'டார்ச்லைட்' சின்னத்தில் தான் போட்டி- ம.நீ.ம. பொதுச் செயலாளர் அருணாச்சலம் திட்டவட்டம்
திமுகவின் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட வேண்டும் என்று திமுக கோரிக்கை வைத்துள்ளதாக மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் அருணாச்சலம் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : March 19, 2026 at 1:24 PM IST
சென்னை: திமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி 'டார்ச்லைட்' சின்னத்தில் தான் போட்டியிடும்" என்று அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் அருணாச்சலம் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் 23- ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. தேர்தலுக்கான வேட்பு மனுத்தாக்கல் வரும் மார்ச் 30- ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. இதையடுத்து, தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசியல் கட்சிகள், தொகுதிப் பங்கீட்டு பேச்சுவார்த்தையில் மும்முரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற கூட்டணியில் தொகுதிப் பங்கீட்டு பேச்சுவார்த்தை இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. திமுக பொருளாளர் டி.ஆர்.பாலு எம்.பி. தலைமையில் 7 பேர் அடங்கிய தொகுதிப் பங்கீடு தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைக் குழு தங்களது கூட்டணிக் கட்சிகளுடன் தொகுதிப் பங்கீட்டு பேச்சுவார்த்தையைத் தொடர்ந்து நடத்தி வருகிறது.
ஏற்கனவே, காங்கிரஸ், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக், மதிமுக, கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சி ஆகிய கட்சிகளுக்கு தொகுதிப் பங்கீடு இறுதிச் செய்யப்பட்டு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகியுள்ளது. இந்த நிலையில், சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள திமுகவின் தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் தொகுதிப் பங்கீட்டு குழுவுடன் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் அருணாச்சலம் தலைமையிலான குழு இன்று (மார்ச் 19) பேச்சுவார்த்தையை நடத்தியது.
பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் அருணாச்சலம், "தொகுதிப் பங்கீடு தொடர்பாக இன்று இரண்டாம் கட்ட பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது. தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை தொடர்பாக கருத்துக்கள் பரிமாறப்பட்டது. சுமுகமாக பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருகிறது. சின்னத்தைப் பொறுத்தவரை திமுகவின் சின்னமான உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட வேண்டும் என்று திமுக கோரிக்கை வைத்துள்ளது.
கடந்த தேர்தல்களில் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி சுமார் 4% வாக்குகளை 'டார்ச்லைட்' சின்னம் மூலம் பெற்றது. ஆகையால் எங்களது தனி சின்னமான 'டார்ச்லைட்' சின்னத்தில் தான் போட்டியிடுவோம் என்பதை நாங்கள் திமுகவிடம் வலியுறுத்தியுள்ளோம்.
மேலும் இதுகுறித்து கட்சியின் தலைவர் கமல் ஹாசன் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்ல உள்ளோம். தலைவரின் முடிவு தான் இறுதியானது. எந்த சின்னத்தில் போட்டியிடுவது என்பது தொடர்பாகத் தான் பேச்சுவார்த்தை நீடித்து வருகிறது. மீண்டும் பேச்சுவார்த்தை நடைபெறும்" என்று தெரிவித்தார்.