ரூபாய் 8,000 கூப்பன்கள்- சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் முறையீடு

ரூபாய் 8,000 டோக்கன்களை திமுகவினர் விநியோகம் செய்வதாக முறையீடு செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில் மனுவாகத் தாக்கல் செய்தால் விசாரிக்கப்படும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.

Published : April 16, 2026 at 5:05 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாடு முழுவதும் வாக்காளர்களுக்கு 8,000 ரூபாய்க்கான பரிசு கூப்பன்களை திமுகவினர் விநியோகம் செய்து வருவதாக சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் முறையீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

வரும் 23-ஆம் தேதி தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ள நிலையில், தமிழ்நாடு முழுவதும் தேர்தல் பிரச்சாரம் சூடுபிடித்துள்ளது. சட்டமன்றத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று மீண்டும் திமுக ஆட்சி அமைந்தால் ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் வீட்டு உபயோகப் பொருட்களை வாங்குவதற்கு 8,000 ரூபாய் மதிப்புள்ள கூப்பன் வழங்கப்படும் என்று திமுக தேர்தல் அறிக்கையில் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்நிலையில், தருமபுரி மாவட்டம், பாலக்கோடு சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிடும் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும், மருத்துவருமான செந்தில்குமார், வாக்காளர்களுக்கு 8,000 ரூபாய் கூப்பன் வழங்குவது போன்ற புகைப்படம் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவியது.

இந்த நிலையில் ரூபாய் 8,000 கூப்பன் மாதிரிகளை வாக்காளர்களுக்கு வழங்கக் கூடாது என்றும், கூப்பன் மாதிரிகளை போன்று மின்னணு ஊடகங்களில் ஒளிபரப்பு செய்வதற்கு மட்டுமே அனுமதிச் சான்று வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

இது குறித்து தமிழ்நாடு தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி, எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள விளக்கத்தில், "மேற்கூறிய சான்றிதழ் மின்னணு ஊடகங்களில் (Electronic media) உள்ளடக்கங்களை ஒளிபரப்பு செய்வதற்காக மட்டுமே வழங்கப்பட்டது. இந்த சான்றிதழ் அச்சிடப்பட்ட பிரசுரங்கள், குறிப்பாக துண்டுப் பிரசுரங்கள், கைப்பிரதிகள் ஆகியவற்றிற்கு பொருந்தாது. அத்தகைய அச்சிடப்பட்ட பொருட்கள் அனைத்தும் இந்திய மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டம், 1951 இன் பிரிவு 127A மற்றும் நடைமுறையில் உள்ள தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகளை பின்பற்றி தயாரிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். எனவே, வாக்காளர்களிடம் கூப்பன் மாதிரியை வழங்க தேர்தல் ஆணையம் அனுமதி வழங்கியுள்ளதாக வெளியான தகவல் உண்மைக்கு புறம்பானது. அது வாக்காளர்களைத் தவறாக வழிநடத்தக் கூடியது" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

இதனிடையே, தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் வரும் 23-ம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில் திமுக வேட்பாளர்கள், வாக்குகளைக் கவர்வதற்காக வாக்காளர்களுக்கு 8,000 ரூபாய்க்கான கூப்பன்களை விநியோகித்து வருவதாகவும், அதனை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என வழக்கறிஞர் சூரிய பிரகாசம், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ. தர்மாதிகாரி, ஜி.அருள்முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் முறையிட்டார்.

வாக்குகளைத் திருடும் வகையில் குடும்பங்களுக்கான 8,000 ரூபாய்க்கான கூப்பன்கள் மற்றும் பணத்தை விநியோகிப்பவர்களை கைது செய்ய வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டார். அதே போல், சென்னை துறைமுகம் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளர் மனோகர் சார்பில், வாக்காளர்களுக்கு ரொக்க பணம் வழங்குவதற்கான டோக்கன்களை விநியோகித்து வருவதாக வழக்கறிஞர் ஷியாம்குமார் முறையீடு செய்தார்.

இந்த முறையீடுகளை மனுவாகத் தாக்கல் செய்தால் நாளை (ஏப்ரல் 17) விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும் என்று தலைமை நீதிபதி அமர்வு தெரிவித்தது.

