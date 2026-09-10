மிசா தொடர்பான சர்ச்சை: மு.க.ஸ்டாலின் கைது ஆதாரங்களை வெளியிட்டது திமுக
முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி அணிந்திருந்த 'மஞ்சள் துண்டு' மாநிலத்தின் சமூகநீதியைக் காத்த சுயமரியாதைக் குறியீடு என்று திமுக பெருமிதத்துடன் தெரிவித்துள்ளது.
Published : September 10, 2026 at 3:32 PM IST
சென்னை: மிசா சட்டத்தில் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் கைதான ஆதாரங்களை, அக்கட்சியின் ஐடி விங்க் தரப்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
சட்டப்பேரவையில் மிசா சட்டம் குறித்து முதலமைச்சர் விஜய் பேசியது சர்ச்சையான நிலையில், போராளிகளுக்கு இது ஒன்றும் புதிதல்ல என தி.மு.க தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டிருந்தார்.
இந்நிலையில், மிசா கைது பேசுபொருளாகிய நிலையில், திமுக ஐடி விங்க் ஆதாரங்களை வெளியிட்டுள்ளது. அந்த பதிவில், “கண்ணை மூடிக்கொண்டால், உழைப்பாலும் தியாகத்தாலும் கட்டமைக்கப்பட்ட திமுகவின் வரலாறு இருண்டு போய்விடாது. ஊர் முழுவதும் பொய்யைப் பரப்பும் கூட்டத்தை அம்பலப்படுத்த அரசியல் நாகரிகத்தோடு எங்கள் தலைவர் அளித்த விளக்கம், அவர்களின் பொய்யை நம்பி அப்பாவி மக்கள் மீண்டும் ஒருமுறை ஏமாந்து விடக் கூடாது என்பதற்காகத்தான்.
தந்தையின் தயவால் சினிமாவில் வளர்ந்து சிறைக் கொட்டடியில் MISA கைதிகள் போலீசாரின் பூட்ஸ் காலால் மிதிபட்டுச் சிந்திய ரத்தத்தின் மதிப்பு எப்படித் தெரியும்? சட்டமன்றத்தில் கேட்ட கேள்விக்கான பதிலுரைக்கு மூன்று நாட்கள் மனப்பாடம் செய்து, கேமரா முன்னால் கத்தி, கதறி நடிப்பவருக்கு நிஜ வலிகளின் உணர்வு எப்படிப் புரியும்?
மிசா தியாகம் என்பது, சினிமாவில் நடிப்பது போல் அல்ல; அது கொள்கை உறுதி மாறாமல், சிறைச்சாலையின் இரும்புக் கம்பிகளுக்கிடையே ரத்தம் சிந்திய நிஜம்.
Call sheet காப்பியையும், வருமானத்தை மறைத்து வாங்கிய 'IT Raid' காப்பியையும், வசனகர்த்தாக்கள் எழுதிக்கொடுக்கும் Script பேப்பரையும் மட்டுமே பார்த்துப் பழகியவர்கள். உங்களுக்கு எமர்ஜென்சி காலத்தில் நடந்த மிசா கொடூரங்களை ஆவணப்படுத்திய இஸ்மாயில் கமிஷன் அறிக்கை எனும் வரலாற்று ஆவணத்தைப் படித்துப் புரிந்துகொள்ளும் திறன் எங்கே இருக்கப் போகிறது?
எச்சில் பழம் பொறுக்கும் அணில்கள் கண்ணை மூடிக்கொண்டால், உழைப்பாலும் தியாகத்தாலும் கட்டமைக்கப்பட்ட திமுகவின் வரலாறு இருண்டு போய்விடாது! ஊர் முழுவதும் பொய்யைப் பரப்பும் சாக்கடைக் கூட்டத்தை அம்பலப்படுத்த அரசியல் நாகரிகத்தோடு எங்கள் தலைவர் அளித்த விளக்கம், அந்தத் தற்குறிகளுக்கானது… pic.twitter.com/b9ONe1zPvC— DMK IT WING (@DMKITwing) September 10, 2026
முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி அணிந்திருந்த 'மஞ்சள் துண்டு', இந்த மாநிலத்தின் சமூகநீதியைக் காத்த சுயமரியாதைக் குறியீடு. ஆனால், இந்த 'டம்மி' முதலமைச்சரின் மேக்கப்பை கலைத்துவிட்டால், உள்ளே மிஞ்சுவது வெற்று அரசியல் சூனியமும், நிர்வாகத் திறமையின்மையும்தான்.
|இதையும் படிங்க: “தம்பி விஜய், போராளிகளுக்கு தழும்புகள் ஒன்றும் புதிதல்ல”- சட்டப்பேரவையில் முதல்வர் பேச்சுக்கு மு.க. ஸ்டாலின் பதில்
நீங்கள் விமர்சிக்கும் அந்த 'கட்டுமரம்', இந்தியாவின் பல அரசியல் சுனாமிகளையே நெஞ்சை நிமிர்த்தி எதிர்கொண்டு தமிழ்நாட்டைக் காத்தது மாபெரும் வரலாறு. அதில் ஒன்றுதான் எங்கள் தலைவரும், கட்சி உடன்பிறப்புகளும் மிசா (MISA) சிறைவாசத்தை எதிர்கொண்ட எமர்ஜென்சி எனும் நெருக்கடி நெருப்பாறு.
கொள்கை, சித்தாந்தம் எதுவும் இல்லாமல், தியாகிகளைக் கொச்சைப்படுத்தி அரசியல் செய்ய நினைக்கும் உங்கள் அநாகரிகச் சாக்கடையிலேயே, தவெக எனும் காகிதக் கப்பல் மூழ்கும். இதோ எமர்ஜென்சி காலத்து மிசா சிறைவாசம் தொடர்பான வராலற்று ஆதாரங்கள்.
வரலாற்றில் நிலைத்து நிற்கும் மாபெரும் தியாகத்தை உருவ கேலி செய்த உங்களின் கேடுகெட்ட அற்பத்தனத்தை தமிழ்நாட்டு மக்கள் காரித் துப்புகிறார்கள். காரணம், இந்த ஆவணங்களில் உள்ள பதிவுகளை அவர்கள் தங்கள் நெஞ்சில் பதிய வைத்திருக்கிறார்கள்" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.