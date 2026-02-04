ETV Bharat / state

பெண்கள் வாக்குகளை கவர சிறப்புக் குழு - திமுகவின் தேர்தல் வியூகம் பலிக்குமா?

கடந்த 5 ஆண்டுகால திமுக ஆட்சியில் மாதம்தோறும் வழங்கப்படும் உரிமைத் தொகையில் தொடங்கி, கட்டணமில்லா பேருந்து சேவை, மாணவ, மாணவிகள் உதவித்தொகை என பெண்களுக்காக பல திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது

திமுக ஒன்றிய செயலாளர்கள் ஆலோசனை கூட்டம்
திமுக ஒன்றிய செயலாளர்கள் ஆலோசனை கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 4, 2026 at 9:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

இரா.மணிகண்டன்

திருநெல்வேலி: பெண்கள் வாக்குகளை பெற பூத் வாரியாக 10 பேர் கொண்ட சிறப்பு குழு அமைத்து திமுக மகளிர் அணியை களமிறக்க கட்சி தலைமை திட்டமிட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தல் 2026 நெருங்கியுள்ளது. பொதுவாக மாநிலங்களில் பொதுத்தேர்தல் என்றாலே மக்கள் மத்தியிலும், அரசியல் கட்சி நிர்வாகிகள் மத்தியிலும் பெரும் பரபரப்பும், எதிர்பார்ப்பும் தொற்றிக் கொள்ளும். அதிலும் வரும் சட்டமன்ற தேர்தல் தமிழ்நாடு மக்களுக்கு மிகப்பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

விஜய் வருகையால் விறுவிறுப்பு

தேர்தல் மற்றும் தேர்தல் விமர்சனங்களில் ஜென் இசட் (Gen Z) தலைமுறையினரின் பங்களிப்பு அதிகரித்திருப்பது, நடிகர் விஜய் கட்சி தொடங்கி இருப்பது போன்ற விஷயங்கள் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் கூடுதல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது என்று கூறலாம். குறிப்பாக தமிழ் சினிமாவில் கோலோச்சி இருக்கும் நடிகர் விஜய் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே ரசிகர் மன்றத்தை மக்கள் இயக்கமாக மாற்றி, பல்வேறு சமூக பணிகளை முன்னெடுத்து வந்தார்.

பின்னர், கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ற கட்சியை தொடங்கி அரசியலில் தனது அதிகாரப்பூர்வமாக பங்கெடுப்பை முன்னெடுத்தார். 2024ஆம் ஆண்டிலேயே கட்சி தொடங்கினாலும் அந்த ஆண்டு நடைபெற்ற நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் விஜய் போட்டியிடவில்லை. விஜய்யின் வருகைக்குப் பிறகு தமிழ்நாட்டு அரசியலில் பல்வேறு மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக அதிமுகவின் மிக மூத்த நிர்வாகியான செங்கோட்டையன் நடிகர் விஜய் கட்சியில் இணைந்தார்.

இளைஞர்கள் மற்றும் பெண்கள் மத்தியில் நடிகர் விஜய்க்கு பெரும் ஆதரவு இருப்பதால் தேர்தலில் அவர் முக்கிய அங்கம் வகிப்பார் என அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர். எனவே நடிகர் விஜயின் வருகை, அதிமுக, திமுக ஆகிய இரண்டு திராவிட கட்சிகளுக்கு பெரும் சவாலாக இருக்கும் என்பதில் மாற்றுக்கருத்து இல்லை.

திமுகவின் புதிய வியூகம்

தேர்தல் களத்தில் ஏற்படும் சவாலை எதிர்கொள்ள திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரு கட்சிகளும் தயாராகி வருகிறது. குறிப்பாக ஆளுங்கட்சியான திமுக மீண்டும் ஆட்சியை கைப்பற்ற பல மாதங்களுக்கு முன்பே வியூகங்களை வகுக்க தொடங்கினர். வழக்கமான முறையில் தெருமுனைப் பிரச்சாரம், பொதுக்கூட்டம், துண்டு பிரசுரம் போன்றவற்றில் மட்டும் கவனம் செலுத்தாமல் இந்த முறை காலத்திற்கு ஏற்ப புதுவிதமாக தேர்தலை எதிர்கொள்ள திமுக முடிவு எடுத்துள்ளது.

திமுக ஒன்றிய செயலாளர்கள் ஆலோசனை கூட்டம்
திமுக ஒன்றிய செயலாளர்கள் ஆலோசனை கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

குறிப்பாக பெண்களின் வாக்குகளை கவர இளைஞர் அணி நிர்வாகிகள் மூலம் மெகா திட்டம் ஒன்றை திமுக தலைமை வகுத்துள்ளது. இது தொடர்பான பிரத்யேக தகவல் நமக்கு கிடைத்துள்ளது, அதாவது முன் எப்போதும் இல்லாத அளவிற்கு கடந்த ஐந்து ஆண்டு கால திமுக ஆட்சியில் பெண்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது. மாதம்தோறும் வழங்கப்படும் உரிமைத் தொகையில் தொடங்கி, கட்டணமில்லா பேருந்து சேவை என பெண்களை மையப்படுத்தி முக்கிய திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது.

இது தவிர மாணவ, மாணவிகளுக்கும் மாதம்தோறும் உதவித்தொகை வழங்கி வருகிறது. எனவே பெண்களுக்காக செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்களை வீடு வீடாக சென்று விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த மாவட்ட செயலாளர்களுக்கு கட்சி தலைமை உத்தரவிட்டுள்ளது. இப்பணிக்காக மகளிர் அணியில் இருந்து துடிப்பாக செயல்படும் இளம் பெண்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மேலும் 10 பேர் கொண்ட சிறப்பு குழுவையும் அமைக்க மாவட்ட செயலாளர்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி பூத் அளவில் இந்தக் குழு அமைக்கப்பட்டு, அந்தக் குழுவினர் வீடு வீடாக சென்று பெண்களுக்காக செயல்படுத்தப்படும் சிறப்பு திட்டங்கள் குறித்து துண்டு பிரசுரம் வழங்க இருக்கின்றனர். விரைவில் திமுக மகளிரணி மாநில மாநாடு நடைபெறுகிறது. இந்த மாநாட்டின் போது குழுவில் இடம்பெறும் பெண்களுக்கு பல்வேறு அறிவுரைகள் வழங்கப்பட இருக்கிறது. எனவே இந்த குழுவில் உள்ள பெண்கள் வீடு வீடாக சென்று வாக்குரிமை உள்ள பெண்களின் எண்ணிக்கை குறித்து கணக்கெடுப்பும் செய்ய இருப்பதாக தகவல் கசிந்துள்ளது.

இதுகுறித்து திருநெல்வேலி மேற்கு மாவட்ட திமுக செயலாளரும், முன்னாள் சபாநாயகருமான ஆவுடையப்பபனை ஈடிவி பார்த் சார்பில் தொடர்பு கொண்டு பேசுகையில், “தேர்தல் பணியில் அதிக கவனம் செலுத்தி வருகிறோம். கீழ்மட்ட அளவில் நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் தீவிரமாக பணியாற்றி வருகின்றனர். மேலும் அரசு செயல்படுத்தி வரும் திட்டங்களை மக்கள் மத்தியில் கொண்டு செல்வதற்காக சிறப்பு குழுவை அமைத்து வருகிறோம்.

ஒட்டுமொத்தமாக தமிழ்நாட்டில் இருந்த முறை 200க்கும் அதிகமான இடங்களை திமுக வெல்லும் என்ற அடிப்படையில் களத்தில் பணியாற்றி வருகிறோம். எனது மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட இரண்டு தொகுதிகளிலும், திமுக வெற்றிக்கு நாங்கள் அயராது பாடுபடுவோம்” என்று கூறினார்.

இதுகுறித்து அம்பாசமுத்திரம் ஒன்றிய செயலாளர் பரணி சேகரிடம் நமது ஈடிவி பாரத் செய்தியாளர் தொலைபேசியில் தொடர்பு கோண்டு பேசினார். அப்போது, “ஏற்கனவே கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக ’உங்களுடன் ஸ்டாலின்’ உள்பட பல்வேறு திட்டங்கள் மூலம் தொடர்ச்சியாக மக்களை சந்தித்து வருகிறோம். இருப்பினும் தற்போது தேர்தல் நேரம் என்பதால் அரசு செயல்படுத்தும் திட்டங்களை மக்களிடம் கொண்டு செல்வதற்காக மகளிர் அணியில் இருந்து சிறப்பு குழுவை உருவாக்கி உள்ளோம். இதற்காக பூத் அளவில் 10 பெண்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர், அவர்களுக்கு சிறப்பு பயிற்சியும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அவர்களின் ஆதார் எண் வாக்காளர் அடையாள அட்டை எண் செல்போன் நம்பர் உள்ளிட்ட விவரங்களை சேகரித்து இருக்கிறோம்.

இதையும் படிங்க: களத்தில் வெடிக்கும் மேடை விமர்சனங்கள்; நெல்லையில் திமுக - அதிமுக இடையே கருத்துப் போர்!

ஒட்டுமொத்தமாக செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்களை சொல்வது மட்டுமல்லாமல், ஊராட்சி அளவில் குறிப்பிட்ட ஊராட்சிக்கு இந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் என்னென்ன திட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது, எத்தனை கோடி ரூபாயில் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது என அனைத்து விவரங்களும் அடங்கிய பிட் நோட்டீசை அந்த குழுவினர் வீடு வீடாக சென்று வழங்குவார்கள். எனது ஒன்றியத்தில் உள்ள அனைத்து பூத்துகளிலும் குழு அமைக்கப்பட்டு, அந்த குழுவில் இடம்பெற்றவர்கள் குறித்த பட்டியலை கட்சி தலைமையிடம் வழங்கிவிட்டேன். எனவே தேர்தலுக்கான அனைத்து பணியிலும் நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம்” என கூறினார்.

TAGGED:

திமுக மகளிர் அணி
தவெக விஜய்
DMK WOMENS WING
சட்டமன்ற தேர்தல்
ASSEMBLY ELECTIONS 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.