டெல்லி படையெடுப்புக்கு முதல்வர் அஞ்ச மாட்டார் - மீண்டும் திமுக ஆட்சி உறுதி: அமைச்சர் சேகர்பாபு

எடப்பாடி பழனிசாமியின் எந்த இலவச அறிவிப்புக்கு குறித்தும் நாங்கள் கவலைப்படவில்லை என அமைச்சர் சேகர்பாபு தெரிவித்தார்.

ஆய்வு பணியில் அமைச்சர் சேகர்பாபு
ஆய்வு பணியில் அமைச்சர் சேகர்பாபு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 19, 2026 at 4:26 PM IST

1 Min Read
சென்னை: டெல்லியில் இருந்து எத்தனை படைப்யெடுப்புகள் வந்தாலும் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் மீண்டும் முதல்வராவதை தடுக்க முடியாது என அமைச்சர் சேகர்பாபு தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் திரு.வி.க நகர் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட பெரம்பூர் சந்திரயோகி சமாதி சாலையில் சிஎம்டிஏ சார்பில் திருமண மண்டபம், முரசொலி மாறன் பூங்கா மற்றும் புளியந்தோப்பு கன்னிகாபுரம் டாக்டர் அம்பேத்கர் சாலையில் கால்பந்து விளையாட்டு மைதானம் கட்டப்பட்டு வருகின்றன.

இதன் கட்டுமான பணிகளை இந்து சமய மற்றும் அறநிலையத் துறை அமைச்சரும், சென்னைப் பெருநகர் வளர்ச்சிக் குழுமத் தலைவருமான சேகர்பாபு ஆய்வு மேற்கொண்டு இறுதி கட்டப் பணிகள் குறித்து அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்தார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் சேகர்பாபு, "மக்களின் அடிப்படைத் தேவைகளை நிறைவேற்றும் வகையில் சென்னை பெருநகர வளர்ச்சி குழுமம் மற்றும் சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் பல்வேறு மண்டபங்களை கட்டி வருகிறோம். அந்த வகையில் திரு.வி.நகர் பகுதியில் கட்டப்பட்டு வரும் திருமண மண்டபத்திற்கு 'அண்ணல் அம்பேத்கர் திருமண மாளிகை' என முதலமைச்சர் பெயர் சூட்டியுள்ளார். ஒருநாள் மண்டப வாடகை ரூ.75,000 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் 29-ஆம் தேதியன்று பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு திறந்து வைக்க உள்ளார்" என்றார்.

அமைச்சர் சேகர்பாபு ஆய்வு
அமைச்சர் சேகர்பாபு ஆய்வு (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதிமுகவின் தேர்தல் அறிக்கை தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "திமுகவின் தேர்தல் அறிக்கையை ஒட்டித் தான் எடப்பாடி பழனிசாமி அதிமுகவின் முதல்கட்ட தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளார். மக்கள் கூர்ந்து கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். தேர்தலில் வெற்றி பெறுபவர்கள் தான் பொருளாதாரத்தை ஆராய்ந்து வாக்குறுதிகளை அறிவிப்பார்கள். தேர்தலில் வெற்றி பெறாதவர்கள் எதை வேண்டுமானாலும் அறிவிக்கலாம். திமுகவை தமிழ்நாடு முதலமைச்சரை மீண்டும் ஆட்சிக் கட்டிலில் அமர வைக்க மக்கள் தயாராக இருக்கிறார்கள். எடப்பாடி பழனிசாமியின் அறிவிப்புக்கு நாங்களும் கவலைப்படவில்லை மக்களும் கவலைப்படவில்லை" என்றார்.

தமிழ்நாடு முதலீடுகளில் பின்னோக்கி செல்கிறது என்ற ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியின் குற்றச்சாட்டுக்கு, "ஆளுநரின் சித்தாந்தங்கள் தமிழகத்தில் எடுபடாமல் பின்னோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது. தமிழகம் முன்னோக்கி தான் சென்று கொண்டிருக்கிறது" என்றார்.

23-ஆம் தேதி பிரதமர் தமிழகம் வருவது குறித்தான கேள்விக்கு, "எப்போதெல்லாம் தேர்தல் வருகிறதோ அப்போதெல்லாம் பிரதமர் அடிக்கடி தமிழகம் வருவதை எதிர்பார்க்கலாம். மோடி ஒருபுறம், அமித்ஷா மறுபுறம் என ஒட்டுமொத்த கேபினெட்டும் தமிழகத்திற்கு படையெடுக்கும். எத்தனை படையெடுப்புகள் வந்தாலும் இரும்பு மனிதராக நின்று தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மீண்டும் முதல்வராவதை எந்த சக்தியாலும் தடுக்க முடியாது" என தெரிவித்தார்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

