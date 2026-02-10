மத்திய அரசை கண்டித்து தொழிற்சங்க அமைப்புகள் பொது வேலைநிறுத்தம் - திமுக ஆதரவு
தொழிற்சங்கங்களோடு முறையாக கலந்து ஆலோசிக்காமல் நாடாளுமன்றத்தில் விவாதமின்றி நிறைவேற்றிய 4 தொகுப்பு சட்டங்களை திரும்பப் பெற வேண்டும் என்று திமுக வலியுறுத்தியுள்ளது.
சென்னை: மத்திய அரசை கண்டித்து தொழிற்சங்க அமைப்புகள் சார்பில் பிப்ரவரி 12 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள நாடு தழுவிய பொது வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்திற்கு திமுக ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது.
இது தொடர்பாக திமுக தலைமை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவித்திருப்பதாவது:
மத்திய தொழிற்சங்கங்கள், தொழில்வாரி தொழிற்சங்கங்கள், துறை வாரியான தொழிற்சங்க சம்மேளனங்கள், விவசாய அமைப்புகள் இணைந்து மத்திய அரசின் விவசாயிகள் விரோத, தொழிலாளர் விரோத, ஜனநாயக விரோத மற்றும் மக்கள் விரோத கொள்கைகளை எதிர்த்து வேலை நிறுத்த போராட்டம் நடத்தப்படவுள்ளது.
மத்திய அரசாங்கம் தன்னிச்சையாக மாநில அரசுகளை கலந்து ஆலோசிக்காமலும், தொழிற்சங்கங்களோடு முறையாக கலந்து ஆலோசிக்காமலும், நாடாளுமன்றத்தில் விவாதமின்றி நிறைவேற்றிய 4 தொகுப்பு சட்டங்களை திரும்பப் பெற வேண்டும். மின்சார சட்டத்தை திருத்துவதன் மூலம் உற்பத்தி பகிர்மானம் போன்றவைகள் தனியார் மயமாக்கும் அபாயம் உள்ளது.
விவசாயிகளின் விளைபொருளுக்கு நியாயமான விலை வழங்குவோம் என்ற உத்தரவாதத்தை இதுவரை மத்திய அரசு நிறைவேற்றவில்லை. விதைகள் சட்டத்தை திருத்தம் செய்து சிறு, குறு விவசாயிகள் கைவசம் உள்ள விதைகளை செயல்படாமல் செய்யும் போக்கு கண்டிக்கத்தக்கது.
மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி சட்டத்தை பெயர் மாற்றம் செய்து மத்திய அரசின் பொறுப்பை தட்டிக் கழித்து மாநிலங்களின் நிதிச் சுமையை கூடுதலாக்கும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதை திரும்பப் பெற வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி நடைபெறுகிற வேலை நிறுத்தத்திற்கு தொழிற்சங்கங்கள் மற்றும் விவசாய அமைப்புகள் வேண்டுகோள் விடுத்திருக்கின்றன.
தொழிற்சங்கங்களின் நியாயமான கோரிக்கைகள் நிறைவேற வேண்டும் மற்றும் விவசாயிகளின் கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்பட வேண்டுமென்கிற நல்ல நோக்கத்தோடு திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் போராட்டத்திற்கு தனது ஆதரவை தெரிவித்துக் கொள்கிறது.
இவ்வாறு திமுக தலைமை விடுத்துள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.