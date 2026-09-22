பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்ட எதிர்ப்பு: உயர்நீதிமன்றத்தில் திமுக வழக்கு
போக்குவரத்து நெரிசல் மிகுந்த இந்த பகுதியில் தலைமைச் செயலகம் அமைத்தால் பள்ளி மாணவர்கள், பொதுமக்கள், ஒன்பது மீனவ கிராமங்களைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்படுவார்கள் என்று மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : September 22, 2026 at 4:34 PM IST
சென்னை: சென்னை பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்ட எதிர்ப்பு தெரிவித்து திமுக சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் புதிதாக பொறுப்பேற்ற தவெக அரசு, தலைமைச் செயலகத்துக்கு புதிய கட்டிடம் கட்டப்படும் என்று அறிவித்திருந்தது. சுமார் 1,200 கோடி ரூபாய் செலவில் 25.55 ஏக்கர் பரப்பில், சென்னை பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்டுவது தொடர்பாக தமிழக அரசு செப்டம்பர் 8-ஆம் தேதி அரசாணை பிறப்பித்தது.
தமிழக அரசின் இந்த அரசாணையை ரத்து செய்யக் கோரி திமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ வேலு, சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளார். அந்த மனுவில், "பட்டினப்பாக்கத்தில், புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்டுவது தொடர்பாக பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள அரசாணையில், சுற்றுச்சூழல் துறை, தமிழ்நாடு மாநில கடலோர மண்டல மேலாண்மை ஆணையம், மீன்வளத்துறை உள்ளிட்ட துறைகளின் ஒப்புதல் பெறப்பட்டது குறித்து எந்த குறிப்பும் இல்லை.
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பட்டினப்பாக்கம் பகுதியில் ஏராளமான பள்ளிகள் அமைந்துள்ளன. மெட்ரோ ரயில் பணிகளும் நடைபெற்று வருகின்றன. ஏற்கனவே போக்குவரத்து நெரிசல் மிகுந்த இந்த பகுதியில் தலைமைச் செயலகம் அமைத்தால் பள்ளி மாணவர்களுக்கும், பொது மக்களுக்கும், அந்தப் பகுதியில் உள்ள ஒன்பது மீனவ கிராமங்களைச் சேர்ந்த மீனவர்களுக்கும் கடுமையான பாதிப்பு ஏற்படும்.
பட்டினப்பாக்கம் பகுதியில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஏற்கனவே மீனவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். எதிர்க்கட்சிகளும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளன.
கடலோர ஒழுங்கு முறை மண்டல பகுதியான பட்டினப்பாக்கத்தில், கடற்கரையில் இருந்து 500 மீட்டர் தூரத்திற்கு எந்த கட்டுமானமும் மேற்கொள்ளக் கூடாது. இந்த பகுதி ஆமைகள் இனப்பெருக்கம் செய்யும் பகுதியாகவும் அறிவிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. பட்டினப்பாக்கத்தை தேர்வு செய்ததற்கான காரணம் எதுவும் அரசாணையில் குறிப்பிடப்படவில்லை.
ஏற்கெனவே அரசு நிதி நெருக்கடியில் இருப்பதாக அறிவித்துள்ள நிலையில், 1,200 கோடி ரூபாய் செலவில் புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்டுவது தொடர்பாக பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள அரசாணை தன்னிச்சையானது" என்று அந்த மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கு விரைவில் விசாரணைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
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ஏற்கனவே, கோடம்பாக்கத்தை சேர்ந்த தமிழ்வேந்தன் என்பவர், பட்டினப்பாக்கத்தில் திட்டமிடப்பட்டுள்ள புதிய தலைமை செயலக கட்டுமானத்துக்கு எதிராக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.