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கிளாம்பாக்கத்தில் மக்கள் தவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள்; திமுக சரவணன் ஆவேசம்

மின்வெட்டு மிக மோசமான நிலைக்கு சென்றுள்ளது. அனைத்து ஊரிலும் மக்கள் தீ பந்ததத்தை எடுத்து போராடி வருகின்றனர் என்றும் சரவணன் குற்றஞ்சாட்டினார்.

திமுக செய்தி தொடர்பாளர் சரவணன்
திமுக செய்தி தொடர்பாளர் சரவணன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 13, 2026 at 5:12 PM IST

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சென்னை: பேருந்து கிடைக்காமல் கிளாம்பாக்கத்தில் மக்கள் தவித்துக் கொண்டிருப்பதாக திமுக செய்தி தொடர்பாளர் சரவணன் ஆவேசத்துடன் கூறினார்.

சென்னை, தேனாம்பேட்டையில் உள்ள திமுக தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் அக்கட்சியின் செய்தி தொடர்பாளர் சரவணன் இன்று (செப்டம்பர் 13) செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.

அப்போது பேசிய அவர், "போதிய பேருந்து கிடைக்காமல் கிளாம்பாக்கத்தில் மக்கள் எப்படி தவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் பார்த்துக் கொண்டுதான் உள்ளோம். நீண்ட விடுமுறை என்பதால் அங்கு மக்கள் கூட்டம் அலைமோதிக் கொண்டிருக்கிறது.

முந்தைய திமுக ஆட்சியில், இதுமாதிரியான சூழல்களின்போது அதிகாரிகள் தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட்டது. மேலும் அமைச்சர்களும் ஆய்வு மேற்கொள்வார்கள். அந்த வகையில் முன்னாள் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் சிவசங்கர் பல்வேறு பேருந்து நிலையங்களில் ஆய்வு மேற்கொண்டிருக்கிறார்.

அதேசமயம், முன்பு ஒருமுறை ஆய்வுக்குச் சென்ற தவெக-வின் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் பார்த்திபன், 'நான் இன்னும் சாப்பிடவே இல்லை' என்றார். ஆகையால், இந்த முறை கொழுக்கட்டை சாப்பிட்டுவிட்டு நிம்மதியாகத் தூங்கிவிட்டார் போலிருக்கிறது. இதனால் பாதிக்கப்படப் போவது என்னவோ பொதுமக்கள்தான்.

ஆம்னி பேருந்துகளில் மதுரைக்கு 6 ஆயிரம் ரூபாயும், திருச்சிக்கு 4 ஆயிரம் ரூபாயும் வசூலிக்கப்படுவதாக குற்றச்சாட்டுக்கள் எழுந்துள்ளன. மேலும், விமான கட்டணத்தைவிட கடுமையாக பேருந்து கட்டணம் உயர்ந்திருப்பதாக பொதுமக்கள் கவலையில் இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளனர். சர்க்கரை, வெங்காயம் உள்ளிட்ட அனைத்து விலைவாசியும் தற்போது உயர்ந்துள்ளது" என வேதனை தெரிவித்தார்.

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தொடர்ந்து பேசிய அவர், "தமிழ்நாட்டில் மின்வெட்டு மிக மோசமான நிலைக்கு சென்றுள்ளது. அனைத்து ஊரிலும் மக்கள் தீபந்தத்தை கையில் எடுத்து போராடி வருகின்றனர். இவ்வளவு மக்கள் பிரச்சனைகள் இருந்தும் அமைச்சர்கள் யாரும் அதுகுறித்து பேசுவதில்லை. அரசு விடுமுறை என்றால் அது அரசுக்கு விடுமுறை இல்லை. அரசு பணியாற்ற வேண்டும். இது மக்கள் விரோத ஆட்சியாக உள்ளது. மக்கள் இதற்கு தகுந்த பாடம் புகட்டுவார்கள்.

கரூர் சம்பவம் தவறு என்று விசிக தலைவரும், எம்பியுமான திருமாவளவன் கூறுகிறார். அப்படி என்றால் ஏன் தற்போது அவர் தவெக கூட்டணியில் உள்ளார்?" எனவும் சரவணன் கேள்வி எழுப்பினார்.

TAGGED:

திமுக
KILAMBAKKAM
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