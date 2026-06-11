மின்வெட்டு என்பது திட்டமிட்டு செய்யப்படும் சதி - ஆர்.எஸ் பாரதி சந்தேகம்
திமுக கூட்டணியில் இருந்தாலும், இல்லாவிட்டாலும் நாங்கள் யாரை பற்றியும் கவலைப்படவில்லை என ஆர்.எஸ் பாரதி தெரிவித்தார்.
Published : June 11, 2026 at 10:53 PM IST
சென்னை: ஒரே மாதத்தில் மின்வெட்டு பிரச்சனையை விஜய் தீர்த்துவிட்டார் என்பதை காட்டுவதற்காகவே, மின்வெட்டை தவெக திட்டமிட்டு உருவாக்குகிறதோ என்ற சந்தேகம் எழுவதாக ஆர்.எஸ் பாரதி விமர்சித்துள்ளார்.
சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ் பாரதி, “இன்று திமுக கள ஆய்வு சென்றவர்களுடன் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆலோசனை நடத்தினார். கள ஆய்வு சென்றவர்களின் கருத்துக்கள் அனைத்தையும் கேட்டு ஜனநாயக ரீதியில் உரிய நடவடிக்கையை அவர் மேற்கொள்வார்” என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், “கூட்டணியில் இருந்தாலும், இல்லாவிட்டாலும் நாங்கள் யாரை பற்றியும் கவலைப்படவில்லை. கூட்டணியில் யார் வந்தாலும், வராவிட்டாலும் எங்களுக்கு கவலை இல்லை. இது அரசியலில் நாங்கள் பார்த்து பழக்கப்பட்டதுதான். எங்களது கூட்டணியில் நின்று வெற்றி பெற்ற நன்றி கூட இல்லை அவர்களுக்கு. திமுக தனித்து விடப்பட்டாலும் அதைப்பற்றி கவலை இல்லை. திமுகவிற்கு சொந்த பலம் இருக்கிறது. அதை யாராலும் எந்த காலத்திலும் ஒன்னும் செய்து விட முடியாது.
அதேபோல தவெக ஆட்சி எத்தனை நாள் இருக்கும்? என்பதை பற்றி எங்களுக்கு கவலை இல்லை, சூழ்நிலைகள் மாறும். திமுக கூட்டணியில் பலர் இல்லை என்பதாலேயே கட்சிக்காரர்கள் தெம்பாக உள்ளனர். காங்கிரஸ் போட்டியிட்ட 28 இடங்களில் திமுக போட்டியிட்டிருந்தால் குறைந்தது 15 இடங்களில்லாவது வெற்றி பெற்றிருப்போம். இவ்வாறு நடைபெற்றிருந்தால் பெரும்பான்மை திமுகவுக்கு வந்திருக்கும். ஆளுநர் எங்களை அழைத்திருப்பார்.
ஆனால் வெளுத்ததெல்லாம் பால் என்று நினைத்து, பரந்த மனப்பான்மையுடன் ஸ்டாலின் செயல்பட்டார். கூட்டணியில் இருந்து சிலர் வெளியேறுவதை பார்த்து திமுக யார் சோற்றில் மண் அள்ளி போட்டது என மக்களே கேட்கும் நிலையில் தான் உள்ளது” என தெரிவித்தார்.
மின்வெட்டு தொடர்பாக பேசிய அவர், “ஆட்சியில் என்ன எந்த மாற்றத்தை செய்தார்கள்? எதை நம்பி தவெகவுடன் கூட்டணிக்கு செல்கிறார்கள் என்று தெரியவில்லை. இந்த ஒரு மாதத்தில் நாங்கள் என்ன தவறு செய்தோம்? என்றும் தெரியவில்லை. சென்னை மற்றும் தமிழ்நாடு மக்கள் ஒரு மாத காலமாக மின்சாரம் இல்லாமல் துன்பப்பட்டு வருகிறார்கள். இதுதான் நீங்கள் சொன்ன மாற்றமா? தமிழ்நாட்டில் மின்வெட்டு சினிமா பானில்'தான் நடைபெற்று வருகிறது. செயற்கை முறையில் அனைத்தையும் உருவாக்குகிறார்கள்.
அலுவலகத்தில் உட்கார்ந்து டிபன் பாக்ஸில் சாப்பிடுவது ஒரு பெருமையா? ஒரே மாதத்தில் மின்வெட்டு பிரச்சனையை தீர்த்துவிட்டார் விஜய் என்பதை காட்டுவதற்காகவே மின்வெட்டு பிரச்சனையை திட்டமிட்டு தவெக உருவாக்குகிறதோ என்ற சந்தேகம் எங்களுக்கு உள்ளது. மின்வெட்டு திட்டமிட்டு செய்யப்படுகிற சதி” என குற்றஞ்சாட்டினார்.
அதேபோல, 1971-ல் முதல்முதலாக பெண்களுக்கான காவல்படையை முன்னாள் முதலமைச்சர் கலைஞர் உருவாக்கினார். அதைத்தான் உடையின் கலரை மாற்றி 'சிங்கப்பெண் படை' என்ற பெயரில், தற்பொழுது விஜய் தொடங்கியுள்ளார். சிங்கப்படை என்று பெயர் வைத்தாலும், அதில் கலைஞரின் பெயர்'தான் நிலைத்து நிற்கும்.
மேலும், சட்டம் ஒழுங்கை, பெண்கள் பாதுகாப்பை காவல்துறை மட்டுமல்ல, தனிநபர் ஒழுக்கமும் சேர்ந்து தான் காக்க வேண்டும் என்பது திமுகவிற்கும் தெரியும். ஆனால் முதலமைச்சர் விஜய் தேர்தலுக்கு முன்பாக அவர் கூறியதை காப்பாற்ற வேண்டும்” என வலியுறுத்தினார்.
ஸ்ரீவைகுண்டம் பெண்ணிற்கு ஏற்பட்ட பாதிப்பில் தவெக எம்.எல்.ஏ சரவணன் பெயரும் அடிபடுகிறதே என்ற கேள்விக்கு, “எம்எல்ஏ மீது சட்டப்படி முறையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அதற்குண்டான அனைத்து முயற்சிகளையும் உதயநிதி எடுப்பார்” என அவர் கூறினார்.