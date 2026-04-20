பணப்பட்டுவாடா? திமுகவினரை மடக்கிப் பிடித்து அதிமுக தொண்டர்கள் வாக்குவாதம்

தேர்தலுக்கு இன்னும் இரு தினங்களே உள்ள நிலையில், வாக்காளர்களுக்கு அரசியல் கட்சியினர் பணப்பட்டுவாடாவை செய்வதை தடுப்பதற்காக தேர்தல் அதிகாரிகள் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.

திமுகவினரிடம் கைப்பற்ற பேக் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 20, 2026 at 11:04 AM IST

கோயம்புத்தூர்: கோயம்புத்தூர் தெற்கு தொகுதியில் திமுகவினர் பணப்ப்பட்டுவாடா செய்ய வந்ததாக கூறி அதிமுகவினர் அவர்களை மடக்கிப் பிடித்து வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

கோயம்புத்தூர் தெற்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுக சார்பில் முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, அதிமுக சார்பில் தற்போதைய எம்எல்ஏ அம்மன் அர்ஜுனன் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். இந்த தொகுதியில் வெல்ல இரு கட்சிகளிடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது.

திமுக- அதிமுகவினர் வாக்குவாதம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தேர்தலுக்கு இன்னும் இரு தினங்களே உள்ள நிலையில் கோயம்புத்தூர் தெற்கு தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் வாக்காளர்களுக்கு இரவு நேரங்களில் அரசியல் கட்சியினர் பணம் விநியோகிப்பதாக தகவல் வெளியாகியது. குறிப்பாக, ராமநாதபுரம் 80 அடி வீதியில் உள்ள தாமரை பெரிய நாயகி வீதி, அங்கண்ணன் வீதி ஆகிய இடங்களில் கரூரைச் சேர்ந்தவர்கள் திமுக வேட்பாளர் செந்தில் பாலாஜிக்கு ஆதரவாக வாக்காளர்களுக்கு பண விநியோகம் செய்து வந்ததாக தகவல் பரவியது.

இதையடுத்து அங்கு வந்த அதிமுகவினர், திமுகவினர் சிலரை மடக்கிப் பிடித்ததாக தெரிகிறது. இதனிடையே, அதிமுகவினர் கொடுத்த தகவலின் பேரில் விரைந்து வந்த தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் மற்றும் காவல்துறையினர், சம்மந்தப்பட்ட காரை பறிமுதல் செய்து 6 பேரை விசாரணைக்காக ராமநாதபுரம் காவல்நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்றனர்.

இந்நிலையில், அதிமுக, திமுகவைச் சேர்ந்த 100- க்கும் மேற்பட்டோர் ராமநாதபுரம் காவல்நிலையத்திற்கு முன்பு குவிந்தனர். அப்போது, இருதரப்பினரிடையே ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் முற்றிய நிலையில் லேசான தடியடி நடத்தி இருதரப்பினரையும் கலைத்தனர். இரவு நேரத்தில் நடந்த இந்த சம்பவம், ராமநாதபுரம் பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திமுக- அதிமுகவினர் வாக்குவாதம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதேபோல், தொண்டாமுத்தூர், சிங்காநல்லூர் பகுதிகளில் வாக்காளர்களுக்கு அரசியல் கட்சியினர் பணப்பட்டுவாடா செய்து வருவதாக தகவல் கூறுகின்றன.

வரும் ஏப்ரல் 23- ஆம் தேதி சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ள நிலையில், வாக்காளர்களுக்கு பணப்பாட்டுவாடா செய்வதைத் தடுக்கும் பொருட்டு தேர்தல் ஆணையம் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகிறது.

