வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் குழப்பம் ஏற்படுத்த திமுக திட்டம்: தவெக நிர்மல் குமார் பகிரங்க குற்றச்சாட்டு

வாக்கு என்னும் மையங்களில் மத்திய காவல் படையினர் மூலம் கூடுதல் பாதுகாப்பு வழங்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என நிர்மல் குமார் தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகளிடம் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

தவெக நிர்மல் குமார்
தவெக நிர்மல் குமார்
Published : April 29, 2026 at 10:51 PM IST

சென்னை: வாக்கு எண்ணும் மையங்களிலும் திமுகவினர் தகராறு செய்வதற்கு அதிக வாய்ப்பு உள்ளதாக தவெக இணை பொதுச் செயலாளர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் இணைப் பொதுச் செயலாளர் நிர்மல்குமார் தமிழக தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக், கூடுதல் தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சிவஞானம் ஆகியோரை இன்று சந்தித்து பல்வேறு கோரிக்கைகள் அடங்கிய கடிதத்தை வழங்கினார்.

அதன் பின்னர் அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, "நடைபெற்று முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு வரும் மே 4ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் அனைத்து இடங்களிலும் கூடுதல் பாதுகாப்பு செய்துத்தர வேண்டுமென தலைமை தேர்தல் அதிகாரியை சந்தித்து கோரிக்கை விடுத்துள்ளோம். தமிழ்நாடு முழுவதிலும் இருந்து ஏராளமான அரசு ஊழியர்கள் தபால் வாக்குகளை செலுத்தியுள்ளனர். இந்த தபால் வாக்குகள் முறையாக எண்ணப்பட வேண்டும். அனைத்து தபால் வாக்குகளும் ஸ்கேனிங் செய்யப்பட்டு தபால் வாக்குகளின் ரெக்கார்டுகளை பராமரிக்க வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளோம்.

தபால் வாக்குகள் முழுவதுமாக காட்சி பதிவு செய்து எங்களுக்கு வழங்க வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை கொடுத்துள்ளோம். வாக்கு எண்ணிக்கையின் போது அனைத்து வாக்கு எண்ணும் மையங்களிலும் திமுகவினர் தகராறுகளை செய்வதற்கு அதிக வாய்ப்பு உள்ளதாக எங்களுக்கு தகவல் கிடைத்துள்ளது. ஆகையால் வாக்கு என்னும் மையங்களில் மத்திய காவல் படையினர் மூலம் கூடுதல் பாதுகாப்பு வழங்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டுள்ளோம்.

தபால் வாக்குகள் முழுவதுமாக ஸ்கேன் செய்து, அவை முழுவதுமாக எண்ணப்பட்ட பிறகே கடைசி இரண்டு சுற்று மின்னணு வாக்குப்பதிவு எண்ணிக்கை நிறைவடைய வேண்டும். இதுகுறித்து அனைத்து ஆர்.ஓ. அதிகாரிகளுக்கும் சர்குலர் அனுப்ப வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டுள்ளோம். பல இடங்களில் தபால் வாக்குகளை இறுதியாக எண்ணுவதற்கான முயற்சிகள் நடைபெறுகிறது. சட்டப்படி இதற்கு அனுமதி இல்லை. ஆகையால் இதனை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். திமுகவினர் எந்த சூழ்ச்சியையும், குளறுபடிகளையும் ஏற்படுத்த வாய்ப்புள்ளது. இதனை தடுப்பதற்கான நடவடிக்கையை தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என கடிதம் வழங்கியுள்ளோம்" என்று நிர்மல் குமார் தெரிவித்தார்.

தவெக நிர்மல் குமார்
