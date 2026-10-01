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கோவைக்கு வருகை தந்த திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு உற்சாக வரவேற்பு

கோயம்புத்தூரில் இருந்து சாலை மார்க்கமாக ஒட்டன்சத்திரத்திற்கு திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் சென்றார்.

திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு உற்சாக வரவேற்பு
திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு உற்சாக வரவேற்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 1, 2026 at 10:17 PM IST

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கோயம்புத்தூர்: தாராபுரம் தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்காக கோயம்புத்தூர் விமான நிலையம் வந்த திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு திமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள், மூத்த நிர்வாகிகள் உள்ளிட்டோர் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.

மதுராந்தகம் (தனி), தாராபுரம் (தனி) ஆகிய இரண்டு சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு வரும் அக்.06- ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. இதையொட்டி அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள், வேட்பாளர்கள், தொண்டர்கள் உள்ளிட்டோர் பொதுமக்களைச் சந்தித்து தீவிர வாக்குச்சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். தவெக, திமுக, அதிமுக, இடதுசாரிகள், நாம் தமிழர் கட்சி என ஐந்து முனை போட்டி நிலவுவதால் இடைத்தேர்தல் பிரச்சாரம் சூடுபிடித்துள்ளது.

அந்த வகையில், திமுக தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின், தாராபுரத்தில் நாளை (அக்.02) திமுக சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் வழக்கறிஞர் சுகன்யாவை ஆதரித்து தீவிரப் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளவுள்ளார்.

இதையடுத்து, இன்று (அக்.01) மாலை சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலம் கோயம்புத்தூர் விமான நிலையத்திற்கு வருகை தந்த திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு திமுகவின் மேற்கு மண்டலப் பொறுப்பாளரும், கோயம்புத்தூர் தெற்கு தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான செந்தில் பாலாஜி தலைமையிலான திமுக நிர்வாகிகள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.

அதேபோல், முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், முன்னாள் அமைச்சர்கள் கே.என்.நேரு, பொங்கலூர் பழனிசாமி, மு.பெ.சாமிநாதன், திமுக துணைப் பொதுச்செயலாளர் ஆ.ராசா எம்.பி., கோயம்புத்தூர் தொகுதியின் மக்களவை உறுப்பினர் ராஜ்குமார், மாநகராட்சி மேயர் ரங்கநாயகி, துணை மேயர் வெற்றிச்செல்வன், மாவட்டச் செயலாளர்கள் செந்தமிழ் செல்வன், தொண்டாமுத்தூர் ரவி, தளபதி முருகேசன் உள்ளிட்டோர் வரவேற்றனர்.

இதையடுத்து, கோயம்புத்தூரில் இருந்து சாலை மார்க்கமாக கார் மூலம் ஒட்டன்சத்திரத்திற்கு மு.க.ஸ்டாலின் சென்றார். ஒட்டன்சத்திரத்தில் இன்றிரவு ஓய்வெடுக்கும் மு.க.ஸ்டாலின், நாளை (அக்.02) தாராபுரம் தொகுதியில் வேட்பாளர் வழக்கறிஞர் சுகன்யாவை ஆதரித்து தீவிர பிரச்சாரம் மேற்கொள்கிறார். காலை ரோடு ஷோ சென்று திமுக வேட்பாளருக்கு ஆதரவுத் திரட்டும் அவர், மாலை தாராபுரத்தில் நடைபெறும் பிரம்மாண்ட தேர்தல் பிரச்சாரப் பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்று உரையாற்றுகிறார்.

நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு பிறகு முதன்முறையாக பொதுக்கூட்டத்தில் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்று உரையாற்றவுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. தாராபுரம் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை முடித்துக் கொண்டு நாளை இரவே மீண்டும் கோயம்புத்தூர் செல்லும் மு.க.ஸ்டாலின், அங்கிருந்து விமானம் மூலம் சென்னைக்கு திரும்புகிறார்.

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TAGGED:

திமுக தலைவர் ஸ்டாலினுக்கு வரவேற்பு
கோயம்புத்தூர் விமான நிலையம்
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