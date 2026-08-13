பெண்கள் குறித்து சர்ச்சை பேச்சு: பொன்முடி வழக்கை ஒத்திவைத்த நீதிமன்றம்

பெண்கள் குறித்து சர்ச்சை பேச்சு: பொன்முடி வழக்கை ஒத்திவைத்த நீதிமன்றம்
கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி, சைவ, வைணவ சமயங்கள் குறித்தும், பெண்கள் குறித்தும் சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசியிருந்தார்.
Published : August 13, 2026 at 9:37 PM IST
சென்னை: சைவ, வைணவ சமயங்கள், பெண்கள் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசியதாக முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி மீதான வழக்கு விசாரணை ஆகஸ்ட் 28 தேதிக்கு சென்னை ஜார்ஜ் டவுன் நீதிமன்றம் ஒத்திவைத்துள்ளது.
சென்னையில் உள்ள அன்பகத்தில் கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி, சைவ, வைணவ சமயங்கள் குறித்தும், பெண்கள் குறித்தும் சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசியிருந்தார்.
இந்த விவகாரம் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திய சூழலில், பொன்முடிக்கு எதிராக, சென்னை மாநகராட்சி கவுன்சிலர் உமா ஆனந்தன், உயர்நீதிமன்ற உத்தரவின் படி தனிநபர் புகார் மனுவை ஜார்ஜ் டவுன் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரணைக்கு ஏற்று ஜார்ஜ் டவுன் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்யக் கோரி, பொன்முடி தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை சென்னை உயர் நீதிமன்றம், தள்ளுபடி செய்து கடந்த ஜூலை 2 ஆம் தேதி உத்தரவிட்டிருந்தது. மேலும், வழக்கை 6 மாதங்களில் முடிக்கவும் உத்தரவிட்டிருந்தது.
இந்நிலையில் இந்த வழக்கு, ஜார்ஜ் டவுன் நீதிமன்ற நீதிபதி சுந்தர பாண்டியன் முன் இன்று (ஆக 13) விசாரணைக்கு வந்தது.
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அப்போது முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி ஆஜரானார். புகார்தாரரான உமா ஆனந்திடம் விசாரணை நடத்தி வாக்கு மூலம் பெற வேண்டும் என பொன்முடி தரப்பில் மனு தாக்கல் செய்யபட்டது.
இதனையடுத்து, இந்த மனுவிற்கு பதில் அளிக்க உமா ஆனந்த் தரப்பிற்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதி, வழக்கு விசாரணையை ஆகஸ்ட் 28 தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.