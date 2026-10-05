ஜெம் வீரமணி விவகாரத்தில் அவதூறு - ஆதவ், நிர்மல் குமாருக்கு எதிராக மானநஷ்ட வழக்கு தொடர திமுகவுக்கு அனுமதி
திமுக மீது குற்றம்சாட்டி அமைச்சர்கள், தவெக ஐ.டி. விங் சார்பில் வெளியிடப்பட்ட பதிவுகள், வீடியோக்களை நீக்குமாறு சமூக வலைத்தள நிறுவனங்களுக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்றும் திமுக கோரிக்கை விடுத்திருந்தது.
Published : October 5, 2026 at 3:57 PM IST
சென்னை: ஜெம் வீரமணி விவகாரத்தில் திமுகவை இணைத்து அவதூறு ஏற்படுத்தும் வகையில் பேசியதாக அமைச்சர்கள் நிர்மல் குமார், ஆதவ் அர்ஜுனா ஆகியோருக்கு எதிராக 1 கோடி ரூபாய் மான நஷ்டஈடு கேட்டு திமுக வழக்கு தொடர அனுமதி அளித்து, சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக கைது செய்யப்பட்ட ஜெம் வீரமணிக்கு எதிரான வழக்கில், உரிய நடவடிக்கை எடுக்காமல் கடந்த திமுக அரசு தப்பிக்க விட்டுவிட்டதாக அமைச்சர்கள் நிர்மல்குமார், ஆதவ் அர்ஜுனா ஆகியோர் பேட்டி அளித்திருந்தனர். அதேபோல, தவெக தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவும் திமுக அரசுக்கு எதிராக குற்றம்சாட்டி எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டு இருந்தது.
இது திமுகவுக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தும் வகையில் இருப்பதால், ஜெம் வீரமணிக்கு எதிரான வழக்கில் திமுக மீது குற்றம்சாட்டி கருத்துகளை தெரிவித்த அமைச்சர்கள் நிர்மல்குமார், ஆதவ் அர்ஜுனா மற்றும் தவெக தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு ஆகியோருக்கு தடை விதிக்கக் கோரி, திமுக பொதுச் செயலாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான துரைமுருகன், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
அந்த மனுவில், "1 கோடியே 1 லட்சம் ரூபாய் மான நஷ்ட ஈடு வழங்கும்படி அமைச்சர்கள் நிர்மல்குமார், ஆதவ் அர்ஜுனா மற்றும் தவெக தொழில்நுட்ப பிரிவுக்கு உத்தரவிட வேண்டும்.
ஜெம் வீரமணிக்கு எதிராக 2025-ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 6ஆம் தேதி புகார் வந்த நிலையில், மறுநாளே வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. இந்த விவகாரத்தில், எந்த தலையீடும் இல்லாமல், எந்த தாமதமும் இல்லாமல் உடனடி நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டன.
உண்மை நிலைக்கு மாறாக, திமுகவுக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தும் வகையில் அமைச்சர்கள் மற்றும் ஆளுங்கட்சியின் தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு அவதூறு கருத்துக்களை பரப்பி வருகிறது. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக திமுக மீது குற்றம்சாட்டி அமைச்சர்கள் மற்றும் தவெக தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவு சார்பில் வெளியிடப்பட்ட பதிவுகள் மற்றும் வீடியோக்களை நீக்க வேண்டும் என சமூக வலைத்தள நிறுவனங்களுக்கு உத்தரவிட வேண்டும்" என்று மனுவில் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த வழக்கு நீதிபதி கோவிந்தராஜன் திலகவதி முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, அமைச்சர்கள் தரப்பில் ஆஜரான அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் விஜய் நாராயண், அமைச்சர்களுக்கு எதிராக வழக்கு தாக்கல் செய்ய வேண்டுமென்றால் முன் கூட்டியே நோட்டீஸ் வழங்கி இருக்க வேண்டுமெனவும், அவ்வாறு நோட்டீஸ் வழங்காமல் தாக்கல் செய்யப்பட்ட இந்த மனு விசாரணைக்கு உகந்ததல்ல என்றும் வாதிட்டார்.
திமுக சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் ஜெ.ரவீந்திரன், "அமைச்சர்கள் என்ற முறையில் இல்லாமல் தனி நபர்கள் என்ற முறையிலேயே அமைச்சர்கள் இந்த வழக்கில் இணைக்கப்பட்டுள்ளனர். வழக்கில் முகாந்திரம் இருப்பதாக நீதிமன்றம் கருதினால், எதிர்தரப்பு வாதத்தை கேட்காமலேயே அமைச்சர்களுக்கு தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கலாம். அமைச்சராக இருப்பவர்கள் கண்ணியத்தை மீறி செயல்பட்டால் அவரது கடமையை செய்ய தவறியதற்காக இழப்பீடு கோரவும் உரிமை உள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.
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அனைத்து தரப்பு வாதங்களும் நிறைவடைந்த நிலையில் கடந்த வாரம் தீர்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் நீதிபதி ஒத்திவைத்திருந்தார்.
இந்நிலையில் இந்த வழக்கில் தீர்ப்பளித்த நீதிபதி, திமுக சார்பில் அமைச்சர்களுக்கு எதிராக 1 கோடி ரூபாய் மானநஷ்ட ஈடு கேட்டு வழக்கு தொடர அனுமதி அளித்து உத்தரவிட்டார்.