தூத்துக்குடியில் வாக்காளர்களுக்கு பணப்பட்டுவாடா செய்த இளைஞர் கைது - விரட்டிப் பிடித்த பறக்கும் படையினர்

பணப்பட்டுவாடா செய்ததையடுத்து கைது செய்யப்பட்ட இளைஞர் மீது காவல் துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து தொடர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

பணப்பாடுவாடா செய்த இளைஞரை கைது செய்த தேர்தல் பறக்கும் படையினர்
Published : April 20, 2026 at 11:49 AM IST

தூத்துக்குடி : தூத்துக்குடியில் வாக்காளர்களுக்கு பணப்பட்டுவாடா செய்த திமுக மாணவரணி நிர்வாகியை தேர்தல் பறக்கும் படையினர் விரட்டிப் பிடித்து கைது செய்தனர்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு இன்னும் 3 நாட்கள் மட்டுமே உள்ள நிலையில், தொகுதிவாரியாக வேட்பாளர்கள் இறுதிகட்ட பரப்புரையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை 4 முனை போட்டி என கருதப்படும் நிலையில், திமுக, அதிமுக என்பது இரு பலமான கட்சிகளாக உள்ளன. நாளை மாலை 5 மணியுடன் தேர்தல் பிரச்சாரம் முடிவடையும் நிலையில், ஒவ்வொரு தொகுதிகளிலும் இரண்டு கட்சி நிர்வாகிகளும் தேர்தல் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறார்கள்.

அந்த வகையில், தூத்துக்குடி சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிடும் அமைச்சர் கீதா ஜீவனை அதிகரித்து அக் கட்சி நிர்வாகிகள் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். இந்த நிலையில், தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலில் உள்ள நிலையில் தூத்துக்குடி சட்டமன்றத் தொகுதிக்குட்பட்ட வள்ளிநாயகபுரம் 5-வது தெருவில் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தனர்.

அப்போது சில இளைஞர்கள் வீடு வீடாக சென்று வாக்காளர்களுக்கு பணம் வழங்கிக் கொண்டிருந்தது அதிகாரிகளின் கவனத்திற்கு வந்தது. அதனையடுத்து, உடனடியாக கூட்டுறவு சார் பதிவாளர் பொன்மாரி தலைமையில் மத்திய தொழிற் பாதுகாப்பு படை மற்றும் தமிழ்நாடு காவல் துறை இணைந்த பறக்கும் படையினர் அந்த பகுதிக்கு விரைந்தனர். அதிகாரிகளை கண்டதும் சம்பந்தப்பட்ட இளைஞர்கள் தப்பிச் செல்ல முயன்றனர்.

இளைஞரிடம் இருந்து பணம் பறிமுதல் (ETV Bharat Tamil Nadu)
அதில் ஒருவரை மட்டும் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் விரட்டிப் பிடித்தனர். அவரை சோதனை செய்த போது ரூ.500 நோட்டுகளாக மொத்தம் ரூ.1,05,000 பணம் வைத்திருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. மேலும், வாக்காளர் பெயர், பாக எண், வரிசை எண் உள்ளிட்ட விவரங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்த ஒரு குறிப்பேடும் அவரது வசம் இருந்தது.

மேலும் அந்த இளைஞர் திமுக மாணவரணி கிளை செயலாளர் என்பது தெரிய வந்தது. அவரை கைது செய்த பறக்கும் படையினர், தூத்துக்குடி தெற்கு காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர்.

சம்பவம் குறித்து தெற்கு காவல் துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்து தொடர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். தேர்தல் நேரத்தில் இதுபோன்று திமுகவை சேர்ந்த இளைஞர்கள் தொகுதியில் பணப்பட்டுவாடா செய்து, காவல்துறையினர் மூலம் கைது செய்யப்பட்ட அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

