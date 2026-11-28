தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுக்கு திமுக ஆதரவளிப்பது ஏன்? - தங்கம் தென்னரசு விளக்கம்
"இந்தியாவின் அனைத்து மாநிலங்கள், யூனியன் பிரதேசங்களும் ஒரே சீராக 50% கூடுதல் தொகுதிகளைப் பெற முடிந்துள்ளது. இது அனைத்து மாநிலங்களும் கொண்டாட வேண்டிய வெற்றி" என திமுக முன்னாள் அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு கூறியுள்ளார்.
Published : November 28, 2026 at 7:49 PM IST
சென்னை: தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுக்கு திமுக ஆதரவு அளிப்பது ஏன் என்பது தொடர்பாக திமுக முன்னாள் அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
வரும் நவ.30-ஆம் தேதி நாடாளுமன்ற மக்களவைக் கூடவுள்ள நிலையில் தொகுதி மறுவரையறை மசோதா தாக்கல் செய்யப்படவுள்ளதாகக் கூறப்படும் நிலையில் மசோதாவுக்கு திமுக ஆதரவுத் தெரிவித்திருப்பது தேசிய அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. திமுக தனது நிலைப்பாட்டை பரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்று இந்தியா கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
இந்த நிலையில், சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள அன்பகத்தில் இன்று (நவ.28) மாலை செய்தியாளர்களை சந்தித்த திமுக முன்னாள் அமைச்சரும், திருச்சுழி எம்எல்ஏவுமான தங்கம் தென்னரசு, "தொகுதி மறுவரையறை குறித்து இன்று திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் 'Fair Delimitation' என்ற நிலைப்பாடு எடுக்கப்பட்டது. திமுக எப்போதும் தனது நிலைப்பாட்டை மாற்றிக் கொள்ளவில்லை. ஒன்றிய அரசின் மசோதாவில் திமுக கேட்ட கோரிக்கைகள், சரத்துகளை இணைக்கப்பட்டுள்ளது, தமிழ்நாட்டின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எண்ணிக்கை 39- லிருந்து 59 ஆக உயர இருக்கின்றது, தமிழ்நாட்டின் நாடாளுமன்ற தொகுதி 7.18% விகிதாச்சாரத்தில்தான் இருக்கும்; திமுக முன்வைத்த கோரிக்கையை ஒன்றிய அரசு ஏற்றகொண்டதால் திமுக இந்த மசோதாவை ஆதரிக்கிறது.
இதை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் தமிழ்நாட்டிற்கு துரோகம் செய்ய துணை போகக்கூடிய காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள், தமிழ்நாட்டிற்கு நல்லது செய்ய நினைக்கிறார்களா அல்லது துரோகம் செய்வதற்கு துணை போகிறார்களா? இன்றைக்கு காங்கிரஸ் சொல்வதைக் கேட்டுக்கொண்டு, இந்த delimitation நிலைப்பாட்டிற்கு எதிராக இருந்தால் எதிர்காலத்தில் 39 என்ற எண்ணிக்கை 31 ஆக குறையும் நிலை உருவாகும். delimitation கொண்டு வந்த காலத்தில் தமிழ்நாட்டுக்கு எதிராக இருந்ததால் அன்றைக்கு அதை எதிர்த்தோம். 7.18 சதவீதத்தில் விகிதாச்சாரம் காக்கப்பட வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் மக்களவை உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்துவிடாமல் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
இன்றைக்கு இதை ஏற்றுக் கொள்ளக் கூடாது என்று காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சியினர் எதிர்க்கிறார்கள். திமுக இன்றைக்கு இதை ஏற்றுக் கொள்ளாவிட்டால் என்ன சூழல் உருவாகும்? இந்த பில் தோற்கடிக்கப்பட்டு, விரைவில் மீண்டும் பாஜக delimitation பில்லை கொண்டுவந்தால் 39 ஆக இருந்த எண்ணிக்கை 31 ஆக குறையும். வரக்கூடிய பேராபத்தை தவிர்க்கத்தான் திமுக இந்த நிலைப்பாடு எடுத்துள்ளது. திமுக தலைவர், வரக்கூடிய பேராபத்தை முன்னே அறிந்து, தமிழ்நாட்டின் உரிமையை காப்பாற்ற இந்த முடிவு எடுத்துள்ளார். இந்த முடிவை எடுக்காவிட்டால் எதிர்காலத்தில் தமிழ்நாடு பேராபத்தை சந்திக்க நேரிடும்.
நமது கோரிக்கைகளை ஒன்றிய அரசு ஏற்றுக் கொண்டதற்கு பிறகு தான் இந்த பில் ஆதரிக்கப்பட்டது. தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளை திமுக எடுத்த நிலைப்பாட்டால், எதிர்காலத்தில் வரவிருந்த ஆபத்தை உணர்ந்து அதை இன்றைக்கே தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய எல்லைச் சாமியாக இருந்து தமிழ்நாட்டைக் காப்பாற்றியவர் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின். இதற்கு மாறாக காங்கிரஸ், தவெக, விசிக, கம்யூ உள்ளிட்டக் கட்சிகள் எடுக்கும் முயற்சி தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு இழைக்கப்படும் துரோகம்.
திமுக தன் நிலைப்பாட்டை மாற்றியதா? கண்டிப்பாக இல்லை; திமுக எப்போதும் 'Fair Delimitation' தான் கேட்டு வருகிறோம். மக்களவைத் தொகை எண்ணிக்கை 39- லிருந்து 59 ஆக உயர இருப்பதால் இதை ஆதரிக்கிறோம். அப்படியானால் யு-டர்ன் அடித்தது யார்? தமிழ்நாட்டில் நாடாளுமன்ற எண்ணிக்கை குறைக்க சதி செய்த பாஜகவை திமுகதான் விடாமல் போராடி இன்று யு- டர்ன் அடிக்க வைத்தது. காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட், விசிக உள்ளிட்ட அனைத்தும் Fair delimitation-லிருந்து No Delimitation- க்கு வந்துள்ளார்கள்.
இது தமிழ்நாட்டின் மாநில உரிமைக்கு வந்த முக்கியமான விஷயம். இந்தியாவின் அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களும் ஒரே சீராக 50 சதவீதம் கூடுதல் தொகுதிகளைப் பெற முடிந்துள்ளது. இது அனைத்து மாநிலங்களும் கொண்டாட வேண்டிய வெற்றி, இந்த வெற்றியை உறுதி செய்தவர் திமுக தலைவர் மு.க ஸ்டாலின்.
நாங்கள் இந்தியா கூட்டணியில் இருந்தபோது ஏப்ரல் மாதமே 'Fair delimitation' எனும் முடிவை எழுத்துப்பூர்வமாக கொடுக்க வேண்டும் என்றுதான் ஒன்றிய அரசை வலியுறுத்தினோம். கூட்டணி என்பது அரசியல். இந்த நிலைப்பாடு என்பது தமிழ்நாட்டின் குரலை மக்களவையில் எந்த வகையிலும் குறைத்துவிடாமல் இருக்க நமது உரிமையை காக்கும் முயற்சி.
எக்காலத்திலும் மதவாத பாஜகவுடன் கூட்டணி இல்லை என்பதே எங்கள் தலைவரின் நிலைப்பாடு. 7.18 சதவீதம் பங்கு எப்போதும் குறைய கூடாது. 39- லிருந்து 59 ஆக எம்.பிக்கள் எண்ணிக்கை உயரும். Fair delimitation-க்கு மாற்றாக காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் வேறு எதையாவது சொன்னார்களா? மற்ற வட மாநிலங்களில் பாஜகவைச் சந்திக்க காங்கிரஸுக்கு தெம்பு இல்லை. ஆனால் திமுகவிற்கு இருக்கிறது. காங்கிரஸ் உள்ளிட்டக் கட்சிகளுக்கு தமிழ்நாட்டின் மக்களின் மீது அக்கறை இல்லை. வரக்கூடிய ஆபத்திலிருந்து தமிழ்நாட்டைக் காக்க வேண்டும்.
தமிழ்நாட்டிற்கு உடனடியாக என்ன ஆபத்து வரப்போகிறது என்பதை முதலில் பார்க்க வேண்டும். திமுக ஆட்சி பொறுப்பேற்ற காலத்தில், சென்செக்ஸ் பணிகள் நடக்கவில்லை. புதிய மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின்படி எப்போது வேண்டுமானாலும் delimitation கொண்டு வரலாம். பாஜக எந்த வடிவத்தில் இந்த மசோதாவை கொண்டு வர நினைத்தாலும் கொண்டு வரலாம். திமுகவைக் குறை சொல்லக் காரணம் அரசியல் தான். கி.வீரமணி அவர் கருத்தை தெரிவித்திருக்கிறார். நீண்ட கால பிரச்சனையை உருவாக்கக் கூடிய ஒரு விஷயத்தை ஆராய்ந்து இந்த முடிவுவை எடுத்துள்ளோம். எங்கள் இலக்கு தெளிவாக இருக்கிறது. இந்த ஆபத்து எதிர்காலத்தில் வரும்போது அப்போது திமுக என்ன செய்திருக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் கேட்பார்கள். அதனால்தான் முன்னெச்சரிக்கையாக இந்த ஆதரவு. மற்ற மாநிலங்களை விட, தமிழ்நாட்டிற்கு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எண்ணிக்கை உயர்கிறது." இவ்வாறு முன்னாள் அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தெரிவித்துள்ளார்.