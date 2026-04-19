திமுக என்றால் துஷ்பிரயோகம், முறைகேடு, குற்றம்; புதுவிளக்கம் கொடுத்த மத்திய அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்
என்டிஏ-வில் 'என்' என்பது நன்மை, நியாயம், மக்களின் நலம் என்றும், 'டி' என்பது டெவெலப்மென்ட், 'ஏ' என்பது அமைதி என்றும் அதற்கும் அவர் விளக்கம் கொடுத்துள்ளார்.
Published : April 19, 2026 at 6:05 PM IST
தென்காசி: திமுக என்றால் துஷ்பிரயோகம், முறைகேடு, குற்றம் என அதற்கு மத்திய அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் புதுவிளக்கம் கொடுத்துள்ளார்.
தென்காசி மாவட்டம் வாசுதேவநல்லூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் பாஜக சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் ஆனந்தன் அய்யாசாமியை ஆதரித்து மத்திய பாதுகாப்பு துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் இன்று புளியங்குடி பகுதியில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.
முன்னதாக சுமார் 500 மீட்டர் தூரம் அவர் ரோடு ஷோ செய்தார். அப்போது பேசிய அவர், "திமுக என்றால் துஷ்பிரயோகம், முறைகேடு மற்றும் குற்றம்" என்று புதிய விளக்கத்தை வழங்கினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், தமிழ்நாடு பெரிய கலாச்சாரம், பாரம்பரியம் கொண்டது. இத்தகைய தமிழகத்திற்கு திமுக துரோகம் செய்கிறது. இங்கு சட்டம் ஒழுங்கு சரி இல்லை. குற்றங்கள் அதிகரித்துள்ளது. அரசு அறிக்கைகளும் இதையே சொல்கின்றன. குழந்தைகள் மீதும், தலித்துகள் மீதும் வன்முறை அதிகரித்துள்ளது. இது திமுக அரசின் படுதோல்வியை காட்டுகிறது. முதலமைச்சர் ஸ்டாலினும், அவரது மகன் உதயநிதி ஸ்டாலினும் தான் இதற்கு பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார்.
திமுக தமிழகத்தை அழிவு பாதைக்கு கொண்டு செல்கிறது என்று குற்றம்சாட்டிய அவர், திமுக அரசின் அமைச்சர்கள் மற்றும் எம்எல்ஏ-க்கள் பயங்கர ஊழல் செய்கிறார்கள். ஒரு அமைச்சர் பெயர் சட்ட விரோத மணல் கொள்ளையில் அடிபடுகிறது. திமுக தலைவர் ஸ்டாலினின் உண்மையான முகம் தற்போது வெளிப்படுகிறது. திமுக எம்எல்ஏ ஒருவருக்கு சொந்தமான மருத்துவமனையில் கிட்னி திருட்டு நடைபெற்றதாக குற்றச்சாட்டு வந்துள்ளது என்று குறிப்பிட்டார்.
திமுக அரசு ஏழை மக்களின் உயிரோடு விளையாடுகிறது என்றும் குற்றம்சாட்டிய ராஜ்நாத் சிங், திமுக அரசை தமிழகத்தில் இருந்து விரட்டியடிக்க வேண்டும் எனறார்.
கடந்த 2024 இல் கள்ளக்குறிச்சியில் நடைபெற்ற கள்ளச்சாராய சம்பவத்தை நினைவுகூர்ந்து பேசியவர், கள்ளச்சாராயம் குடித்து எத்தனை பேர் இறந்தார்கள்?, இது ஏதோ தானாக நடந்த சம்பவமல்ல. திமுக அரசின் முழு அலட்சியத்தால் நடந்த சம்பவம். சாராயம் எப்படி வெளிப்படையாக விற்கப்படுகிறது? யாருடைய பாதுகாப்பில் இது ஏழைகளுக்கு செல்கிறது? என்று கேள்வி எழுப்பினார்.
திமுக அரசின் இந்த அலட்சியத்திற்கும் குழப்பத்திற்கும் எதிராக குரல் கொடுக்க ஓர் அரசை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய நேரம் இது என்று கூறிய ராஜ்நாத் சிங், தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி அரசு இந்த பிரச்சனையை வேரோடு அழிக்கும். நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் சாராயத்தை ஒழிக்க சாராய மாபியாக்களின் மொத்த நெட்வொர்க்கையும் அழித்து விடுவோம் என்று உறுதி அளித்தார்.
திமுக எப்போதும் நமது நம்பிக்கைகளை கேலி செய்து கொண்டிருக்கிறது என்று குற்றச்சாட்டிய மத்திய அமைச்சர், உதயநிதி ஸ்டாலின் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, சனாதன தர்மத்தை ஒழிக்க வேண்டும் என்று பேசியதை சுட்டிக்காட்டினார். 'கொசு, டெங்கு, மலேரியா, கொரோனா போன்ற நோய்களை எப்படி ஒழிக்கிறோமோ, அதேபோல் சனாதன தர்மத்தையும் ஒழிக்க வேண்டும்' என்று உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசியவதை ராஜ்நாத் சிங் சுட்டிக்காட்டினார்.
சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் பூஜை செய்யும் பக்தர்களின் உரிமையை பறிக்கிறார்கள் என்றும் குற்றம்சாட்டிய ராஜ்நாத் சிங், மக்களே இதற்கு நீங்கள் ஒரு முடிவு சொல்லுங்கள் என்று வேண்டுகோள் விடுத்தார். திருப்பரங்குன்றம் முருகன் மலையில் தீபம் ஏற்ற சென்ற பக்தர்களை தமிழ்நாடு போலீஸ் தடுத்து நிறுத்தி கைது செய்தார்கள். உயர்நீதிமன்றம் மலையில் தீபம் ஏற்ற அனுமதி கொடுக்க வேண்டும் என தெளிவாக சொல்லியும் அவர்கள் கேட்க மறுக்கிறார் எனவும் குற்றம்சாட்டிய மத்திய அமைச்சர், அதிமுக-பாஜக கூட்டணி ஆட்சி தமிழகத்தில் மலர்ந்தவுடன் திருப்பரங்குன்றத்தில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றுவோம் என்று உறுதி அளித்தார்.
நாடாளுமன்றத்தில் பெண்களுக்கான 33 சதவீதம் இடஒதுக்கீட்டை பாஜக ஆதரித்தது. ஆனால் காங்கிரஸ், திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகள் அதை தடுத்து நிறுத்தின என்று குறிப்பிட்ட அவர், பெண்களே நீங்களே சிந்தியுங்கள். தாய்மார்களே நமக்கு 33 சதவீதம் பாராளுமன்றத்தில் இடம் வேண்டுமா? வேண்டாமா? மீண்டும் நமது ஆட்சி வந்த பிறகு பெண்களுக்கு 33 சதவீதம் ஒதுக்கீடு மசோதா பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்படும் எனவும் ராஜ்நாத் சிங் வாக்கு கொடுத்தார்.
தமது பரப்புரையில் பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து பேசிய மத்திய அமைச்சர், NDA என்பதற்கான புது விளக்கத்தையும் அளித்தார். 'N' என்பது நன்மை, நியாயம், மக்களின் நலம், 'D' என்பது டெவெலப்மென்ட், 'A' என்பது அமைதி, இது தான் எங்கள் கொள்கை என்று கூறினார்.