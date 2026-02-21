திமுக தென் மண்டல பாக முகவர்கள் மாநாடு - சிக்கன் வறுவலோடு 'கமகம'க்கும் மட்டன் பிரியாணி
மாநாட்டில் சுமார் 1,90,000 பேர் கலந்து கொள்ளவிருப்பதாக அமைச்சர் மூர்த்தி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : February 21, 2026 at 11:25 AM IST
மதுரை: திமுக தென் மண்டல பாக முகவர்கள் மாநாட்டில் கலந்து கொள்ளும் தொண்டர்களுக்காக சிக்கன் வறுவலோடு சிக்கன் மற்றும் மட்டன் பிரியாணி தயாராகி உள்ளது.
தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை தேர்தல் தேதி அடுத்த சில வாரங்களில் அறிவிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில் கடந்த ஒரு மாத காலமாகவே அரசியல் களம் சூடுபிடித்து உள்ளது. ஆளும் கட்சியான திமுக கூட்டணி, எதிர்க்கட்சியான அதிமுக - பாஜக கூட்டணி, முதன்முறை தேர்தலை சந்திக்க இருக்கும் நடிகர் விஜயின் தவெக மற்றும் சீமானின் நாம் தமிழர் கட்சி என 4 முனைப் போட்டி நிலவுகிறது.
கிட்டத்தட்ட கூட்டணி இறுதியான நிலையில் மக்களை சந்திக்க அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் ஆயத்தமாகி வருகின்றனர். தற்போது, முக்கிய கட்சியான திமுக கடந்த ஒரு மாத காலமாக மாவட்டந்தோறும் மகளிரணி, இளைஞரணி, பாக முகவர்கள் மாநாடு நடத்தி தேர்தல் பணியில் தீவிரம் காட்டி வருகிறது.
அந்த வகையில் மதுரை, விருதுநகர், சிவகங்கை, தேனி, தென்காசி, நெல்லை, தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, நாகர்கோவில் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த திமுக தொண்டர்கள் பங்கேற்கும் தென் மண்டல பாக முகவர்கள் மாநாடு மதுரை உத்தங்குடியில் இன்று மாலை 4 மணியளவில் நடைபெறவுள்ளது.
தமிழ்நாடு முதல்வரும், திமுக தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெறும் இந்த மாநாட்டில், பங்கேற்க உள்ள தொண்டர்களுக்காக சமையல் செய்யும் பணி இன்று காலை தொடங்கியது. சமையல் பணியில் 15 மாஸ்டர்களும், 500-க்கும் மேற்பட்ட உதவியாளர்களும் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
மட்டன் பிரியாணி, சிக்கன் பிரியாணி, சிக்கன் வறுவல், முட்டை, தயிர் வெங்காயம் ஆகியவை தயாராகியுள்ளன. மேலும், சைவ உணவுகளும் தயாராகியுள்ளன. இவை அனைத்தும் டப்பாக்களில் அடைக்கப்பட்டு அனைவருக்கும் விநியோகம் செய்யப்பட உள்ளது. சூடு குறைந்துவிடக் கூடாது என்பதால், பிரியாணி ஹாட் பாக்ஸ்களில் அடைக்கப்பட்டு தயாராக வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த மாநாட்டில் சுமார் ஒரு லட்சத்து 90 ஆயிரம் பேர் கலந்து கொள்ளவிருப்பதாக அமைச்சர் மூர்த்தி தெரிவித்துள்ளார். நான்கு வாயில்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த மாநாட்டுத் திடலில் பாக முகவர்கள் மட்டுமன்றி திமுகவின் பல்வேறு மட்ட நிர்வாகிகளும் கலந்து கொள்கின்றனர். இதற்காக 500-க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் காவல் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.