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கரூருக்கு செல்வதற்கு முன்பு செந்தில் பாலாஜியை கைது செய்ய முதலமைச்சர் விஜய் முயற்சி - முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி குற்றச்சாட்டு

பல வழக்கு உள்ளவர்களை சுத்தம் செய்யும் வாஷிங் மெஷினாக முதலமைச்சர் விஜய் செயல்படுகிறார் என முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி விமர்சித்துள்ளார்.

முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி
முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 3, 2026 at 10:39 AM IST

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புதுக்கோட்டை: கரூருக்கு செல்வதற்கு முன்னால் செந்தில் பாலாஜியை கைது செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் முதலமைச்சர் விஜய் செயல்பட்டு வருகிறார் என முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

புதுக்கோட்டையில் தி.மு.க முன்னாள் அமைச்சரும், திருமயம் சட்டமன்றத் தொகுதி உறுப்பினருமான ரகுபதி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், ”முதலமைச்சர் விஜய் கரூர் செல்ல இருக்கிறார். அதற்கு முன்னதாக, த.வெ.க சட்டமன்ற உறுப்பினர் குதிரை பேரம் வழக்கின் வாயிலாக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி கைது செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் முதலமைச்சர் விஜய் சவால் போட்டு செயல்பட்டு வருவதாக தோன்றுகிறது” என குற்றம் சாட்டினார்.

குதிரை பேரம் விவகாரம் குறித்து பேசிய அவர், “குளம் வற்றி போனால் பறவைகள் அடுத்த குளத்தைத் தேடி சொல்வது வழக்கம். ஆனால், குளத்தையே வற்ற செய்துவிட்டு இன்றைக்கு பறவைகள் அடுத்த குளத்திற்கு போகின்றதை பார்ப்பது அபூர்வமாக உள்ளது. அ.தி.மு.க எம்.எல்.ஏக்கள் அடுத்தக் கட்சிக்கு தாவுதைக் கண்டு தமிழ்நாட்டு மக்கள் வியந்துள்ளனர்.

த.வெ.க-வுக்கு எம்.எல்.ஏ-க்கள் தாவுவது, குதிரை பேர அரசியலுக்கு எடுத்துக்காட்டாக அமைந்துள்ளது என்பதை அடித்து செல்வோம். எம்.எல்.ஏக்களை அதிகரிக்க வேண்டும் என்பதற்காக குதிரை பேர அரசியலில் த.வெ.க ஈடுபட்டுள்ளது என்பது வெளிப்படையாக தெரிகிறது. இதற்கான உரிய விசாரணை செய்ய வேண்டும்.

மதிமுக பொதுக்குழுவில் அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் வைகோ மதிமுக எம்.எல்.ஏக்களை ராஜினாமா செய்ய முதலமைச்சர் கூறினார் என்று சொன்னதற்கு எந்த வழக்கும் பதிவு செய்யப்படவில்லை” எனத் தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், ”பல வழக்கு உள்ளவர்களை சுத்தம் செய்யும் வாஷிங் மெஷினாக முதலமைச்சர் விஜய் செயல்படுகிறார். அவரின் வாஷிங் மெஷினில் தூய்மையாகி வந்துவிட்டால், அவர்கள் புத்தர்களாக மாறி விடுகிறார்களாம். அவர்களுக்கு கோயில் கட்டினாலும் கட்டுவார்கள்” என விமர்சித்தார்.

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மேலும், “நாங்கள் பொறுப்பான எதிர்க்கட்சியாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். எங்களுடைய தலைவர் குதிரை பேர அரசியலில் ஈடுபட வேண்டும் என நினைத்திருந்தால், 2017-ஆம் ஆண்டே வந்திருக்க முடியும். ஆனால், குதிரை பேரம் கூடாது, கொல்லைப்புற அரசியல் வேண்டாம் என எங்கள் தலைவர் தீவிரமாக இருக்கிறார். திமுக ஜனநாயகத்தைதான் நம்புகிறது தவிர பணம் பலத்தை நம்பவில்லை” எனக் கூறினார்.

அமைச்சர் நிர்மல் குமாரின் குற்றச்சாட்டு குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், “அவர் ஆதரமற்ற குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைக்கிறார். திமுக எந்த குதிரை பேரத்திலும் ஈடுபடவில்லை. எங்கள் தலைவர் அதனை அனுமதிக்கவில்லை. அதிமுகவுடன் கூட்டணி சேர்ந்து ஆட்சியமைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஒரு சிறு துளி கூட திமுகவுக்கு கிடையாது. நிர்மல் குமார் உத்தமபுத்திரனா? சத்யபுத்திரனா? அவர் சொல்வது எல்லாம் வேதமா? எனச் சாடினார்.

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