திமுக கூட்டணியில் கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சிக்கு 2 தொகுதிகள்

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்- ஈ.ஆர்.ஈஸ்வரன்
முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்- ஈ.ஆர்.ஈஸ்வரன் (ETV Bharat Tamilnadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 13, 2026 at 4:41 PM IST

சென்னை: திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில் கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சிக்கு 2 சட்டமன்றத் தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் தொடர்பான அறிவிப்புகள் இன்னும் சில நாட்களில் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

அதிமுக-பாஜக கூட்டணியில் இடம் பெற்றுள்ள கட்சிகளுக்கு இன்னும் தொகுதிகள் ஒதுக்கப்படாத நிலையில் திமுக தலைமை தங்களது கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கான தொகுதிப் பங்கீட்டில் தீவிரம் காட்டி வருகிறது. அந்த வகையில் திமுக பொருளாளர் டி,ஆர்.பாலு தலைமையில் 7 பேர் கொண்டக் குழு அமைக்கப்பட்டு கூட்டணி கட்சிகளுடன் தொகுதிப் பங்கீட்டு பேச்சுவார்த்தையை தொடர்ந்து நடத்தி வருகிறது.

அதன் தொடர்ச்சியாக, காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 28 தொகுதிகளும், இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் கட்சி, மனிதநேய மக்கள் கட்சிக்கு தலா 2 தொகுதிகளும், மதிமுகவுக்கு 4 தொகுதிகளும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தானது.

தொகுதிப் பங்கீட்டு ஒப்பந்தம்
திமுக - கொமதேக தொகுதிப் பங்கீட்டு ஒப்பந்தம் (ETV Bharat Tamilnadu)

அதைத் தொடர்ந்து, கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சி உடனான தொகுதிப் பங்கீட்டு பேச்சுவார்த்தையில் இன்று (மார்ச் 13) உடன்பாடு எட்டப்பட்டது. சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள திமுக தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக தலைவரும், முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின், கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் ஈ.ஆர்.ஈஸ்வரன் ஆகியோர் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டனர்.

அதன்படி, கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சிக்கு இரண்டு தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. அந்த இரண்டு தொகுதிகளிலும் அக்கட்சி திமுகவின் சின்னமான உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் ஈ.ஆர்.ஈஸ்வரன், "திமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் பல்வேறு புதிய கட்சிகள் இடம் பெற்றுள்ளன. 2021-ம் ஆண்டை காட்டிலும் தற்போது கூடுதலாக சில கட்சிகள் இணைந்துள்ளதால் தொகுதிகளை குறைத்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை எங்களிடம் தெரிவித்தனர். கூட்டணியின் நலன் கருதியும், சட்டமன்றத் தேர்தலில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலும் இரண்டு சட்டமன்றத் தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. அந்த இரண்டு தொகுதிகளிலும் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட ஒப்புக் கொண்டுள்ளோம்.

தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் உள்ள பிரதமரோ (அல்லது) கூட்டணி கட்சித் தலைவர்களோ இதுவரையில் எந்தவொரு மேடையிலும், பத்திரிகையாளர்கள் முன்பும் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சி சிறப்பாக இருந்தது என்று சொல்லவில்லை. அதிமுக ஆட்சியின் சிறப்பை என்டிஏ கூட்டணி கட்சிகள் சொல்வதற்கு மனமில்லை. பிரதமர் நரேந்திர மோடி, எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா ஆகியோரின் ஆட்சியை பற்றி புகழ்கிறார். ஆனால் எடப்பாடி ஆட்சியை பற்றி ஒரு வார்த்தைக் கூட சொல்லுவது கிடையாது.

இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் அவரை முதலமைச்சராக முன்னிறுத்தி தேர்தலை சந்திப்பது எவ்வளவு இக்கட்டான நிலைமை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இது கொங்கு மண்டலத்தில் பேசும் பொருளாக உள்ளது. வரும் தேர்தலில் கொங்கு மண்டலத்தில் கண்டிப்பாக எங்கள் கூட்டணி மிகப் பெரிய வெற்றி பெறும். வரும் தேர்தலை மகிழ்ச்சியோடு நம்பிக்கையோடு சந்திக்கிறோம்" என தெரிவித்தார்.

