உண்மையை அப்படியே வந்து என்னிடம் சொல்லுங்க... ஆய்வு குழுவுக்கு உத்தரவிட்ட மு.க.ஸ்டாலின்
தேர்தல் தோல்வி குறித்து கள ஆய்வு மேற்கொள்ளவுள்ள குழுவுடன் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.
Published : May 16, 2026 at 1:36 PM IST
சென்னை: தனிப்பட்ட விருப்பு வெறுப்பின்றி, கட்சிக்காரர்கள் சொல்லும் உண்மையை அப்படியே வந்து என்னிடம் சொல்லுங்கள் என ஆய்வுக் குழுவை திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
சட்டமன்றத் தேர்தல் தோல்வி குறித்து கள ஆய்வு மேற்கொள்ள 38 பேர் கொண்ட குழுவை திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்திருந்த நிலையில், அவர்களுடன் இன்று ஆலோசனை நடத்தினார். இந்த ஆலோசனை திமுகவின் தலைமையகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் நடைபெற்றது.
ஆலோசனை கூட்டத்தில், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், கட்சியின் துணைப் பொதுச் செயலாளர்கள் ஆ. ராசா எம்பி, கனிமொழி எம்.பி, பொன்முடி, அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.
இந்த கூட்டத்தில் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், ஆய்வு குழு நிர்வாகிகளுக்கு பல்வேறு உத்தரவுகளை வழங்கினார். குறிப்பாக தோல்வி அடைந்த தொகுதிகளில் உண்மையான காரணங்கள் அனைத்தும் அறிக்கையாக கொடுக்க வேண்டும் என்றும், எந்த சமரசமும் இல்லாமல் களத்தில் உள்ள உண்மை நிலவரத்தை தெரிவிக்க வேண்டும் எனவும் கேட்டுக் கொண்டார்.
இக்குழுவிடம் இருந்து பெறப்படும் அறிக்கையில் அடிப்படையில் திமுகவில் விரைவில் பல மாற்றங்களை எதிர்பார்க்கலாம் என திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசியுள்ளார். மேலும், ஆய்வுக் குழுவுக்கு கீழ்கண்ட அறிவுறுத்தல்களையும் மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கியுள்ளார்.
• தனிப்பட்ட விருப்பு வெறுப்பின்றி, கட்சிக்காரர்கள் சொல்லும் உண்மையை அப்படியே வந்து என்னிடம் சொல்வது மட்டுமே உங்கள் வேலை.
• நீங்கள் யாரையும் காப்பாற்றவும் முயற்சி செய்ய வேண்டாம். யாரையும் பழிவாங்கவும் எண்ணக் கூடாது.
• இரண்டு பேர் கொண்ட குழுவாகத்தான் யாரையும் சந்திக்க வேண்டும். ஒருவர் மட்டும் தனியாகச் சந்திக்க கூடாது.
• தொண்டர்களை மனம் விட்டுப் பேச அனுமதியுங்கள். அவர்களின் குறைகளை, தேர்தல் முடிவுகளுக்கான காரணங்களை அவர்கள் கொட்டித் தீர்க்கட்டும்.
• தலைவரான என் மேலேயே குறை சொன்னாலும் பரவாயில்லை. அதை குறித்து வைத்து உங்களது அறிக்கையில் வழங்குங்கள்.
• நிர்வாகிகளின் உணர்வு என்ன? அவர்கள் உண்மையில் என்ன நினைக்கிறார்கள்? அது மட்டும்தான் எனக்கு தேவை.
• டாக்டரிடம் பொய் சொல்லக் கூடாது என்பார்கள். இப்போது நானும் அந்த இடத்தில் தான் இருக்கிறேன். என்னிடம் எதையும் மறைக்காதீர்கள்.
• நோய் என்னவென்று தெளிவாகத் தெரிந்தால் தான் அதற்கு மருந்து கொடுக்க முடியும்.
• திமுகவினர் உங்களிடம் சொல்லும் தகவல்களை வேறு யாரிடமும் பகிர்ந்து கொள்ளக் கூடாது. குறிப்பாக, சம்பந்தப்பட்ட நபர்களிடம் சொல்லக் கூடாது.
• அப்படி செய்தால் இந்த ஆய்வின் நோக்கமே வீணாகிவிடும்.
• பிரச்சினைகளைச் சரி செய்து, நம்மை மாற்றிக் கொண்டால் தான் அடுத்த 100 ஆண்டுகளுக்கு உயிர்ப்போடு இயங்க முடியும்.
• நீங்கள் தரும் அறிக்கையின் அடிப்படையில் தான் கழகத்தில் மாற்றங்கள், சீர்திருத்தங்களைச் செய்யப் போகிறேன்.
• அதனால் scan report போல துல்லியமாக இது இருக்க வேண்டும்.
• ஜூன் 5-க்குள் இந்த அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டு, இதன் மீதான நடவடிக்கைகளை ஜூன் மாத இறுதிக்குள் முடித்திட வேண்டும்.
• உடன்பிறப்புகளின் உண்மையான உணர்வினை அறிந்து வந்து சொல்லுங்கள்
ஆகிய அறிவுரைகளை வழங்கியதாக தெரிவித்தார்.
நாளை மறுநாள் முதல் 38 பேர் கொண்ட குழு தமிழகம் முழுவதும் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள சட்டமன்ற தொகுதிக்கு சென்று திமுகவின் தோல்விக்கான காரணங்கள் குறித்தும், சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் குறித்தும் ஆராய உள்ளனர்.
இது மட்டுமின்றி, தேர்தல் முடிவுகள் குறித்து இதுவரை 2.5 லட்சம் நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் https://udanpirapinkural.in வெப்சைட் மூலம் தலைமைக்கு புகார் மனு கொடுத்துள்ளனர் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.