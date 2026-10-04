பரப்புரை நிறைவடைந்த பிறகு சமூக வலைதள பிரச்சாரத்துக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் - தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரியிடம் திமுக மனு
சமூக வலைதளங்கள், டிஜிட்டல் ஊடகங்கள், காணொலி செய்திகள், நேரடி ஒளிபரப்புகள், விளம்பரங்கள், பொது அறிக்கைகள் மூலம் பிரசாரம் மேற்கொள்வதை தடுக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க தேர்தல் ஆணையத்திடம் திமுக வலியுறுத்தியுள்ளது.
Published : October 4, 2026 at 4:49 PM IST
சென்னை: இடைத்தேர்தல் பரப்புரை நிறைவடைந்த பிறகு சமூக வலைதள பிரச்சாரத்துக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரியிடம் திமுக சார்பில் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழக தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரிக்கு, மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் தேர்தல் அமைதிக்காலத்தை உடனடியாக அமல்படுத்துதல் மற்றும் சமூக வலைதளப் பரப்புரை உள்ளிட்ட அனைத்து தேர்தல் பிரச்சாரங்களுக்கும் தடை விதிக்க வேண்டுமென திமுக மாநில சட்டப் பிரிவு துணைச் செயலாளர் சந்திரபோஸ் புகார் கடிதம் எழுதி உள்ளார்.
அதில், "06.10.2026 அன்று நடைபெற உள்ள மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தலையொட்டி, தேர்தல் விதிகளின்படி அமல்படுத்தப்பட வேண்டிய அமைதிக்காலத்தை (Silence Period) முறையாகக் கடைப்பிடிப்பதை உறுதி செய்ய தங்களது உடனடி தலையீட்டை கோரி இம்மனுவை சமர்ப்பிக்கிறேன். 48 மணி நேர தேர்தல் அமைதிக்காலம் தொடங்குவதையொட்டி, 04.10.2026 அன்று மாலையுடன் தேர்தல் பிரசார காலம் நிறைவடைய வேண்டும். தேர்தல் ஆணையமும், அனைத்து வகையான ஊடகங்களிலும் அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் பிரசாரத்தில் ஈடுபடுபவர்கள் தேர்தல் அமைதிக்காலத்தை கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என குறிப்பிட்ட அறிவுறுத்தல்களை வெளியிட்டுள்ளது.
தேர்தல் அமைதிக்காலம் தொடங்கிய பின்னரும், தமிழக வெற்றிக் கழகம் (TVK) சமூக வலைதளங்கள் மற்றும் பிற டிஜிட்டல் தளங்கள் மூலம் முழு அளவிலான பிரசாரத்தை மேற்கொள்ளத் திட்டமிட்டுள்ளதாகத் தெரிய வருகிறது. இவ்வாறு பிரசாரம் மேற்கொள்ள அனுமதிக்கப்பட்டால், அது சட்டப்பூர்வமாக அமல்படுத்தப்படும் தேர்தல் அமைதிக்காலத்தை பாதிப்பதுடன், தடை செய்யப்பட்ட காலத்திலும் தொடர்ந்து தேர்தல் பிரசாரம் மற்றும் ஆதரவு கோருவதற்கு வழிவகுத்து, சமமான தேர்தல் வாய்ப்பை பாதிக்கும்.
எனவே, 04.10.2026 அன்று மாலை 5.00 மணிக்குப் பிறகு, மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் எந்தவொரு வகையிலும் தேர்தல் பிரசாரம் மேற்கொள்வதையோ அல்லது தொடர்வதையோ தடை செய்யும் வகையில், சம்பந்தப்பட்ட அனைவருக்கும் உடனடியாக தேவையான உத்தரவுகள்/அறிவுறுத்தல்களை தங்களது அலுவலகம் பிறப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
குறிப்பாக, சமூக வலைதளங்கள், டிஜிட்டல் ஊடகங்கள், காணொலி செய்திகள், நேரடி ஒளிபரப்புகள், விளம்பரங்கள், பொது அறிக்கைகள், நேர்காணல்கள், இணையவழி விளம்பரங்கள் மற்றும் தேர்தல் பிரசாரத்திற்காக பயன்படுத்தப்படும் பிற அனைத்து வழிமுறைகளிலும் பிரசாரம் மேற்கொள்வதைத் தடுக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
மேலும், சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர்கள், தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்கள், பறக்கும் படையினர், ஊடக கண்காணிப்புக் குழுக்கள், சமூக வலைதள கண்காணிப்புக் குழுக்கள் மற்றும் காவல் துறை அதிகாரிகளுக்கு உடனடியாக தேவையான அறிவுறுத்தல்களை வழங்கி, தேர்தல் அமைதிக்காலம் முறையாக அமல்படுத்தப்படுவதை உறுதி செய்யுமாறும் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
மேலும், விதிமீறல்கள் ஏதேனும் நடைபெறுகிறதா? என்பதை நிகழ்நேரத்தில் கண்காணித்து, அமைதிக்கால விதிகளை மீறும் நபர்கள் அல்லது அரசியல் கட்சிகள் மீது சட்டப்படி உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க உரிய ஏற்பாடுகளை மேற்கொள்ளுமாறும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அனைத்து வேட்பாளர்களுக்கும் சுதந்திரமான, நியாயமான மற்றும் சமமான தேர்தல் களத்தை உறுதி செய்வதற்கும், தேர்தல் நடைமுறையின் தூய்மை மற்றும் நேர்மையைப் பாதுகாப்பதற்கும் இவ்விவகாரத்தில் அவசரமாக தலையிட்டு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியது அவசியமாகும்.
எனவே, இதுதொடர்பாக தேவையான உத்தரவுகள் மற்றும் நடவடிக்கைகளை உடனடியாக பிறப்பித்து, அவற்றை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும்" என கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.