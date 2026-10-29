அன்பில் மகேஸ் கைது முறையாக நடைபெறவில்லை - ஆர்.எஸ்.பாரதி குற்றச்சாட்டு
திருச்சி கிழக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட உள்ள நிலையில், கே.என்.நேரு, அன்பில் மகேஸ் போன்றவர்கள் தேர்தல் பணியை மேற்கொள்வார்கள் என்று தெரிந்துதான் அரசு இந்த நடவடிக்கையை எடுத்திருக்கிறது என ஆர்.எஸ்.பாரதி குற்றம்சாட்டினார்.
Published : October 29, 2026 at 6:35 PM IST
சென்னை: அன்பில் மகேஸ் கைது முறையாக நடைபெறவில்லை என திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் ஐந்து மாத ஆட்சிக் காலத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு தமிழ்நாட்டில் மோசமடைந்துள்ளது. திமுக ஆட்சியில் அனைத்து துறைகளிலும் தமிழகம் முதல் இடத்தில் இருந்தது.
மத்திய அரசுடன் கருத்து வேறுபாடு இருந்தாலும், மத்திய அரசு தமிழ்நாட்டுக்கு 10 விருதுகளுக்கு மேல் வழங்கியிருந்தது. ஆனால், தற்போது பெண்கள், குழந்தைகளுக்கு கூட பாதுகாப்பாக இல்லை. பள்ளிக்குச் செல்லும் பெண் பிள்ளைகள் வீடு திரும்புவார்களா? என்ற அச்சத்தில் தான் பெற்றோர்கள் இருக்கிறார்கள்.
சிறையில் இருக்கும் கைதிகள் கூட தப்பிக்கிறார்கள். இதையெல்லாம் பார்த்து வாயை மூடி அமைதியாக இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர், சட்டம் ஒழுங்கு குறித்து எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை” என்று குற்றம் சாட்டினார்.
அன்பில் மகேஸ் கைது முறையாக நடைபெற்றதா?
தொடர்ந்து பேசிய அவர், ”பழனி கோயில் விவகாரத்தில் 100 கோடி ரூபாய் நில மோசடி வழக்கில் பிரதான குற்றவாளி சிறைக்கு உயிரோடு சென்று இறந்துள்ளார். இது குறித்து விசாரணை நடத்த வேண்டும். தமிழ்நாடு காவல் துறையை ஏவல் துறையாக மாற்றி வைத்துள்ளனர்.
அன்பில் மகேஸ் கைது முறையாக நடைபெற்றதா? வழக்கறிஞர் இல்லத்திற்கு சென்று அவரைக் கைது செய்திருக்கிறார்கள். ஜாமீன் தள்ளுபடி ஆகிறது. அவர் உச்சநீதிமன்றத்தில் இது தொடர்பாக அப்பீல் செய்ய வழக்கறிஞரை அவரது இல்லத்தில் சந்தித்துக் கொண்டிருந்த போது, அங்கு சென்று காவல் துறை கைது செய்திருக்கிறது. காவல்துறை இப்படி நடந்துகொள்ளக்கூடாது என்று உச்சநீதிமன்றமும் உயர்நீதிமன்றமும் தெரிவிக்க வேண்டும்.
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இடைத்தேர்தல் நேரத்தில் திசைதிருப்பவே
மேலும், திமுக கடந்த 1976-ல் இருந்து இது போன்ற பல வழக்குகளைச் சந்தித்திருக்கிறது. கைது, ரெய்டு எல்லாம் திசைதிருப்பக்கூடிய செயல். இதை பற்றி நாங்கள் யாரும் கவலைப்படுவது இல்லை. நிச்சயம் சனிக்கிழமை திமுக மகளிர் அணி சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும்” என தெரிவித்தார்.
மேலும், ”திருச்சி கிழக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட உள்ள நிலையில், நேரு, அன்பில் மகேஸ் போன்றவர்கள் தேர்தல் பணியை மேற்கொள்வார்கள் என்று தெரிந்துதான் தமிழ்நாடு அரசு இந்த நடவடிக்கையை எடுத்திருக்கிறது. தேர்தலுக்கு இன்னும் இரண்டு, மூன்று மாதங்கள் உள்ளன. அதுவரையிலும் எத்தனை வழக்குகள் வேண்டுமானாலும் போடட்டும்.
போலி இன்ஸ்டாகிராம் பதிவு விவகாரத்தில் பேராசிரியர் கலையரசன் கைது செய்யப்பட்டு, அதன் பின் விடுவிக்கப்படுகிறார். இதை நீதிபதியின் பார்வைக்குக் கொண்டு செல்ல வேண்டும். ஆனால், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் ஐ.டி. விங் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின், கனிமொழி உள்ளிட்டவர்கள் குறித்து தவறாகப் பதிவிடுகிறது. இது குறித்து பல்வேறு புகார்கள் கொடுத்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை” எனக் கூறினார்.