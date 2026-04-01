திருச்சியில் நடைபயணம் மேற்கொண்ட முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்; மக்களோடு தேநீர் அருந்தி உற்சாகம்

திருச்சியில் நடைபயணம் மேற்கொண்ட முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்; மக்களோடு தேநீர் அருந்தி உற்சாகம்
திருச்சி பாலக்கரை, காந்தி மார்க்கெட், பீமா நகர் ஆகிய பகுதிகளில் காலை நடைபயணம் மேற்கொண்ட முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், பொதுமக்களை நேரில் சந்தித்து திமுக தலைமையிலான கூட்டணி வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவு திரட்டினார்.
Published : April 1, 2026 at 10:02 AM IST
திருச்சி: திருச்சி காந்தி மார்க்கெட் பகுதியில் இன்று (ஏப்ரல் 1) நடைபயணம் மேற்கொண்டவாறு பொதுமக்களை நேரில் சந்தித்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தீவிர வாக்குச்சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு, ஒரே கட்டமாக வரும் ஏப்ரல் 23-ம் தேதி நடைபெறுகிறது. வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இதனால் அரசியல் கட்சி தலைவர்கள், தங்களது வேட்பாளர்களை ஆதரித்து தீவிர வாக்குச்சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அதே போல், அரசியல் கட்சிகளின் நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்களின் தீவிர வாக்குச்சேகரிப்பால் தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் களம் சூடுப்பிடிக்க தொடங்கியுள்ளது. மற்றொருபுறம், வேட்பு மனுத்தாக்கல் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.
அந்த வகையில், சென்னை மெரினாவில் உள்ள கலைஞர் கருணாநிதியின் நினைவிடத்திற்கு சென்று மரியாதைச் செலுத்திய திமுக தலைவரும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின், நேற்று (மார்ச் 31) திருவாரூரில் இருந்து தனது சட்டமன்றத் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கியுள்ளார். தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளான இன்று (ஏப்ரல் 01) திருச்சி, கரூரில் பிரச்சாரம் மேற்கொள்கிறார்.
இன்று காலை நடைபயணம் மேற்கொண்டவாறு திருச்சி பாலக்கரை, காந்தி மார்க்கெட், பீமா நகர் ஆகிய பகுதிகளுக்கு சென்ற முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், பொதுமக்களை நேரில் சந்தித்து திமுக கூட்டணி வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவு திரட்டினார். காந்தி மார்க்கெட் பகுதியில் வியாபாரிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் ஆகியோரிடம் கலந்துரையாடினார்.
அப்போது மக்களுடன் சேர்ந்து டீக்கடையில் அமர்ந்து அவர் தேநீர் அருந்தினார். பின்னர் பொதுமக்கள், வியாபாரிகளுடன் புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டார். இந்நிகழ்வின் போது அமைச்சர்கள் கே.என்.நேரு, அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி, வேட்பாளர் இனிகோ இருதயராஜ் மற்றும் திமுக மாவட்டச் செயலாளர்கள் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.
அதன் தொடர்ச்சியாக, திருச்சி உழவர் சந்தை திடலில் இன்று (ஏப்ரல் 1) காலை 10.00 மணிக்கு நடைபெறும் தேர்தல் பிரச்சார பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளும் திமுக தலைவரும், முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின், திருச்சி கிழக்கு, திருச்சி மேற்கு, ஸ்ரீரங்கம், திருவெறும்பூர், லால்குடி, மணப்பாறை, மணச்சநல்லூர், துறையூர் (தனி) உள்ளிட்ட 9 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் போட்டியிடும் திமுக கூட்டணி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து தீவிர பிரச்சாரம் மேற்கொள்கிறார்.
பின்னர் மாலை 5 மணிக்கு கரூர் மாவட்டம் ராயனூரில் நடைபெறும் பிரச்சாரக் கூட்டத்திலும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.