நீட் தேர்வுக்கு எதிராக போராடும் மாணவர்கள் மீது அடக்குமுறையை ஏவுவதா? திமுக மாணவரணி கண்டனம்

தகுதியான மருத்துவர்களை தருகிறோம் என்று கூறி விட்டு, நீட் தேர்வின் மூலம் பணம் சம்பாதிப்பது மட்டுமே நடைபெற்று வருவதாக திமுக மாணவரணி குற்றஞ்சாட்டியுள்ளது.

திமுக மாணவரணி தலைவர் வீரமணி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 16, 2026 at 3:15 PM IST

சென்னை: நீட் தேர்வுக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்திய இந்திய மாணவர் சங்கத்தினரை காவல் துறை தாக்கியதற்கு திமுக மாணவரணி கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.

சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள அண்ணா அறிவாலயம் கலைஞர் அரங்கில் திமுக மாணவரணி செயலாளர் வீரமணி ஜெயக்குமார் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது அவர், "இந்தியாவில் நீட் தேர்வுக்கு எதிராக முதல் கொடுத்தவர் திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின். தொடர்ந்து நீட் தேர்வில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் குளறுபடிகள் ஏற்பட்டு வருகின்றன.

தொடக்கத்தில் இருந்து திமுக நீட்டுக்கு எதிரான நிலைப்பாட்டில் இருந்து வருகிறது. 2024 ஆம் ஆண்டு நீட் தேர்வில் பண பரிவர்த்தனைகள் நடைபெற்றது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அது அம்பலப்படுத்தப்பட்டது. நீட் தேர்வில் வினாத் தாள் வெளியாகி இருப்பதாக கூறி தற்போது நடைபெற்று முடிந்த நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

நீட் தேர்வின் மூலம் தகுதியான மருத்துவர்களை தருகிறோம் என்று கூறி விட்டு, நீட் தேர்வின் மூலம் பணம் சம்பாதிப்பதும், ஏழை எளிய குடும்பத்தில் இருந்து மருத்துவர்கள் உருவாக கூடாது என்பதற்காக, மத்திய அரசு செய்யும் போலியான நாடகங்களை தமிழ்நாட்டின் முன்னாள் முதல்வர் வெளி கொண்டு வந்துள்ளார். நடந்து முடிந்த நீட் தேர்வு மட்டும் ரத்தானது மட்டுமல்லாமல் ஒட்டு மொத்தமாக நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும்.

நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையுடன் நேற்று முன்தினம் நுங்கம்பாக்கம் சாஸ்திரி பவனில் நடைபெற்ற போராட்டத்தில், ஈடுபட்ட இந்திய மாணவர் சங்கத்தினர் தாக்கப்பட்டதற்கு திமுக மாணவரணி தமிழக காவல் துறையை வன்மையாக கண்டிக்கிறது. தொடர்ந்து இதே போல் மாணவர்கள் மீது தாக்குதலை தவெக அரசு நடத்தினால், இதற்கு எதிராக திமுக சார்பில் கடுமையான ஆர்ப்பாட்டம், திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் வழியில் நடத்துவோம்.

நீட் தேர்வு என்பது ஒரு போர்ஜரி, அதில் உண்மைத் தன்மை இல்லை. தனியார் பயிற்சி நிறுவனங்களுக்கு வருமானத்தை ஈட்டி தரக் கூடிய ஒன்று தான் நீட் தேர்வு என்று திமுக தொடர்ந்து சொல்லி வருகிறது. தற்போது வினாத் தாள் கசிவு மூலம் நீட் தேர்வின் குட்டு வெளிப்பட்டுவிட்டது. நீட் தேர்வுக்கு எதிராக போராடும் மாணவர்கள் மீண்டும் பாதிக்கப்பட்டால் தமிழகம் முழுவதும் மிகப் பெரிய ஆர்ப்பாட்டத்தை திமுக முன்னெடுக்கும்" என தெரிவித்தார்.

