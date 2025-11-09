திமுக கண்டிப்பா ஜெயிச்சே ஆகணும் இல்லையென்றால்... கிருஷ்ணகிரி மா.செ.க்களுக்கு ஸ்டாலின் எச்சரிக்கை!
'உடன்பிறப்பே வா' என்ற தலைப்பில் சட்டமன்றத் தொகுதி வாரியாக திமுக நிர்வாகிகளை அக்கட்சியின் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் சந்தித்து வருகிறார்.
Published : November 9, 2025 at 7:50 AM IST
சென்னை: கிருஷ்ணகிரி மேற்கு மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட 3 தொகுதிகளில் திமுக வெற்றி பெற வேண்டும். இல்லையென்றால் மாவட்டச் செயலாளர் உட்பட அனைத்து நிர்வாகிகளின் பதவிகளும் பறிக்கப்படும் என்று திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் எச்சரித்துள்ளார்.
சென்னை, அண்ணா அறிவாலயத்தில், 'உடன்பிறப்பே வா' என்ற தலைப்பில் சட்டமன்றத் தொகுதி வாரியாக பகுதி-நகர-ஒன்றிய-பேரூர் கழகச் செயலாளர்கள் ஒவ்வொருவரையும் தனித்தனியாக திமுக தலைவரும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான மு.க. ஸ்டாலின் 'ஒன் டு ஒன்' நிகழ்வு கடந்த ஜூன் மாதம் 13 ஆம் தேதி அன்று தொடங்கப்பட்டது.
மக்களின் கோரிக்கைகளைக் கேட்பது போல, திமுகவினரின் மனக்குரலை அறிந்துகொள்வதற்காகத்தான் ‘உடன்பிறப்பே வா’ எனும் தொகுதிவாரியான நிர்வாகிகள் சந்திப்புக் கூட்டம் நடைப்பெற உள்ளது என்று கடந்த ஜூன் 1 அன்று மதுரையில் நடைப்பெற்ற திமுக பொதுக்குழுவில் இந்தச் சந்திப்பு குறித்து மு க ஸ்டாலின் உரையாற்றும்போது கூறியிருந்தார். அதன்படியே, திமுக நிர்வாகிகளை மாவட்டவரியாக 'ஒன் டூ ஒன்' நிகழ்வில் முதல்வர் சந்தித்து வருகிறார்.
அதன்படி, இந்த நிகழ்வின் 80-வது தொகுதியான ஒசூரைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகளை திமுக தலைவரும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் நேற்று சந்தித்து பேசினார்.
திமுக தலைமை அலுவலகமான சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் நடைபெற்ற இந்தச் சந்திப்பில் பங்கேற்ற நிர்வாகிகளிடம், கிருஷ்ணகிரி மேற்கு மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட 3 தொகுதிகளில் திமுக வெற்றி பெற வேண்டும்; வெற்றிக் கிடைக்காவிட்டால் மாவட்டச் செயலாளர் உட்பட அனைத்து நிர்வாகிகளின் பதவியும் பறிக்கப்படும் என்று திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் எச்சரித்தார்.
குறிப்பாக ஓசூர், தளி, கே.பி.முனுசாமி போட்டியிடும் வேப்பனஹள்ளி ஆகிய 3 தொகுதிகளிலும் திமுக வெற்றி பெறவில்லையென்றால் மாவட்டச் செயலாளர் உட்பட அனைத்து நிர்வாகிகளின் பதவிகளும் பறிபோகும். எனவே கோஷ்டி பூசல்களை களைந்து கட்சி நிர்வாகிகள் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்று ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தியதாக அறிவாலய வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
மேலும், SIR (வாக்காளர் பட்டியல் தீவிர திருத்தம்) பணிகளில் உள்ள குழப்பங்களால் லட்சக்கணக்கான வாக்காளர்கள் நீக்கப்படும் அபாயம் உள்ளது என்பதால் வாக்காளர்களின் விவரங்களை சேகரிக்கும் பணிகளுக்கு திமுகவினர் மிகுந்த முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும் எனவும் திமுக நிர்வாகிகளுடனான இந்த சந்திப்பின்போது அவர் அறிவுறுத்தியதாகவும் அந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
மாவட்டவாரியாக கட்சி நிர்வாகிகளுடனான சந்திப்பின்போது சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் திமுக ஆட்சியின் மீது ஆண்கள், பெண்கள், இளைஞர்கள் ஆகியோரது ஆதரவு நிலை குறித்தும், மக்களின் எதிர்பார்ப்புகள் குறித்தும் ஸ்டாலின் கேட்டறிந்து வருகிறார்.
மேலும், மாணவ - மாணவிகள், பெண்கள், விவசாயிகள், தொழிலாளர்கள் என அனைத்துத் தரப்பினருக்கும் அரசு செயல்படுத்தி வரும் சிறப்பான திட்டங்களையும், சாதனைகளையும் அவர்களிடம் எடுத்துச் சொல்லி திராவிட மாடல் அரசின் செயல்பாடுகளை விளக்க வேண்டும் எனவும் அறிவுரைகள் வழங்கி வருகிறார்.
இச்சந்திப்பின்போது முன்வைக்கப்படும் கோரிக்கைகள் பெரும்பாலானவற்றுக்கு உடனடியாக அமைச்சர்களிடம் பேசித் தீர்வு காணப்படுவதோடு, மண்டல பொறுப்பாளர்கள் அனைத்து பிரச்சனைகளையும் கண்காணித்து 'உடன்பிறப்பே வா' நிகழ்வின் மூலம் இதுவரை 2,000-க்கும் மேற்பட்ட திமுக நிர்வாகிகளை முதலமைச்சர் அவர்கள் சந்தித்து பேசியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.