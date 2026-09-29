ஜெம் வீரமணி வழக்கில் முதல்வர் விஜய்க்கு சம்மன் அனுப்பி விசாரிக்க வேண்டும்; உயர் நீதிமன்றத்தில் திமுக மனு
ஜெம் வீரமணிக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்காமல் திமுக பாதுகாத்ததாக முதலமைச்சர் விஜய்யும், தவெக அமைச்சர்களும் குற்றஞ்சாட்டியிருந்தனர்.
Published : September 29, 2026 at 4:04 PM IST
சென்னை: ஜெம் வீரமணி வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவரை திமுக பாதுகாத்ததாகக் கூறிய முதலமைச்சர் விஜய் மற்றும் அமைச்சர்களை விசாரிக்க சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழுவுக்கு உத்தரவிடக் கோரி, திமுக பொருளாளர் டி.ஆர்.பாலு உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.
போக்சோ வழக்கில், ஜெம் கிரானைட் உரிமையாளர் வீரமணிக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்காமல் திமுக பாதுகாத்ததாக முதலமைச்சர் விஜய்யும், அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாவும் குற்றஞ்சாட்டியிருந்தனர். மேலும், ஜெம் வீரமணியைப் பாதுகாப்பதற்காக அவரிடமிருந்து திமுக 500 கோடி ரூபாய் பெற்றதாகவும் சட்டத்துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்திருந்தார்.
இந்நிலையில், மாநிலத்தின் முதலமைச்சரும், இரு அமைச்சர்களும் முன்வைத்துள்ள இக்குற்றச்சாட்டுகள், சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழுவின் விசாரணையுடன் நேரடியாகத் தொடர்புடையவை என்பதால், இக்குற்றச்சாட்டுகளுக்கு அடிப்படையான ஆதாரங்கள், ஆவணங்கள் மற்றும் தகவல்களை அவர்களிடமிருந்து பெற, அவர்களுக்கு சம்மன் அனுப்பி உரிய விசாரணை நடத்த சிறப்பு புலனாய்வு குழுவுக்கு உத்தரவிடக் கோரி டி.ஆர்.பாலு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளார்.
அந்த மனுவில், முதல்வர் மற்றும் அமைச்சர்கள் தெரிவித்த குற்றச்சாட்டுக்களுக்கு ஆதாரங்கள் உள்ளனவா? இருந்தால், அவற்றை இதுவரை விசாரணை அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்காதது ஏன்? விசாரணை தொடர்பான ரகசிய ஆவணங்கள் இவர்களுக்கு அனுமதியின்றிக் கிடைத்துள்ளனவா? அவற்றிலுள்ள தகவல்கள் பொதுவெளியில் வெளியிடப்பட்டுள்ளனவா? ஆகிய கேள்விகளுக்கும் விடை காண வேண்டியுள்ளது.
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சிறார்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ள இவ்வழக்கில், ஆதாரங்கள் அழிக்கப்படுவதற்கோ? மறைக்கப்படுவதற்கோ? இடமளிக்காமல், அவற்றை உடனடியாகச் சேகரிக்க வேண்டும். பொய் குற்றச்சாட்டுக்கள் முன்வைக்கப்பட்டிருந்தாலோ? சட்டப்படி தெரிவிக்க வேண்டிய தகவல்கள் மறைக்கப்பட்டிருந்தாலோ? விசாரணை ரகசியங்கள் அனுமதியின்றி வெளியிடப்பட்டிருந்தாலோ? சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது போக்சோ சட்டம் பிரிவுகளின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்?" என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கு விரைவில் விசாரணைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஜெம் வீரமணி தொடர்பான வழக்கை விசாரிக்க சென்னை பெருநகர காவல்துறையின் மத்திய குற்றப்பிரிவு கூடுதல் காவல் ஆணையர் தேன்மொழி ஐபிஎஸ், சென்னை மேற்கு மண்டல சட்டம்-ஒழுங்கு இணை காவல் ஆணையர் திஷா மிட்டல் ஐபிஎஸ், காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் அலுவலக காவல் கண்காணிப்பாளரும், ஊடகத் தொடர்பு அதிகாரியுமான முத்தரசி ஐபிஎஸ் தலைமையில் சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு அமைக்கப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.