டணியிலிருந்து விலகி, விஜய்க்கு ஆதரவு அளித்திருக்கிறது. இந்நிலையில், தவெக ஆட்சியமைக்க அனுமதி கோரி, தமிழக பொறுப்பு ஆளுநரிடம் விஜய் முறைப்படி சந்தித்து கடிதம் வழங்கினார். ஆனால் 118 தொகுதிகளுடன் அறுதிப் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்கக் கூறி, இதுவரை விஜய்க்கு ஆளுநர் அழைப்பு விடுக்கவில்லை.
இதனிடையே அ.தி.மு.க., தி.மு.க ஆகிய இரு பெரும் கட்சிகளும் கூட்டணி அமைத்து ஆட்சியமைக்க உள்ளதாக தகவல்கள் தீயாய் பரவின. அதற்கேற்றாற்போல், இரு கட்சிகளும் தங்களது நிர்வாகிகளுடன் தீவிர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
இந்நிலையில் திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின், தனியார் செய்தி நிறுவனத்திற்கு அளித்த பேட்டியில், 6 மாதங்களுக்கு விஜய்யை இடையூறு செய்யாமல் தொடர்ந்து அவரது ஆட்சியை கவனிக்க இருப்பதாகவும், தி.மு.க அளித்த வாக்குறுதிகளையும் தவெக நிறைவேற்றும் என்று எதிர்பார்ப்பதாகவும் தெரிவித்து வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார்.
அவர் அளித்த பேட்டியில், ஒரு அரசியலமைப்பு மாற்றமோ அல்லது மற்றொரு தேர்தலோ விரைவில் நடைபெறுவதை திமுக விரும்பவில்லை என்பதை தெளிவுபடுத்தி உள்ளார்.
தவெக ஆட்சியில் எந்த திட்டத்திற்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் எதிர்ப்பார்க்கிறீர்கள் என்று கேட்டதற்கு, அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கான காலை உணவு திட்டத்தை தொடர வேண்டும் என்று மு.க. ஸ்டாலின் பதிலளித்துள்ளார்.
மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ. 2,500 வழங்குவதாக விஜய் வாக்குறுதி அளித்திருப்பது குறித்து கேட்டபோது, அந்த வாக்குறுதியை காப்பாற்றுவது கடினம் என்றும், திமுக ஆட்சியை போன்று குறைந்தது 1,000 ரூபாயாவது கொடுக்க வேண்டும் என்றும் கூறினார்.
மேலும், 2021 தேர்தல் அறிக்கையில் உள்ள 90% வாக்குறுதிகளை திமுக அரசு நிறைவேற்றி இருப்பதாகவும், மத்திய அரசின் விதிமுறைகளால் நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய முடியவில்லை என்று தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து, இந்த தேர்தல் வாக்குறுதியில் தங்களால் செய்யமுடிந்ததை மட்டுமே கொடுத்திருந்ததாகவும், தவெக கூறியிருக்கும் 6 சிலிண்டர்களை வழங்குவது சாத்தியமானது இல்லை; கொடுத்தால் மகிழ்ச்சி என்றும் கூறினார்.