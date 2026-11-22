ஜோசியம், ஜாதகம், யாகம் - தவெக ஆட்சி குறித்து உதயநிதி ஸ்டாலின் விமர்சனம்
‘குடி அரசு’ நூல் தொகுப்பு அடுத்த தலைமுறைக்குக் கிடைத்த அறிவுசார் சொத்து என உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறினார்.
Published : November 22, 2026 at 10:20 PM IST
சென்னை: "திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றத்தில் முறையாக வாதாடத் தவறியதுடன், உத்தரவு வெளியாகி இரண்டு நாட்களாகியும் முதலமைச்சர் விஜய் இந்த விவகாரம் குறித்து பதில் சொல்லவில்லை" என சட்டப்பேரவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் விமர்சித்துள்ளார்.
சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள திமுகவின் தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் கலைஞர் அரங்கில் ‘தந்தை பெரியார் திராவிடர் கழகம்’ உருவாக்கியுள்ள 'குடி அரசு' இதழின் முழுத்தொகுப்பு நூல் வெளியீட்டு விழா இன்று (நவ.22) நடைபெற்றது.
தந்தை பெரியார் திராவிடர் கழகத்தின் பொதுச் செயலாளர் இராமகிருட்டிணன் தலைமையில் நடந்த விழாவில் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்ட திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், 'குடி அரசு இதழ்' முழுத்தொகுப்பு நூலை வெளியிட்டார். விழாவில் சட்டப்பேரவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், நீலகிரி எம்.பி. ஆ.ராசா, முன்னாள் அமைச்சர் சேகர்பாபு, திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
விழாவில் பேசிய உதயநிதி ஸ்டாலின், "முத்தமிழறிஞர் பதிப்பகம் மூலம் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக திராவிட இயக்க நூல்கள் வெளியிடப்பட்டு வருகின்றன. கலைஞரின் மூத்த பிள்ளையான முரசொலியில் சிஇஓ பொறுப்பில் இருப்பதைப் பெரும் பெருமையாகக் கருதுகிறேன்.
இந்தப் பணியைச் செய்த இராமகிருட்டிணன் மற்றும் தந்தை பெரியார் திராவிடர் கழகத் தோழர்களுக்கு நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். திராவிட இயக்க இதழ்களுக்குத் தாயாக விளங்குவது ‘குடி அரசு’ இதழ். இந்த இதழுக்காக அண்ணாவும், கருணாநிதியும் ஈரோட்டில் தங்கி எழுதியுள்ளனர்.
பெரியார் கொள்கைகளைத் தேர்ந்தெடுத்து ஏற்றுக் கொள்ளும் போலிப் பெரியாரிஸ்ட்டுகள் இருக்கின்றனர்.
செஞ்சியில் 40 நாட்களாகக் காணாமல் போன சிறுமியைத் தேடுவதற்குப் பதிலாகக் காவல் நிலையத்தில் யாகம் நடத்தப்படுகிறது. ஜோசியம், ஜாதகம், யாகம் என ஆட்சி நடக்கின்றது. முதலமைச்சர் தான் செல்லும் இடங்களில் முதலில் கோவில்களுக்குச் செல்கிறார். தமிழ்நாட்டை மீண்டும் 100 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னோக்கி இட்டுச் செல்லும் வேலை நடக்கின்றது.
விமர்சிப்பவர்களை கைது செய்யும் போக்கு தொடர்கிறது. குறிப்பாக, Gen-Z இளைஞர்கள் சின்ன விமர்சனம் செய்தால் கூடக் கைது செய்யப்படுகின்றனர். டெல்லியின் அழுத்தம் காரணமாக நயினார் நாகேந்திரன் உள்ளிட்ட பாஜகவினரின் விமர்சனங்களுக்குக்கூட ஆளுங்கட்சியினர் வாய் திறப்பதில்லை.
சுயமரியாதைத் திருமணச் சட்டம், சொத்தில் பெண்களுக்குச் சம உரிமை, சுமார் ஒன்றரை கோடி பெண்களுக்கு மகளிர் உரிமைத் தொகை ஆகியவற்றை திமுக நடைமுறைப்படுத்தியது.
பகுத்தறிவுப் பகலவன் தந்தை பெரியார் ஏந்திய அறிவாயுதம் – குடி அரசு இதழ்! ‘தந்தை பெரியார் திராவிடர் கழகம்’ உருவாக்கியுள்ள குடி அரசு இதழின் முழுத் தொகுப்பை, நம்முடைய கழகத் தலைவர் @mkstalin அவர்கள் அண்ணா அறிவாலயத்தில் இன்று வெளியிட்ட நிகழ்வில் பங்கேற்றோம். ஈராயிரம் ஆண்டு அநீதிக்கு எதிராக நூறாண்டுகளுக்கு முன்பு எதிரொலித்த குடி அரசின் கருத்து முழக்கம், டம்மி முதலமைச்சரின் சர்க்கஸ் ஆட்சிக்கு எதிராக இன்றைக்கும் தேவைப்படுகிறது என்று உரையாற்றினோம். திராவிட இயக்கத்தின் Intellectual Asset-ஆன இத்தொகுப்பை அடுத்த தலைமுறை இளைஞர்களிடம் கொண்டு சேர்ப்போம். Reels-க்கும் Views-க்கும் ஆட்சி நடத்தும் போலிகள் – டம்மிகளிடமிருந்து தமிழ்நாட்டை மீட்போம்! இத்தொகுப்பைக் கொண்டு வந்த அண்ணன் கு.இராமகிருட்டிணன் உள்ளிட்ட தோழர்களுக்கு அன்பும் வாழ்த்தும்! #குடிஅரசு #ThanthaiPeriyar— Udhay (@Udhaystalin) November 22, 2026
ஆனால், தமிழகத்தில் இன்று பெண்களுக்குப் பாதுகாப்பு இல்லாத நிலை இருக்கிறது. இரவில் பெண் அரசு அதிகாரிக்கு ஆளுங்கட்சி எம்எல்ஏ குறுஞ்செய்தி அனுப்பியது குறித்து அதிகாரியின் கணவர் புகார் அளித்த நிலையில் ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை? என உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். முந்தைய ஆட்சியில் தொடங்கப்பட்டத் திட்டங்களைத் திறந்து வைப்பதிலும், ரீல்ஸ் எடுப்பதிலுமே கவனம் செலுத்தப்பட்டு வருகிறது.
திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றத்தில் முறையாக வாதாடத் தவறியதுடன், உத்தரவு வெளியாகி இரண்டு நாட்களாகியும் இந்த விவகாரம் குறித்து முதலமைச்சர் விஜய் பதில் சொல்லவில்லை.
இன்று வெளியாகியுள்ள ‘குடி அரசு’ நூல் தொகுப்பு அடுத்த தலைமுறைக்குக் கிடைத்த அறிவுசார் சொத்து; அதைப் பாதுகாத்து அடுத்த தலைமுறைக்குக் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும்" என்று வலியுறுத்தினார்.