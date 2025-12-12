எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு பயம்; அவரால் ஆட்சிக்கு வரமுடியாது - அடித்துக் கூறும் பொன்முடி
ஈபிஎஸ் இப்போது மத்திய பாஜகவின் அடிமையாகவே மாறிவிட்டார் என்றும், அவர் என்ன வேண்டுமானாலும் பேசுவார் என்றும் பொன்முடி விமர்சித்துள்ளார்.
Published : December 12, 2025 at 12:45 PM IST
கள்ளக்குறிச்சி: எடப்பாடி பழனிசாமியால் இனி ஆட்சிக்கு வரமுடியாது என்று திமுக முன்னாள் அமைச்சரும், திருக்கோவிலூர் எம்எல்ஏவுமான பொன்முடி கூறியுள்ளார்.
தமிழ்நாடு முழுவதுமுள்ள அரசுப் பள்ளிகளில் பயிலும் 11ஆம் வகுப்பு மாணவ, மாணவிகளுக்கு விலையில்லா மிதிவண்டி வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் திருக்கோவிலூர் சட்டமன்ற தொகுதிகளில் உள்ள அரசுப் பள்ளிகளில் மாணவர்களுக்கு விலையில்லா மிதிவண்டிகள் இன்று வழங்கப்பட்டன.
திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளரும் திருக்கோவிலூர் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான பொன்முடி, இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டு மாணவர்களுக்கு மிதிவண்டிகளை வழங்கி சிறப்பித்தார். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர், பள்ளி மாணவர்களுடன் அவர் சற்று நேரம் உரையாடினார். தொடர்ந்து, பள்ளி மாணவர்களிடம் பள்ளியிலுள்ள வசதிகள் மற்றும் கல்வியின் தரம் குறித்து கேட்டறிந்தார். அவருடன் மாணவர்கள் அனைவரும் ஆர்வமாக புகைப்படங்களை எடுத்துக்கொண்டனர்.
அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த பொன்முடி, அவர்களுடைய கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தார்.
அவரிடம், 2026இல் சட்டமன்ற தேர்தல் வரவுள்ளதால், அதனை கருத்தில்கொண்டுதான் பள்ளி மாணவர்களுக்கு விலையில்லா மிதிவண்டிகள் மற்றும் மடிக்கணினிகளை கொடுக்க அரசு முன்வந்திருப்பதாக எடப்பாடி பழனிசாமி முன்வைத்த விமர்சனம் குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த பொன்முடி, “எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எப்போதுமே பயம். அவரால் இனி ஆட்சிக்கு வரவே முடியாது என்பதை அவரே முடிவு செய்துவிட்டார். அதனால் இப்போது மத்திய பாஜகவின் அடிமையாகவே மாறிவிட்டார். எனவே அவர் என்ன வேண்டுமானாலும் பேசுவார்” என்றார்.
மேலும், முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின், எடப்பாடி பழனிசாமியை போன்று இல்லை எனவும், தமிழ்நாட்டில் கல்வி வளர்ச்சிக்காக உண்மையில் உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்" என்றும் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "பள்ளியில் படிக்கிற காலகட்டத்திலேயே மாணவர்கள் தங்களது திறமையை வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும் எனவும், கல்வி வளர்ச்சிக்காகவும் மடிக்கணினிகள் வழங்கப்படுகின்றன. இந்த நற்திட்டம் குறித்து யார் என்ன வேண்டுமானாலும் குறை கூறட்டும். அதிலும் எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்வது குறித்தெல்லாம் எங்களுக்கு எந்த கவலையும் இல்லை” என்றார்.
அத்துடன், ஈபிஎஸ்ஸின் கடந்த ஆட்சியை விமர்சித்த பொன்முடி, ஸ்டாலின் ஆட்சியின் சாதனைகள் குறித்து புகழ்ந்து பேசினார். அவர் பேசுகையில், "மக்கள் எடப்பாடி பழனிசாமியை புறக்கணித்துவிட்டனர். கடந்த நான்கரை ஆண்டுகளாக தமிழ்நாட்டிற்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் செய்துள்ள சாதனைகளை மக்கள் அறிவார்கள். அதனால் ஈபிஎஸ்ஸின் பேச்சு எப்போதும் எடுபடாது” என்றார்.