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தவெக வெளியிட்ட வெள்ளை அறிக்கையில் கூட திமுகவின் சாதனைகள் தான் உள்ளன - செந்தில் பாலாஜி

கடந்த ஆண்டுகளிலும் இதே அளவிலான பணியாளர்கள்தான் இருந்தார்கள். அவர்களை வைத்துத்தான் வெற்றிகரமாக மின் சேவை வழங்கப்பட்டது என திமுக எம்எல்ஏ செந்தில் பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார்.

செந்தில் பாலாஜி
செந்தில் பாலாஜி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 25, 2026 at 8:58 PM IST

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சென்னை: கடந்த 5 ஆண்டுகளில் திமுக செய்த சாதனைகள் தான், மின் துறை அமைச்சர் நிர்மல்குமார் இன்று வெளியிட்டுள்ள வெள்ளை அறிக்கையில் இடம்பெற்றுள்ளது என்று முன்னாள் மின் துறை அமைச்சரும், திமுக எம்எல்ஏ-வுமான செந்தில் பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் நிதிநிலை அறிக்கை வெளியானதைத் தொடர்ந்து, இன்று மின்சாரத்துறைக்கான வெள்ளை அறிக்கையை அமைச்சர் சிடிஆர் நிர்மல் குமார் வெளியிட்டார். இதுதொடர்பாக, சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள அண்ணா அறிவாலயத்தில், திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினரும், முன்னாள் மின்சாரத் துறை அமைச்சருமான செந்தில் பாலாஜி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

கோடையிலும் தடையில்லா மின் விநியோகம்

அப்போது பேசிய அவர், "தன்னுடைய துறையைப்போல, மின்துறைக்கு கடந்த 5 ஆண்டுகளில் நிதிகளை வழங்கி, தமிழ்நாடு மக்களுக்கு பாதிப்பு இல்லாமல் சீரான மின் விநியோகத்தை வழங்கியவர் முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின். ஒவ்வொரு ஆண்டும் மின்சாரத் துறையின் தேவை அதிகரிக்கும். அவ்வாறாகத்தான் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் மின்சார தேவை தொடர்ந்து அதிகரித்தது. இருந்தாலும் கூட கோடைகாலத்திலும் எந்தவித தடையும் இல்லாமல் சீரான மின் வினியோகம் வழங்கிய அரசு திமுக.

தகவலை மறைத்த அமைச்சர்

கடந்த 5 ஆண்டுகளில் வருவாய் என்பது ரூ.1,77,856 கோடி உயர்ந்து, ரூ.4,97,996 கோடியாக வருவாயை அதிகரித்து காட்டியுள்ளோம். இதில், ரூ.5,32,443 கோடி செலவினம் ஆகும். அதன்படி வருவாய்க்கும் செலவுக்கும் இருக்கும் இடைவெளி ரூ.34,447 கோடி. அதிகபட்சம் மின்சாரத்துறையின் கடன் வட்டி தொகை 9.5 மின்சார விழுக்காட்டுக்குள் முழுமையாக கட்டுப்படுத்தப்பட்டது. இதன்மூலம் ஆண்டுக்கு ரூ.1500 கோடி சேமிப்பையும் உருவாக்க முடிந்தது.

அதேசமயம், கடந்த ஐந்தாண்டுகளில் மின் தேவை 25,000 மில்லியன் யூனிட்டாக உயர்ந்தது. அதற்கான உற்பத்தியும் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் என்பதால் அதற்கான செலவினமும் அதிகரித்துள்ளது. இதையும் அந்த வெள்ளை அறிக்கையில் வெளியிட்டிருந்தால் சிறப்பாக இருந்திருக்கும்.

குறிப்பாக, எவ்வளவு வருமானம்? செலவு? என்று அமைச்சர் இன்று வெளியிட்ட வெள்ளை அறிக்கையில் இருந்தது. ஆனால் எந்தெந்த வகையில் அதற்கான செலவும், அதற்கான வருவாயும் ஈட்டப்பட்டது என்ற தகவல் இல்லை. மின் தேவை அதிகரிப்பதற்கு ஏற்ப உற்பத்தியையும் அதிகரித்துள்ளோம். வெளியில் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட மின்சாரத்திற்கான செலவினங்கள் கூடியது. இதனை அவர்கள்( அமைச்சர்) குறிப்பிட மறந்துவிட்டனர். மின் துறையில் செலவிடப்பட்ட செலவினங்களை தற்போதைய அமைச்சர் சொல்லாமல் மறைத்துள்ளார்.

ஸ்டிக்கர் ஒட்டும் அரசு

எங்கு பார்த்தாலும் பணியாளர்கள் பற்றாக்குறை என்ற குற்றச்சாட்டை முன்வைத்து வருகிறார்கள். கடந்த ஆண்டுகளிலும் இதே அளவிலான பணியாளர்கள்தான் இருந்தார்கள். அவர்களை வைத்துத்தான் வெற்றிகரமாக மின் சேவை செய்யப்பட்டது. மழை, வெயில் இரவு, பகல் என எதுவும் பார்க்காமல் 24 மணி நேரம் அர்ப்பணிப்போடு பணி செய்யக்கூடிய மின்வாரிய பணியாளர்களை வைத்துத்தான் எவ்வித தடையும் இல்லாமல் மின் சேவை செய்யப்பட்டது.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் தேதி குறிப்பிடாமல் குறிப்பிட்ட தேதிக்கு முன்பாகவே மின்சார வாரியம் பணி உயர்வை வழங்கியுள்ளது. அமைச்சர் கொஞ்சமாவது வெளிப்படைதன்மையுடன் சொல்லியிருந்தால் யதார்த்தத்தை உணரலாம்.

ஆனால் அவர்களிடம் அதை எதிர்பார்க்க முடியாது. திமுக அரசின் திட்டங்களுக்கு ஸ்டிக்கர் ஒட்டும் அரசாகத்தான் தற்போதைய தவெக அரசு உள்ளது. நேற்று நடந்த பணி நியமான ஆணைகளிலும் கூட தவெக அரசு ஸ்டிக்கர் ஒட்டிதான் செயல்படுகிறது. எப்படி 40 நாளில், தேர்வு நடத்தி, முடிவுகளை வெளியிட்டு, தேர்வு செய்யப்பட்டனரா? அவர்கள் திமுக ஆட்சியில் தேர்வு செய்யப்பட்டவர்கள்.

ரீல்ஸாக அல்ல

121 மேம்படுத்தப்பட்ட புதிய துணை மின் நிலையங்களுக்கு ரூ.10,101 கோடி செலவில் தற்போது பணிகள் நடைபெற்று வருவதாகவும், 231 துணை மின் நிலையங்கள் அமைப்பதற்கான நிலங்கள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார். ஆண்டு வாரியாக வருமானம் எவ்வளவு? ஆண்டு வாரியான செலவினம் எவ்வளவு? என்பதை அமைச்சர் ஆதாரத்துடன் சொல்ல வேண்டும்.

எங்களுக்கு 'மடியில் கனமில்லை வழியில் பயமில்லை'. சொல்லக்கூடிய குற்றச்சாட்டை ரீல்ஸாக இல்லாமல் நிரூபிக்ககூடிய குற்றச்சாட்டுகளாக சொல்ல வேண்டும். அப்படி சொன்னால் அதை அவர் நிரூபிக்க வேண்டும். மின்சார வாரியத்தை அரசு ஏற்று நடத்த வேண்டும் என்பதற்காக எவ்வளவு போராட்டங்களை திமுக தலைவர்கள் நடத்தினார்கள், திமுக முன்னெடுத்து இருக்கிறது என்பதை அமைச்சர் திரும்பி பார்த்தால் இதுபோன்ற கருத்துக்களை தெரிவிக்கமாட்டார்.

திமுகவின் சாதனைகள்

தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தை பொறுத்தவரை மறைமுக டென்டர்கள் கிடையாது. அனைத்தும் இணையதள வாயிலாகதான் போடப்படுகிறது. கடந்த திமுக அரசின் மீது துரைரீதியாக குற்றச்சாட்டை முன்வைக்க எந்தவித முகாந்திரமும் இல்லை. அமைச்சர் வெளியிட்டுள்ள வெள்ள பேப்பரில் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் திமுக ஆட்சியின் சாதனைகளைத்தான் வெளியிட்டுள்ளார். கடந்த ஐந்தாண்டு கால திமுக அரசின் திட்டங்களை வெளியிடும் வெள்ளை அறிக்கையாக தான் இது அமைந்துள்ளது.

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குறுகிய மனப்பான்மையுடன் குற்றச்சாட்டு

போகிற போக்கில் குற்றச்சாட்டு செல்லக்கூடாது. எந்த பணியிட மாற்றங்களுக்கு எவ்வளவு தொகை வசூலிக்கப்பட்டது? என்று ஆதாரத்தை வெளியிட்டால், நாங்கள் அதற்கு பதில் சொல்ல தயாராகவுள்ளோம். பொத்தாம் பொதுவாக பணியிட மாற்றங்களுக்கு பார்ட்டி பண்ட் வசூல் செய்தார்கள் என்று சொன்னால் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. திமுகவிற்கு அவப்பெயரை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற குறுகிய மனப்பான்மையுடன் குற்றச்சாட்டை முன்வைக்கின்றனர்.

சில தினங்களுக்கு முன்பாக 18 ஹாட் டிஸ்க் காணாமல் போனதாகக் கூறினீர்கள். சிறிது நாள் கழித்து, 40 ஹாட் டிஸ்க் கைப்பற்றப்பட்டதாக சொன்னீர்கள், மின்வாரியத்திலிருந்து காணாமல் போனது 18 ஹாட் டிஸ்க்'தான். ஆனால் திரும்பக் கைப்பற்றப்பட்டது 40 ஹாட் டிஸ்க் என்றால், கைப்பற்றப்பட்ட 40 ஹாட் டிஸ்க் மின்வாரித் துறையுடையதா? அல்லது வேறு வேறு துறையா?” என்று செந்தில் பாவாஜி கேள்வியெழுப்பினார்.

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செந்தில் பாலாஜி
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மின்சாரத்துறை வெள்ளை அறிக்கை
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