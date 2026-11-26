தவெக எம்எல்ஏ மீதான வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்றக் கோரி உயர்நீதிமன்றத்தில் திமுக மனு
"வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்றுவதுடன், உயர் நீதிமன்ற ஓய்வுபெற்ற நீதிபதியின் கண்காணிப்பில் விசாரணை நடத்த உத்தரவிட வேண்டும்" என்று மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 26, 2026 at 4:34 PM IST
சென்னை: பெண் அரசு அதிகாரிக்கு குறுஞ்செய்தி அனுப்பியதாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கை சிபிஐ-க்கு மாற்றக்கோரி திமுக முன்னாள் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் கனிமொழி என்.வி.என். சோமு, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.
இதுதொடர்பாக அவர் தாக்கல் செய்துள்ள மனுவில், தமிழக அரசின் உயர் அதிகாரிகளுக்கு நான்கு மாதங்களுக்கு முன்பே இந்த விவகாரம் தெரிய வந்தும், காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்யாமல், ஆளும் கட்சி அளவில் விவகாரத்தை முடித்து வைக்க முயன்றுள்ளனர்.
தவெக எம்எல்ஏ அருள் விக்னேஷ் மீது அரசு அதிகாரி புகார் அளித்தும், அதன் மீது நடவடிக்கை எடுக்காமல் அரசு நிர்வாகம் செயல்பட்ட விதம் குறித்தும் விசாரிக்க வேண்டும். கடந்த ஜூலை 31-ஆம் தேதியே இந்த விவகாரம் தலைமைச் செயலரின் கவனத்துக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டது.
அவர், அந்த புகாரை காவல் துறைக்கு அனுப்புவதற்குப் பதிலாக, ஆளும் கட்சித் தலைமையின் கவனத்துக்குக் கொண்டுசென்றுள்ளார். பாதிக்கப்பட்ட அதிகாரியை வேறு மாவட்டத்துக்கு பணியிட மாற்றம் கோருமாறு தலைமைச் செயலர் அறிவுறுத்தியதாகவும், கட்சித் தலைமை எம்எல்ஏவைக் கண்டித்ததுடன் விவகாரத்தை முடித்துக்கொண்டது.
இதுதொடர்பாக, திமுக சார்பில் டிஜிபியிடம் நவம்பர் 12-ஆம் தேதி புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை. தேசிய மகளிர் ஆணையம் தலையிட்ட பிறகும் வழக்குப்பதிவு செய்யப்படவில்லை.
இதுதொடர்பாக சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில், வழக்கு விசாரணைக்கு வந்த பின்னரே, நவம்பர் 23-ஆம் தேதி, பெண் அதிகாரி அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் கள்ளக்குறிச்சி அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.
இந்த வழக்கை விசாரிக்க மாநில காவல்துறைக்கு உத்தரவிடப்பட்டிருந்தாலும், புகாரை ஆரம்பத்திலேயே கையாண்ட அரசு உயர் அதிகாரிகளின் செயல்பாடுகளும் விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டியிருப்பதால், அதே காவல்துறையால் நேர்மையான விசாரணையை நடத்த முடியாது.
எனவே, வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்றுவதுடன், உயர் நீதிமன்ற ஓய்வுபெற்ற நீதிபதியின் கண்காணிப்பில் விசாரணை நடத்த உத்தரவிட வேண்டும். அதுவரை மாநில காவல் துறையின் விசாரணைக்குத் தடை விதித்து, மின்னணு ஆதாரங்கள் உள்ளிட்ட முக்கிய ஆவணங்களைப் பாதுகாக்க உத்தரவிட வேண்டும்.
பெண் அதிகாரிகளின் பாதுகாப்பையும் கண்ணியத்தையும் உறுதி செய்யவும், எவ்வித அரசியல் தலையீடுமின்றி உண்மையை வெளிக்கொண்டு வரவும் இம்மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது" என்று மனுவில் கோரப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கு விரைவில் விசாரணைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.