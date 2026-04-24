தேர்தலில் வாக்களிக்காத செந்தில் பாலாஜி - இதுதான் காரணமா?

2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலின் போது, சிறையில் இருந்ததால் முதல் முறையாக வாக்கு செலுத்தாத செந்தில் பாலாஜி, தற்போது இரண்டாவது முறையாக வாக்கு செலுத்தவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Published : April 24, 2026 at 2:38 PM IST

கரூர்: முன்னாள் அமைச்சரும், கோவை தெற்கு தொகுதி திமுக வேட்பாளருமான செந்தில் பாலாஜி வாக்களிக்காத சம்பவம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திமுக மேற்கு மண்டல பொறுப்பாளராக உள்ள செந்தில் பாலாஜி, கரூர் மாவட்ட திமுக செயலாளராகவும், கரூர் சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும் உள்ளார். தமிழக அரசியலில் பரபரப்புக்கு பெயர் போன அரசியல்வாதிகளில் செந்தில் பாலாஜியும் ஒருவர். குறிப்பாக, அவரை சுற்றி நடக்கும் அரசியல் நகர்வுகள் உற்று நோக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளன.

அதற்கு முக்கிய காரணம், முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெ.ஜெயலலிதாவின் மறைவுக்கு பிறகு அதிமுகவில் நடந்த பிளவால், கட்சியிலிருந்து பிரிந்து சென்ற டி.டி.வி. தினகரனின் அமமுகவில் முக்கிய பங்கு வகித்தவர் செந்தில் பாலாஜி. அதன்பின்னர், 2018-ல் திமுகவில் இணைந்தார்.

அப்போது, அதிமுகவில் 2011-ல் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சராக இருந்த செந்தில் பாலாஜிக்கு, திமுகவில் கரூர் மாவட்ட செயலாளர் பதவியும், அதையடுத்து 2019-ல் அரவக்குறிச்சி சட்டமன்ற தொகுதியில் நடைபெற்ற இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடவும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. அதில் வெற்றி பெற்ற அவர், 4-வது முறையாக சட்டமன்ற உறுப்பினராக சட்டசபைக்குள் நுழைந்தார்.

தொடர்ந்து, திமுகவில் செந்தில் பாலாஜிக்கு கொடுக்கப்பட்ட முதல் அசைன்மெண்ட் 2019 நாடாளுமன்றத் தேர்தல் பணி. அதில் பம்பரமாய் சுழன்ற அவர், கொங்கு மண்டலத்தில் திமுக வெற்றி பெறுவதற்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்தார். குறிப்பாக, கரூர் தொகுதியில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ஜோதிமணியை 4.5 லட்சம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற வைத்தார்.

மேலும், 2021 சட்டப் பேரவை தேர்தலில் வெற்றி பெற்று 5-வது முறையாக சட்டமன்றத்தில் நுழைந்தார். திமுக முக்கிய புள்ளியாக மாறிய செந்தில் பாலாஜிக்கு, மின்சாரம், மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வை என 3 துறைகளில் அமைச்சர் பதவியையும் வழங்கினார் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின். ஏனென்றால், 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள 4 தொகுதிகளிலும், திமுகவினரே போட்டியிட்டனர். நான்கிலும் திமுக வெற்றிக்காக, தீவிர களப்பணியாற்றினார் செந்தில் பாலாஜி.

அதிலும், அதிமுக- பாஜக கூட்டணியில் அரவக்குறிச்சி தொகுதியில் போட்டியிட்ட பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலைக்கு எதிராக, திமுகவினர் மேற்கொண்ட சமூக வலைத்தள பிரச்சாரங்கள் தேர்தல் வியூகங்கள், அண்ணாமலையை சட்டசபைக்குள் நுழைய விடாமல் தடுத்தது. அதற்கும் செந்தில் பாலாஜியே முக்கிய காரணம்.

இந்த நிலையில், அமலாக்கத்துறை சோதனை, வருமானவரித்துறை சோதனை என தீவிரமடைந்து, ஒரு கட்டத்தில் செந்தில் பாலாஜி கைதும் செய்யப்பட்டார்.

கிட்டத்தட்ட 15 மாதங்கள் சிறை வாசத்திற்கு பிறகு, பிணையில் வெளியே வந்த செந்தில் பாலாஜி மீண்டும் அமைச்சராக பொறுப்பேற்றவுடன், நீதிமன்ற வழக்கு நெருக்கடியால் பதவியை ராஜிநாமா செய்துவிட்டு சட்டமன்ற உறுப்பினராக தொடர்ந்து வந்தார்.

இதற்கிடையே, 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலின் போது சிறையில் இருந்தவாறே மேற்கு மண்டலத்தில் திமுக கூட்டணி வெற்றி பெற, தீவிரமான வியூகங்களை வகுத்துக் கொடுத்து, பாஜக வேட்பாளர் அண்ணாமலை உள்ளிட்டோரை தோற்கடிக்க மூளையாக செயல்பட்டார் என்றும் கூறப்படுகிறது. அப்போது செந்தில் பாலாஜி சிறையில் இருந்தால், முதல்முறையாக வாக்கு செலுத்தவில்லை.

இந்த நிலையில், 2026 சட்டப் பேரவை தேர்தல் நேற்று (ஏப்.23) தமிழ்நாடு முழுவதும் ஒரே கட்டமாக நடைபெற்றது. அதில், கரூரை தன்வசப்படுத்தி வைத்திருந்த செந்தில் பாலாஜி, கோவையிலும் திமுகவின் வெற்றியை உறுதி செய்வார் என்ற வியூகத்தில், கோவை தெற்கு தொகுதி வேட்பாளாராக களமிறக்கப்பட்டார். அதனால், கரூர், கோவை என மாறி மாறி பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வந்தார்.

என்ன தான் செந்தில் பாலாஜி கோவையில் போட்டியிட்டாலும், அவருக்கு ஓட்டு கரூரில் தான் உள்ளது. இந்நிலையில், சட்டப்பேரவை தேர்தலில் கோவை தெற்கு தொகுதி வேட்பாளராக களமிறக்கப்பட்ட செந்தில் பாலாஜி, கோவையில் இருந்து கரூரில் உள்ள அவரது சொந்த ஊரான ராமேஸ்வரம்பட்டி வாக்குச்சாவடியில் தனது வாக்கை செலுத்துவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

ஆனால், மாலை 6 மணியாகியும் தனது வாக்கை பதிவு செய்ய கரூர் திரும்பவில்லை. கோவையிலேயே ஐக்கியமாகி தேர்தல் பணியாற்றி வந்த அவர், தனது ஜனநாயக கடமையை ஆற்றவில்லை.

இது குறித்து கரூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த திமுக முக்கிய நிர்வாகி கூறுகையில், “செந்தில் பாலாஜி கோவை மண்டல தேர்தல் பொறுப்பாளராக திமுகவில் தீவிரமாக பணியாற்றி வருகிறார். சட்டமன்றத் தேர்தலையொட்டி அவருக்கு கோவை தெற்கு தொகுதியில் போட்டியிட திமுக வாய்ப்பு வழங்கியது.

அதன் பின்னணியில் திமுகவின் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் கொடுத்த முக்கிய அசைண்மென்ட் ஒன்று உள்ளது. அதில் அதிமுகவின் கோட்டையாக உள்ள கோவை மாவட்டத்தை இந்த முறை திமுகவின் கோட்டையாக மாற்றியே காட்ட வேண்டும் என செந்தில் பாலாஜிக்கு உத்தரவிட்டிருந்தார். அதனால், அவர் கோவையிலே தங்கி 10 தொகுதிகளுக்கான வாக்குப்பதிவு தேர்தல் பணிகளை தீவிரமாக மேற்கொண்டு வந்தார்.

அதே சமயம் கரூர் தொகுதியில் தேர்தல் பணிகளை கவனிக்க அவரது சகோதரர் அசோக்குமாரை களமிறக்கி, வேட்பாளரின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நேரடி முகவராக நிறுத்தினார். அவரும் கரூர் வேட்பாளர் தியாகராஜனுக்காக தேர்தல் பணியாற்றி, அவ்வப்போது தேர்தல் நிலவரங்களை கேட்டறிந்து வந்தார்.

இது ஒருபுறம் இருக்க, கோவை தெற்கு தொகுதியில் செந்தில் பாலாஜிக்கு எதிராக அதிமுகவினர் மேற்கொண்ட பிரச்சாரத்தில் மிக முக்கியமானது, 'அவர் கரூரை சேர்ந்தவர். தேர்தலுக்குப் பிறகு அவர் மீண்டும் கரூருக்கு சென்று விடுவார்' என பிரச்சாரம் செய்தனர்.

அதை முறியடிக்கும் வகையில், பிரச்சாரத்திற்காக கரூர் வருகை தந்து கோவையிலும் பிரச்சாரம் செய்து வந்த செந்தில் பாலாஜி கடைசி 3 நாட்கள் கோவையிலேயே தங்கி தேர்தல் பணியாற்ற துவங்கியதுடன், வாக்குப்பதிவு நாளிலும் கோவையிலிருந்து தேர்தல் பணிகளை கவனிக்க தொடங்கினார். இந்த நாள் திமுகவின் வெற்றி உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது” என்றார்.

மேலும், கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலில், கோவை மாநகராட்சியில் உள்ள 100 வார்டுகளில் 96 வார்டுகளில் திமுக கூட்டணியை செந்தில் பாலாஜி வெற்றி பெறச் செய்தார். அதிமுகவால் வெறும் மூன்று வார்டுகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற முடிந்தது. அந்த அசைன்மெண்டில் திமுக தலைமைக்கு வலு சேர்த்த செந்தில் பாலாஜி, இன்று தேர்தல் வியூக சக்கரவர்த்தியாக விளங்குகிறார்.

செந்தில் பாலாஜிக்கு எதிராக கோவை அதிமுகவை சேர்ந்தவர்கள் சமூக வலைத்தளங்களிலும் தேர்தல் களத்திலும் முன்வைத்த விமர்சனங்களை உடைத்தெறிந்து, திமுக மீண்டும் ஆட்சி அமைக்க கோவை மண்டலத்தில் கொடுக்கப்பட்ட அசைன்மெண்டை வெற்றிகரமாக முடித்துக் காட்டுவார் என்கின்றனர் திமுக நிர்வாகிகள். ஏன், கரூர் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் கூட கோவையும், கரூரும் எனது இரண்டு கண்கள் என்று செந்தில் பாலாஜி பிரச்சாரம் செய்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

