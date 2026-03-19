ETV Bharat / state

"சாலை சரியில்ல"... தட்டி கேட்ட விளையாட்டுத் துறை ஆலோசகர்: கருணையின்றி தாக்கிய திமுக நிர்வாகி

போலீஸ் வந்து சமாதானம் செய்துவைத்து அனுப்பிய பின்னரும் தாக்கியிருக்கின்றனர். பலத்த காயமடைந்த உமாபதி, காதில் ரத்தம் வழிந்த நிலையில் வாணியம்பாடி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்.

author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 19, 2026 at 4:09 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திருப்பத்தூர்: ஆலங்காயம் அருகே சாலை வசதி சரியில்லை என நியாயம் கேட்டவருக்கு தர்ம அடி கொடுத்திருக்கின்றனர் திமுக பேரூராட்சி செயலாளர் குடும்பத்தினர். பலத்த காயம் அடைந்த அந்த நபர் தற்போது அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பெற்று வருகிறார்.

திருப்பத்தூர் மாவட்டம், ஆலங்காயம் அடுத்த படகுப்பம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் உமாபதி. இவர் சென்னையில் கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தேசிய அளவிலான விளையாட்டுத் துறை ஆலோசகராக பணியாற்றி வருகிறார். கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற உலக செஸ் போட்டியில் பங்கேற்ற இந்திய அணி வீரருக்கு ஆலோசகராக இருந்ததும் இவரே என கூறப்படுகின்றது.

இந்த நிலையிலேயே கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு சொந்த ஊரான படகுப்பத்திற்கு உமாபதி சென்றிருக்கிறார். அப்போது அங்கு சாலை அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்றிருக்கின்றது. ஆனால், அந்த சாலையமைக்கும் பணி தரமற்ற நிலையில் இருந்ததாகக் கூறப்படுகின்றது. இதுகுறித்து, ஒப்பந்ததாரருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட உமாபதி, அதனை தரமாக அமைத்து தரும்படி முறையிட்டிருக்கின்றார்.

இந்த சூழலிலேயே ஒப்பந்ததாரருக்கு ஆதரவாக ஆலங்காயம் திமுக பேரூராட்சி கழக செயலாளர் ஸ்ரீதர் தரப்பு வந்திருக்கின்றது. குறிப்பாக, ஸ்ரீதரின் மனைவி மற்றும் மகள் ஆகியோர் ஒப்பந்ததாரருக்கு ஆதரவாக நின்றதுடன், உமாபதியைக் கடுமையான தகாத வார்த்தைகளால் திட்டியிருக்கின்றனர்.

இச்சூழலில், சம்பவம் குறித்து தகவலறிந்து வந்த ஆலங்காயம் காவல்துறையினர் இருதரப்பினரையும் சமாதானம் செய்து அனுப்பி வைத்திருக்கின்றனர். இதனைத் தொடர்ந்து, அங்கிருந்து புறப்பட்ட உமாபதி, ஆலங்காயம் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் அருகே அமைந்துள்ள தேநீர் கடையில் தேநீர் அருந்த சென்றதாகக் கூறப்படுகின்றது.

அப்போது அங்கு வந்த திமுக பேரூராட்சி கழக செயலாளர் ஸ்ரீதரின் மகன் மற்றும் அவரது நண்பர்களான திமுக மாணவரணி நிர்வாகி சிலம்பரசன், மாவட்ட ஓட்டுநர் அணி நிர்வாகி சீனிவாசன் உள்ளிட்ட 4 பேர் அடங்கிய கும்பல் உமாபதியை சரமாரியாக தாக்கியுள்ளனர். இதில் பலத்த காயமடைந்த உமாபதி, காதில் ரத்தம் வழிந்த நிலையில் வாணியம்பாடி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்..

சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த ஆலங்காயம் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருவதாகக் கூறப்படுகின்றது. ஆலங்காயம் அருகே சாலை வசதி சரியில்லை என்று கூறிய தேசிய விளையாட்டு துறை ஆலோசகரை திமுக பேரூராட்சி செயலாளர் குடும்பத்தினர் மற்றும் அவரது மகன் ஆதரவாளர்கள் கருணையின்றி தாக்கிய சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

TAGGED:

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.