ETV Bharat / state

ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு சொத்து விவரங்கள் நினைவில்லையா? குறுக்கு விசாரணையில் 'சுவாரஸ்யம்'

மேலும், தான் வாங்கிய சில நிலங்கள் பஞ்சமி என தெரிந்த பின் அவற்றை திரும்ப ஒப்படைத்து விட்டதாகவும், குறுக்கு விசாரணையின் போது முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் பதிலளித்தார்.

ஓ.பன்னீர்செல்வம் - கோப்புப்படம்
ஓ.பன்னீர்செல்வம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 18, 2025 at 7:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழ்நாடு நிதி அமைச்சராக இருந்த ஓ.பன்னீர்செல்வத்திற்கு தன்னுடைய சொத்து விவரங்கள் நினைவில்லையா? என எம்பி நவாஸ் கனி தரப்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்ற குறுக்கு விசாரணையின் போது கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.

கடந்த 2024 மக்களவைத் தேர்தலில் ராமநாதபுரம் தொகுதியில் திமுக கூட்டணி சார்பில் போட்டியிட்ட இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி வேட்பாளரான நவாஸ் கனி, தன்னை எதிர்த்து சுயேட்சையாக போட்டியிட்ட முன்னாள் முதல்வரான ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை விட 1 லட்சத்து 66 ஆயிரத்து 782 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று வெற்றி பெற்றார்.

அதையடுத்து நவாஸ் கனி முறைகேடுகளை செய்து தேர்தலில் வெற்றி பெற்றுள்ளார். வேட்புமனுவில் பல உண்மைகளை மறைத்துள்ளதால், நவாஸ் கனி வெற்றி பெற்றதை செல்லாது என அறிவிக்கக் கோரி ஓ.பன்னீர்செல்வம் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார். இந்த வழக்கில் ஓபிஎஸ் தரப்பில் 35-க்கும் மேற்பட்ட ஆவணங்களை தாக்கல் செய்து சாட்சியம் அளிக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்நிலையில் இந்த வழக்கு நீதிபதி சி.வி. கார்த்திகேயன் முன் இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது எம்பி நவாஸ் கனி தரப்பில், ஒபிஎஸ்ஸிடம் குறுக்கு விசாரணை நடத்தப்பட்டது.

அப்போது, ஓபிஎஸ் தாக்கல் செய்திருந்த வேட்புமனு, அதில் குறிப்பிட்டிருந்த தொழில்கள் அதன் மூலம் கிடைத்த வருமானம் மற்றும் நிலங்கள் சொத்துக்கள் தொடர்பாக பல்வேறு கேள்விகள் எழுப்பட்டன.

அப்போது, பால் பண்ணை வைத்திருப்பதாகவும் அதில் 40 மாடுகள் இருப்பதாகவும், அதன் மூலம் கிடைக்கும் வருவாய் குடும்ப செலவிற்காக பயன்படுத்தி வருவதாகவும் ஓபிஎஸ் குறிப்பிட்டிருந்தார். மாடு வளர்ப்பு, விவசாயம், நிலங்கள் மட்டுமல்லாமல் தான் பல தொழில்கள் செய்து வருவதாகவும் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தார்.

ஓபிஎஸ் வேட்புமனுவில் குறிப்பிட்டுள்ள நிலங்கள் தொடர்பான கேள்விகளுக்கு நினைவில் இல்லை என்று அவர் பதிலளித்தார். அப்போது நவாஸ் கனி தரப்பு வழக்கறிஞர், தமிழகத்தின் நிதியமைச்சராக இருந்தவருக்கு இது நினைவில்லையா? என பதில் கேள்வி எழுப்பினார். அப்போது, தன்னுடைய சொத்துக்கள் குறித்து ஆடிட்டருக்கு தான் தெரியும் என ஓபிஎஸ் தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து பல்வேறு கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்க முடியாமல் கோபமடைந்த ஓபிஎஸ், நான் தொடர்ந்த தேர்தல் வழக்கில் என்னிடம் மட்டும் கேள்வி கேட்பது ஏன்? என்றார். மேலும், தான் வாங்கிய சில நிலங்கள் பஞ்சமி என தெரிந்த பின் அவற்றை திரும்ப ஒப்படைத்து விட்டதாகவும், குறுக்கு விசாரணையின் போது பதிலளித்தார்.

இதனை தொடர்ந்து குறுக்கு விசாரணை நிறைவடையவில்லை என்பதால் வழக்கின் விசாரணையை ஜனவரி 9்-ம் தேதிக்கு நீதிபதி சி.வி.கார்த்திகேயன் ஒத்திவைத்தார்.

TAGGED:

DMK
ADMK
HIGH COURT
OPS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.