'சென்னை சூப்பர் சிக்ஸ்' தலைநகருக்கென தனி தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டது திமுக

தெருநாய்கள் பிரச்சனைக்கு அறிவியல் முறையில் தீர்வு காணப்படும் என்று சென்னைக்கான திமுக தேர்தல் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

சென்னைக்கான தனி தேர்தல் அறிக்கை வெளியீடு
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 19, 2026 at 3:45 PM IST

சென்னை: சென்னை மாவட்டத்திற்கு தனி தேர்தல் அறிக்கையை ’சென்னை சூப்பர் 6’ என் தலைப்பில் திமுக தலைவரும், முதலமைச்சருமான மு க ஸ்டாலின் இன்று வெளியிட்டார்.

2028-ம் ஆண்டுக்குள் மெட்ரோ ரயில் விரிவாக்கம் மற்றும் மழைநீர் வடிவால் பணிகள் முடிக்கப்படும் என்று இந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தெருநாய் பிரச்சனைக்கு தீர்வு, செயற்கை நுண்ணறிவு மூலம் போக்குவரத்து மேலாண்மை, RO சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் வசதிகள் என பல்வேறு சிறப்பு வாக்குறுதிகள் இந்த அறிக்கையில் இடம்பெற்றுள்ளன.

சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள திமுக தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும், திமுகவின் தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின், 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான 'சென்னை சூப்பர் சிக்ஸ்' என்ற தலைப்பில் சென்னை மாவட்டத்திற்கான தனி தேர்தல் அறிக்கையை இன்று வெளியிட்டார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ் பாரதி, திமுக துணை அமைப்புச் செயலாளர் தாயகம் கவி, திமுக சென்னை மாவட்ட செயலாளர் மா.சுப்பிரமணியன், சிற்றரசு, மயிலை வேலு, ஆர்டி சேகர், சேகர்பாபு, மற்றும் சென்னை மாவட்ட திமுக வேட்பாளர்கள் பங்கேற்றனர்.

திமுக சென்னை தேர்தல் அறிக்கை

இதில் மேம்படுத்தப்பட்ட பொது வசதிகள், சென்னை முழுவதும் சிறப்பான போக்குவரத்து, திட்டமிட்ட கால அளவில் உட்கட்டமைப்பு திட்டங்கள், கைவிடப்பட்ட தெருநாய்களின் பிரச்சனைக்கு அறிவியல் முறையில் தீர்வு, உலகளாவிய சிறப்பு மையம், உலகலாவிய திறமைத் தளம் என ஆறு தலைப்புகளில் 20 தேர்தல் வாக்குறுதிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.

குறிப்பாக மெட்ரோ ரயில் விரிவாக்க பணிகள், மழைநீர் வடிகால் பணிகள் ஆகியவை 2028-க்குள் முடிக்கப்படும், பாதாளச் சாக்கடைத் திட்டம் 2027-க்குள் முடிக்கப்படும், போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைத்து, பயண நேரத்தை 25% வரை சேமிக்க செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) மூலம் இயங்கும் போக்குவரத்து மேலாண்மை திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்படும், பேருந்து நிறுத்தங்கள், மெட்ரோ நிலையங்கள் மற்றும் ரயில் நிலையங்களுடன் ஒவ்வொரு தெருவையும் இணைக்கும் வகையில் 1,000 புதிய மினி பேருந்துகள் இயக்கப்படும் ஆகிய வாக்குறுதிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.

மேலும், விலங்குகள் பிறப்புக் கட்டுப்பாட்டு (ABC) திட்டத்தின் கீழ், கால்நடை மருத்துவர்கள் மற்றும் நாய் பிடிப்பவர்களின் எண்ணிக்கை மூன்று மடங்கு அதிகரிப்பு, தன்னார்வத் தொண்டு நிறுவனங்களுடன் (NGOs) இணைந்து விரிவுபடுத்தப்பட்ட காப்பகங்கள், நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரிய அடுக்குமாடிக் குடியிருப்புகளில் குடியிருப்போர் நல மகளிர் சங்கம் மூலம் அரசு நிதியுதவியுடன் மேம்படுத்தப்பட்ட பொது வசதிகள், மெட்ரோ குடிநீர் இணைப்பு இல்லாத பகுதிகளுக்கு RO சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் வசதிகள் மற்றும் மெட்ரோ குடிநீர் வசதி உள்ள குடியிருப்புகளுக்கு காலமுறைப்படி குடிநீர் விநியோகம், அனைத்து குடியிருப்புப் பகுதிகளிலும் அதி ஒளி தெருவிளக்குகள் உள்ளிட்ட 20 வாக்குறுதிகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன.

இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஆயிரம் விளக்கு சட்டமன்றத் தொகுதி வேட்பாளர் எழிலன் நாகநாதன், ”சென்னை என்றுமே திமுக உடைய கோட்டைதான். இந்த தேர்தல் அறிக்கை அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் சென்னையின் வளர்ச்சிக்காக தயாரிக்கப்பட்டது” என்றார்.

2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான திமுக தேர்தல் அறிக்கையை ’திராவிட மாடல் 2.0 வாக்குறுதி’ என்ற தலைப்பில் கடந்த மாதம் 29-ம் தேதி தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் வெளியிட்டிருந்தார். தற்போது தலைநகர் சென்னைக்கு மட்டும் தனி அறிக்கை வெளியாகியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

