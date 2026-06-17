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'மும்மொழி கொள்கை திணிப்பு' - மத்திய அரசை கண்டித்து திமுக மாணவரணி ஆர்ப்பாட்டம் அறிவிப்பு

திமுக அரசு கொண்டு வந்த திட்டங்களில் ஸ்டிக்கர் ஒட்டும் அரசாக தவெக அரசு இருப்பதாக திமுக மாணவரணி செயலாளர் வீரமணி ஜெயக்குமார குற்றம்சாட்டினார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 17, 2026 at 8:50 PM IST

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சென்னை: மும்மொழி கொள்கையை திணிக்கும் மத்திய அரசின் நடவடிக்கையை கண்டித்து ஜூன் 23ஆம் தேதி ஆளுநர் மாளிகை முன்பு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும் என திமுக மாணவரணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் உள்ள கலைஞர் அரங்கத்தில், திமுக மாணவரணி செயலாளர் வீரமணி ஜெயக்குமார் தலைமையில், சென்னை, திரு­வள்­ளூர், காஞ்­சி­பு­ரம் ஆகிய மாவட்ட, மாந­கர அமைப்­பா­ளர், துணை அமைப்­பா­ளர்­கள் ஆலோ­ச­னைக் கூட்­டம் இன்று (ஜூன் 17) நடைபெற்றது.

இதில், திமுக துணை பொதுச்செயலாளர் ஆ.ராசா எம்.பி, திமுக அமைப்பு செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி, திமுக செய்தி தொடர்பாளர் குழு தலைவர் டி.கே.எஸ்.இளங்கோவன் ஆகியோர் பங்கேற்று ஆலோசனை மேற்கொண்டனர்.

அப்போது, 'நீட்' வினாத்தாள் கசிவு, தமிழகத்திற்கான மத்திய அரசின் கல்வி நிதி நிலுவை, மாணவர்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்னைகள் குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டது. அதேபோல் கல்லூரி மாணவர்களிடம் திமுக மாணவர் அணியின் செயல்பாடுகளை கொண்டு செல்வதன் அவசியம் குறித்தும் ஆலோசனை வழங்கப்பட்டது.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வீரமணி ஜெயக்குமார், “ஜூன் 23ஆம் தேதி 10 மணியளவில், திமுக மாணவரணி சார்பில் ஆளுநர் மாளிகை முன்பு மத்திய அரசின் மொழி திணிப்பை எதிர்த்து ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறவுள்ளது.

சிபிஎஸ்சி பள்ளிகளில் மும்மொழிக் கொள்கையை திணிக்க நடவடிக்கை எடுத்திருக்கின்றனர். பி.எம்.ஸ்ரீ திட்டம் மூலம் முகமூடிகள் அணிந்து கொண்டு, இந்தியை திணிக்க நினைக்கிறது.

எனவே, பல்கலைக்கழகங்களில் அதிகாரங்களை மத்திய அரசு எடுத்துக் கொள்வதற்காக ஒரே மசோதாவை கொண்டு வருவதை திரும்ப பெற வேண்டும் உள்ளிட்டவைகளை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறவுள்ளது.

அதேபோல, திமுக தான் முதன்முதலில் நீட்-டிற்கு எதிராக குரல் கொடுத்தது. அதனால், மத்திய அரசின் குட்டு வெளிப்பட்டுள்ளது. கம்பெனி நடத்துவது போல் கல்வி உரிமைகளை பறிப்பது தான் நீட்” என்றார்.

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'நான் முதல்வன்' திட்டத்தின் பெயரை தவெக அரசு மாற்றியது குறித்தான கேள்விக்கு, “நான் முதல்வன் திட்டத்தை திமுக ஆட்சியில் கொண்டு வந்தபோது, அதிகளவு மாணவர்கள் போட்டி தேர்வில் வெற்றி பெற்றனர். இன்று ’ஸ்டிக்கர்’ ஒட்டும் அரசாகத்தான் தவெக இருக்கிறது. ஸ்டிக்கர் ஒட்டுவது தான் நடிகருக்கு பேர் போன விஷயமாகிவிட்டது. திரைப்படத்தில் கெட்டப்போடுவது போல் தான் திமுக ஆட்சியில் கொண்டு வந்த திட்டங்களை பெயர் மாற்றி வைத்துக் கொள்கின்றனர்.

மேலும், டெல்லிக்கு சென்று தமிழ்நாட்டில் அதிகளவில் பெண்கள் வேலைக்கு செல்கிறார்கள் என முதலமைச்சர் ஒப்புக்கொண்டார். முதல்வர் விஜய் ஸ்டிக்கர் ஒட்டும் விவகாரத்தை அவரது ஆதரவாளர்கள் வேண்டுமானால் நம்பலாம். மக்கள் நம்ப தயாராக இல்லை‌. இன்று நடிகருக்கு ஏன் ஓட்டுப் போட்டோம் என வருந்தும் நிலைக்கு மக்கள் தள்ளப்பட்டுள்ளனர்” என்றார்.

TAGGED:

மும்மொழி கொள்கை திணிப்பு
தேசிய கல்விக் கொள்கை
IMPOSITION OF 3 LANGUAGE POLICY
DMK STUDENT WING PROTEST
PROTEST AGAINST 3 LANGUAGE POLICY

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